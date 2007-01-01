В Калуге украли деньги дольщиков дома в Анненках

Преступники скрываются за пределами России, сообщил 18 мая городской голова Дмитрий Денисов.

Дом №38 к.1 на улице Анненки одним из последних строился без использования специального эскроу-счета. Все средства дольщиков переводились на счёт коммерческой организации.

Денисов заявил, что есть договоренность с застройщиком, что дом все-таки доделают, пока идут поиски преступников.

- Именно этим объясняется затянувшийся срок сдачи объекта, - прокомментировал чиновник.

Сдать дом обещают до конца нынешнего года.