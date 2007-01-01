Три участка теплосетей заменят в Белоусово
В Жуковском районе ведутся работы по подготовке к следующему отопительному сезону.
В Белоусово обновят 700 метров тепловых сетей, сообщил 20 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- Работы проводятся в соответствии с областной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калужской области», - пояснил он.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц