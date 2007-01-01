Чудотворная икона Божией Матери пройдет по городам Калужской области
С 28 июня по 31 июля в Калужской области пройдет традиционный крестный ход «Помолимся о земле Калужской», организованный по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента.
Святыня шествия - Калужская чудотворная икона Божией Матери. После торжественного богослужения 28 июня в 16:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги, икону перенесут в монастырь Тихонова пустынь.
В течение месяца святыня посетит Кондрово, Людиново, Мещовск, Тарусу, Обнинск, Боровск, Ульяново и другие населенные пункты региона.
Завершится крестный ход 31 июля возвращением иконы в кафедральный собор Калуги.
Подробный маршрут и расписание доступны на сайте Калужской митрополии.