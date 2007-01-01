На четырех улицах Калуги отключат электричество
Света не будет в понедельник, 20 мая.
Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали энергетики.
Отключение с 9:00 до 12:00:
- Ул. Стеклянников Сад 1 к.1, 2 к.1,
- ул. Жукова, 20, 22, 24, 26, 28, 30а,
- ул. Тульская 78, 78а, 101, 80, 82, 103, 121, 137,
- ул. Пестеля, 50-60, 17-18, 32а, 19.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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