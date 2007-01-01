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Недвижимость и ЖКХ

Станцию очистки воды строят в Белоусово

В пятницу, 24 мая, на месте работ в Жуковском районе побывали заместитель губернатора Ольга Иванова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
15:49 сегодня
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Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Мощность строящейся станции составит 3,6 тыс. куб. м/сут.

- На площадке установлен строительный городок, ведётся устройство фундаментов и работы по прокладке сетей, - рассказал Лежнин. - Подрядной организации поручено увеличить темпы работ.

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лежачие полицейские для самокатов

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