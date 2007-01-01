Поселок Товарково остался без воды

На водопроводе, который идет от скважин, вечером 23 мая произошла утечка.

Найти место аварии удалось утром.

Для проведения ремонтных работ водоканал остановил водоснабжение этого поселка в Дзержинском районе.

- В настоящее время восстановительные работы в полном разгаре, в них задействованы профессиональные специалисты, ситуация находится на личном контроле генерального директора, - заявили в пятницу в «Калугаоблводоканале». - Сделаем всё возможное, чтобы возобновить подачу ресурса жителям как можно скорее.