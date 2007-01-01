На 13 улицах Калуги отключат воду
Это связано с аварийными работами, которые пройдут 16 мая, рассказали в водоканале.
Воды не будет с 9:00 до 21:00:
- ул. 2-ая Набережная
- ул. Подвойского
- ул. Монастырская
- пер. 2-ой Красноармейский
- ул. Детей Коммунаров
- пер. Подвойского
- пер. 1-ый Красноармейский
- ул. Красная Гора
- ул. Кутузова
- ул. Вилонова
- ул. Первомайская
- ул. Салтыкова-Щедрина д.2-66а (четная и нечетная сторона)
- Николо-Козинская д.120, 122, 124, 126, 133
Кроме того, может наблюдаться пониженное давление на других улицах:
- ул. Зеленый Крупец
- ул. Знаменская
- пер. Свердлова
- ул. Беляева
- ул. Мичурина
- ул. Никитина
- ул. Горького
- ул. Энгельса
- ул. Степана Разина
- ул. Пестеля
- пер. Знаменский
- ул. Луначарского
- ул. Воробьевская
- ул. Воскресенская
- ул. Тульская
- ул. Николо-Козинская
- ул. Больничная
- пер. 1-ый Больничный
- пер. Григоров
- ул. Ленина
- ул. Карпова
- пер. Старичков
- пер. Старообрядческий
- ул. Кутузова
- ул. Московская
- ул. Дзержинского
- 1-ый пер. Пестеля
- ул. Жукова
- ул. Суворова
- ул. Чижевского
- ул. Пролетарская
- ул. Огарева
- ул. Воронина
- ул. Баррикад
- ул. Салтыкова-Щедрина д. 68-141
- ул. Краснопивцева.
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