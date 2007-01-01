В Малоярославце откроют новую котельную к отопительному сезону
Работы в Завокзальном микрорайоне планируется завершить до сентября, рассказали в администрации города.
Там появится новая муниципальная блочно-модульная котельная. Ранее окрестные дома получали тепло от двух предприятий.
Котельная будет иметь мощность 7,6 мВт.
На проект из бюджета выделены 54 миллиона рублей.
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