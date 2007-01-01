График отключения горячей воды опубликовали в Калуге

Профилактические работы начнутся в следующий понедельник, 20 мая.

Хотя изначально калужан хотели оставить с холодной водой уже с 13 мая, но погода внесла свои коррективы.

Первыми под отключение попадут дома на улицах Московской, Новослободской, Промышленной, Телевизионной, 65 лет Победы, Взлетной, Вилонова, Луначарского, Никитина, Первомайской, Салтыкова-Щедрина, Знаменской, Кутузова, Гурьянова, Кирова, Дзержинского, Тульской, Ленина, Суворова и других, а также на площади Победы, во Мстихино и в деревне Лихун.

Полный график опубликован в этой таблице. Там более 3700 адресов.