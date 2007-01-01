Подвоз воды организуют в Калуге из-за массового отключения
Как мы уже рассказывали, 16 мая в Калуге 13 улиц останутся без воды.
Пониженный напор будет наблюдаться по всему центру города.
В связи с проведением ремонтных работ водоканал сообщил об организации подвоза воды:
- Перекресток Луначарского и Салтыкова-Щедрина – с 10:00 до 11:30,
- Перекресток улиц Кутузова и Вилонова – с 11:45 до 13:30,
- Перекресток улиц Вилонова и Первомайской – с 13:45 до 15:30,
- Перекресток улиц Салтыкова-Щедрина и Беляева – с 15:45 до 17:30.
- Перекресток улиц Салтыкова-Щедрина и Краснопивцева – с 17:45 до 19:30.
- Перекресток улиц Салтыкова-Щедрина и Луначарского – с 19:45 до 21:00.
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