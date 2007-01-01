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Недвижимость и ЖКХ

Калужская область оказалась в лидерах по вводу жилья на человека

По итогам прошлого года наш регион занял 10 место в рейтинге субъектов России.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
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В лидерах осталась Ленинградская область. Также высокие показатели у Тюменской области и Чечни.

Меньше всего жилья построили в Магаданской и Мурманской областях, а также в Чукотском автономном округе.

- Калужская область уже шесть лет входит в число регионов с наиболее высокими темпами роста жилищного строительства, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - С 2018 года в области введено 5,3 миллиона кв. м жилья.

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ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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