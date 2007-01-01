Дом на улице Глаголева сносят в Калуге
Подрядчик разбирает здание №48.
Этот дом ранее признали аварийным.
- В субботу заезжал проверить, как проходит начавшийся снос аварийного дома на Глаголева, 48, - прокомментировал ситуацию утром 20 мая городской голова Дмитрий Денисов. - Поставил задачу в течение недели площадку после сноса расчистить.
Этот участок власти собираются продать.
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