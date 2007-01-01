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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На 13 улицах Калуги отключат воду

Это связано с аварийными работами, которые пройдут 16 мая, рассказали в водоканале.
Дмитрий Ивьев
15:51 сегодня
0 748
Читайте KP40.RU:

Воды не будет с 9:00 до 21:00:

  • ул. 2-ая Набережная
  • ул. Подвойского
  • ул. Монастырская
  • пер. 2-ой Красноармейский
  • ул. Детей Коммунаров
  • пер. Подвойского
  • пер. 1-ый Красноармейский
  • ул. Красная Гора
  • ул. Кутузова
  • ул. Вилонова
  • ул. Первомайская
  • ул. Салтыкова-Щедрина д.2-66а (четная и нечетная сторона)
  • Николо-Козинская д.120, 122, 124, 126, 133

Кроме того, может наблюдаться пониженное давление на других улицах:

  • ул. Зеленый Крупец
  • ул. Знаменская
  • пер. Свердлова
  • ул. Беляева
  • ул. Мичурина
  • ул. Никитина
  • ул. Горького
  • ул. Энгельса
  • ул. Степана Разина
  • ул. Пестеля
  • пер. Знаменский
  • ул. Луначарского
  • ул. Воробьевская
  • ул. Воскресенская
  • ул. Тульская
  • ул. Николо-Козинская
  • ул. Больничная
  • пер. 1-ый Больничный
  • пер. Григоров
  • ул. Ленина
  • ул. Карпова
  • пер. Старичков
  • пер. Старообрядческий
  • ул. Кутузова
  • ул. Московская
  • ул. Дзержинского
  • 1-ый пер. Пестеля
  • ул. Жукова
  • ул. Суворова
  • ул. Чижевского
  • ул. Пролетарская
  • ул. Огарева
  • ул. Воронина
  • ул. Баррикад
  • ул. Салтыкова-Щедрина д. 68-141
  • ул. Краснопивцева.

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