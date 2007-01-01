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Станцию очистки воды строят в Белоусово

Дмитрий Ивьев

В пятницу, 24 мая, на месте работ в Жуковском районе побывали заместитель губернатора Ольга Иванова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Дмитрий Ивьев 181 Читайте KP40.RU: