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Недвижимость и ЖКХ

В Хвастовичах строят очистные сооружения канализации

Их мощность составит 520 кубометров в сутки.
Дмитрий Ивьев
13:36 сегодня
0 273
Фото: Вячеслав Лежнин.
Читайте KP40.RU:

Сейчас подрядчик монтирует основное ограждение и обустраивает подъездную дорогу.

- Очистные сооружения не только повысят комфорт проживания жителей села, но и будут способствовать улучшению экологической обстановки района, - прокомментировал 13 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Финансирование работ осуществляется за счет полученного специального казначейского кредита в рамках механизмов государственной поддержки регионов «Инфраструктурное меню».

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

...
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