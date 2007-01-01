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Северо-западный ветер разгонит облака над Калужской областью

По прогнозам метеорологов, сегодняшняя погода в Калужской области останется без существенных изменений
Ольга Володина
27.06, 06:00
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Температура воздуха днём не поднимется выше +18°C, а утром и вечером столбики термометров покажут около +14°C.

Северо-западный ветер местами усилится до 10 м/с, что поможет разогнать часть облаков. Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Хотя о летнем тепле говорить пока рано, отсутствие дождей станет приятным бонусом для жителей региона.

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