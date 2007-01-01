Министр ЖКХ занялся проблемами с водой Мещовске
Вячеслав Лежнин рассказал 21 мая, что взял эту ситуацию на контроль.
Министр рассказал, что «Калугаоблводоканал» проведёт мониторинг функционирования системы водоснабжения города.
В случае выявления проблем до конца третьего квартала подготовят план по их устранению.
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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