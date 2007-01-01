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Калугу ждут проблемы с водой

В четверг, 16 мая, пройдут ремонтные работы на Южном водозаборном узле, сообщили в водоканале.
Дмитрий Ивьев
10:19 сегодня
0 605
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Из-за этого в центральной части города ожидается снижение напора воды.

А на верхних этажах ее и вовсе может не быть.

После окончания ремонта возможно появление примесей в воде.

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