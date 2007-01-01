На пяти улицах Калуги отключили электричество
Ремонтные работы проходят в пятницу, 24 мая, сообщили энергетики.
Вернуть свет должны примерно к 15:00.
Публикуем список адресов:
- 1-я Загородная, 1-25, 2-26, 28а,
- 2-я Загородная, 1, 2-24,
- 2-ой Крайний проезд, 1, 2-10,
- 1-й Загородный проезд, 1-25, 2-26,
- 2-ой Загородный проезд, 1-33, 10-40.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня