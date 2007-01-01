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Поселок Товарково остался без воды

На водопроводе, который идет от скважин, вечером 23 мая произошла утечка.
Дмитрий Ивьев
10:11 сегодня
0 246
Читайте KP40.RU:

Найти место аварии удалось утром.

Для проведения ремонтных работ водоканал остановил водоснабжение этого поселка в Дзержинском районе.

- В настоящее время восстановительные работы в полном разгаре, в них задействованы профессиональные специалисты, ситуация находится на личном контроле генерального директора, - заявили в пятницу в «Калугаоблводоканале». - Сделаем всё возможное, чтобы возобновить подачу ресурса жителям как можно скорее.

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вода
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

...
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