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Недвижимость и ЖКХ

На четырех улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в понедельник, 20 мая.
Дмитрий Ивьев
17:20 сегодня
0 53
Читайте KP40.RU:

Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали энергетики.

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • Ул. Стеклянников Сад 1 к.1, 2 к.1,
  • ул. Жукова, 20, 22, 24, 26, 28, 30а,
  • ул. Тульская 78, 78а, 101, 80, 82, 103, 121, 137,
  • ул. Пестеля, 50-60, 17-18, 32а, 19.             

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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