Поселок Товарково остался без воды
На водопроводе, который идет от скважин, вечером 23 мая произошла утечка.
Найти место аварии удалось утром.
Для проведения ремонтных работ водоканал остановил водоснабжение этого поселка в Дзержинском районе.
- В настоящее время восстановительные работы в полном разгаре, в них задействованы профессиональные специалисты, ситуация находится на личном контроле генерального директора, - заявили в пятницу в «Калугаоблводоканале». - Сделаем всё возможное, чтобы возобновить подачу ресурса жителям как можно скорее.
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