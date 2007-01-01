Где и когда в Калуге перекроют улицы на «День выпускников - 2025»: все ограничения
В субботу, 28 июня, Калуга провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь. Усугубит праздничное настроение День молодежи, который также отметят в первый выходной этой недели.
В связи этим, в городе пройдет множество торжественных мероприятий из-за которых различные места Калуги перекроют, а работа общественного транспорта изменится.
В помощь автолюбителям и пассажирам, которые планируют выезд в город в этот день, мы собрали всю информацию об этом на одной страничке.
УТРЕННИЕ И ВОСКРЕСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ В СВЯЗИ С КОСМОТРИАТЛОНОМ
С 6:30 до 12:30 закрывается набережная Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка.
Этот же участок будет перекрыт и на следующий день, в воскресенье, 29 июня, но с 4:30 до 13:00.
Помимо этого, с 7:00 до 12:00 воскресенья закроют подъездную дорогу от М3 «Украина» - начиная с Гагаринского моста до Анненок.
ВЕЧЕРНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПУТИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОЙДУТ В ДВА ЭТАПА
Первый с 16:15 до 20:30
- Улица Кирова — участок от площади Победы до улицы Московской;
- Улица Жукова — участок от улицы Энгельса до площади Победы;
- Улица Степана Разина — участок от Тульской улицы до площади Победы;
- Улица Николо-Козинская — участок от улицы Дзержинского до улицы Кирова;
- Переулок Кирова — участок от улицы Суворова до улицы Кирова;
- Улица Ленина — участок от улицы Суворова до площади Карла Маркса и улицы Луначарского;
- Улица Московская — участок от улицы Достоевского до площади Карла Маркса;
- Улица Дзержинского — участок от улицы Московской до улицы Ленина.
Второй с 17:15 до 21:30
- Улица Ленина — участок от площади Карла Маркса до площади Старый Торг;
- Улица Луначарского — участок от улицы Тульской до улицы Ленина;
- Старичков переулок — участок от улицы Луначарского до улицы Ленина;
- Улица Воскресенская — участок от улицы Дарвина до площади Карла Маркса;
- Улица Дарвина — участок от Воскресенской до Театральной;
- Улица Карпова — участок от Воскресенской до Гостинорядского переулка;
- Гостинорядский переулок — участок от улицы Карпова до площади Старый Торг;
- Улица Театральная — участок от улицы Кропоткина до улицы Баженова;
- Улица Баженова — участок от улицы Марата до площади Старый Торг;
- Улица Кропоткина — участок от Театральной до Гостинорядского переулка;
- Площадь Старый Торг — полностью;
- Улица Кутузова — участок от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг;
- Улица Воробьевская — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг;
- Улица Набережная — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг.
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА УКТ (льготные)
Троллейбусы следующих маршрутов работают без изменений:
- №№ 6, 8, 9, 10, 17
С 16.00 И ДО ОТКРЫТИЯ УЛ. КИРОВА ОТМЕНЯТ МАРШРУТЫ:
Троллейбус № 1.
- После возобновления движения по ул. Кирова будет временно работать как маршрут № 12.
Троллейбус № 2
- После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: Терепец – Дом Быта – Терепец.
Троллейбус № 3
- После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: КЗТА – Сквер Мира – КЗТА.
Автобус №34
- После открытия ул. Кирова: парк Циолковского – ул. Гагарина – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. Салтыкова-Щедрина, далее по маршруту.
С 16.00 ИЗМЕНЯТ ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТАМ:
Троллейбус № 18
- До открытия ул. Кирова: микрорайон Кошелев – сквер Мира. После открытия улицы – по обычному маршруту.
Автобус №2
- Терепец – ул. Московская – ул. Кирова – ул. Гагарина – Парк Циолковского.
Автобус №4
- микрорайон Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по стандартному пути.
Автобус №26
- ул. Серафима Туликова – ул. Кирова – ул. Московская – ост. «Городской рынок».
Автобус №27
- Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова – ул. М. Горького.
Автобус №29
- ст. Калуга-1 – ул. Баррикад – ул. Московская – ул. Кирова, далее по маршруту.
Автобус №39
- Сквер медицинских сестёр – Европейский квартал.
Автобус №41
- пл. Мира – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская, далее по маршруту.
Автобус №44
- СК «Квань» – ул. Генерала Попова – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская – ул. Степана Разина, далее по маршруту.
Автобус №69
- Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова.
- Автобус №72
- мкр. Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по маршруту.
Автобус №76
- Сквер медицинских сестёр – ул. Генерала Попова.
Автобус №94
- ул. Московская – ул. Кирова – Сквер медицинских сестёр – ул. Кирова – Дом Быта.
Автобус №95
- Будет следовать через ул. Чижевского с обратным движением по маршруту.
Автобус №97
- ул. Ленина – ул. Баррикад и обратно.