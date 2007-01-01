В Хвастовичах строят очистные сооружения канализации
Их мощность составит 520 кубометров в сутки.
Сейчас подрядчик монтирует основное ограждение и обустраивает подъездную дорогу.
- Очистные сооружения не только повысят комфорт проживания жителей села, но и будут способствовать улучшению экологической обстановки района, - прокомментировал 13 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Финансирование работ осуществляется за счет полученного специального казначейского кредита в рамках механизмов государственной поддержки регионов «Инфраструктурное меню».
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