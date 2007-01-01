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Недвижимость и ЖКХ

На пяти улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в четверг, 16 мая, из-за ремонтных работ.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
0 379
Читайте KP40.RU:

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. Широкая, 2а, 4, 8, 24.53,53а, в, 47, 49,
  • ул. Гамазейная, 17, 38,
  • ул. Терепецкая, 13,
  • ул. Широкая, 1а, 1д, 45, 10,
  • ул. Садовая, 95Б.

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