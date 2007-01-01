Министр ЖКХ занялся проблемами с водой Мещовске

Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?

119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%) - Правильно, нужно ее полностью закончить

95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%) - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать

57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%) - Голосование по благоустройству стало предсказуемым

39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%) - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба