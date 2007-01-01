Сажаем сад, который не требует ухода: советы калужского садовода

Надо хорошо продумать, где расположить цветы и кустарники.

У нас очень загруженная жизнь: работа, дети, дача.

И хорошо бы иметь на участке малоуходный сад. Это сад, на который практически не требует внимания, все само растет.

Как сделать такой сад, на одной из лекций в клубе «Добрые плоды», который дважды в месяц собирается в библиотеке им. Белинского, рассказала опытный садовод-огородник Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

Обследуйте участок

- Малоуходный сад должен весь сезон сохранять декоративность – обильно цвести, форму, цвет, не болеть, вредители не должны его атаковать, - объясняет Елена Викторовна. - Как же это сделать? Очень просто. Сначала нужно весь участок обследовать.

1. Вы должны знать, какая у вас почва. И если сухая, не сажать растения, которым нужна влага. И, наоборот, если влажная почва, не сажать засухоустойчивые растения.

2. Проверьте PH вашего участка. Купите лакмусовые бумажки и измерьте. Если кислотность до 7 - это норма.

Если меньше, например, 3, это кислые почвы, значит, надо поднимать кислотность - раз в три года известковать, золой пользоваться.

Если у вас почва карбонатная, там мела много, тоже плохо.

Вся живность: бактерии, микробы в перегное живут, в карбонатной земле им не нравится.

Надо, чтобы земля была воздухопроводимой, питательной, вы должны создать биогумус: закапывать перегной, компост.

3. Хорошо знать, есть ли на вашем участке сильные ветра и откуда они дуют. На ветровых участки растение медленно растет.

Ветер подрывает его корни, оно плохо опыляется, увядает, потому что рвутся листья. Нужно создавать защитные зоны.

Там либо сажать высокие деревья, либо как-то загораживать участок от ветра.

Можно сплести плетни. Поставить высокие палки и сделать из орешника, ивы декоративный плетень.

Он будет рассекать воздушный поток. Таким образом можно даже оплести клумбу.

4. Все растения любят солнце. Поэтому надо составить схему участка. Посвятите этому один день.

Каждый час или два часа замеряйте тень. И вы увидите, до скольки метров она будет расти с утра до вечера, штрихуйте её.

Час прошел - полосочкой заштриховали. ещё час прошел - опять полосочкой.

Вы увидите, как она идёт и где будет самая сильная. Вот у меня за сараем вообще ничего не растет. С северной стороны тень полностью.

Если вы в тень посадите, розу, например, она вытянется. Поэтому, когда будете зоны для посадки делать, учитывайте, какая тень, откуда идет, сколько высотой дерево, столбик на вашем участке, они тоже тень дают, заборы сплошные.

Кстати, между дачами запрещены глухие заборы. Идет застой воздуха, и всякие болезни – тук как тут. В тени можно сделать фонтанчик, чтобы он журчал. Это будет красиво.

5. Еще нужно знать морозоустойчивость, до какого максимального значения падает температура на вашем участке. Например, до -22 градусов.

Значит, купив виноград, у которого морозоустойчивость до - 26 градусов, урывать его не надо. Когда покупаете растения, обращайте внимание, какая морозоустойчивость на них написана.

У Елены Дроздовской участок в полном порядке - везде красота.

Не надо рыхлить, поливать

- Думайте о мульче. Если у вас все замульчировано, не надо копать, рыхлить, поливать.

Я в прошлом году купила 20 тюков соломы, раскидала по всей даче. Можно и сено использовать, но солома лучше.

Всё дышит, через неё проходит воздух, свет, влага. Земля живая, внизу червячки живут.

Бывает, что для огорода покупают плотную чёрную плёнку – это смерть всей корневой системы.

Под ней цементируется почва, воздуха нет, корни задыхаются. А это очень плохо: при первом морозе дерево умрёт.

Есть пленка плотностью 250, она хорошо подходит для дорожек, она не скользит, сорняк под ней не растет. Если дорожки ей затянуть – идеально будет.

А если вы такой плёнкой затянете розарий, а сверху уложите камушки, розарий недолго будет жить.

Выбираем растения

В малоуходном саду не надо сажать сложные растения. Это будет уже сад, который требует постоянно ухода: полива, стрижки и т.д.

Растения, которые можно посадить на песчаной, сухой почве: чистец шерстистый, шалфей, кореопсис, клеродендрум, все виды очитков.

Очитки очень большие, есть низкорослые, а есть цветет букетом. И легко укореняются. Вы берёте этот букет, приносите домой и ставите в вазочку.

В каждой пазухе вырастет деточка и пустит корни. Я однажды так веник поставила, а потом закопала его на даче. И у меня оттуда всё расти пошло.

Растения на влажных в солнечных местах: агапантус, обриета, буддлея, ирисы, котовники, розы, глициния и верески.

Неприхотливые растения для полутени: бруннера, дицентра, нарцисс, медуница, купена, бадан.

Бывают очень темные места - тень. Что туда посадить? Папоротники, хосты, плющи, барвинок, горянка, ландыши, фиалки, а из кустарников рододендрон, гортензии, бересклет.

Для влажных почв: живучка, самшит, папоротник, морозники, хосты, гортензии, подснежники, магония падуболистная.

Для сухого тенистого места: магония, окопник, ирис, герань садовая, молочай, щитовник.

У меня есть три растения-барометра. И я на них поглядываю. Первое растение – папоротник.

Я из леса принесла папоротники, в тени посадила, у них очень красивая резная листва.

И пока папоротник свой первый листик-колечко не выпустит из середины, пока вы не увидите эти крючки, будут заморозки.

Второе растение - шелковица. Она только после последних заморозков распускает листочки.

И у меня растет скумпия - кустарник декоративный с листьями свекольного цвета. Он тоже только после последних заморозков первые листочки выпускает. Долго стоит мёртвый.

Бетонные дорожки смотрятся аккуратно.

Входная зона

- Когда мы заходим на участок, хочется, чтобы его «лицо», где въезд или калитка, было красивым, чтобы росли яркие цветы, но, опять же, неприхотливые.

И здесь выигрывают многолетники. Например, пионы у меня 30 лет на одном месте растут и ромашка-пиретрум - ее хорошо иметь на участке, потому что она ядовитая, ее настой убивает всех вредных насекомых.

У меня она много лет растет на одном месте, сохраняя свой объем.

Все многолетники – чудесные, уход за ними минимальный, хотя есть такие, которые через семь лет надо рассаживать, делить, иначе они могут умереть.

Такие растения-многолетники как бадан, гейхера, хосты стричь не надо. У хост я только осенью отрезаю цветоножку и все.

Многолетниками можно обрамлять дорожки на участке, сделать геометрические линии. Например, посадить вечнозеленые спиреи, самшит.

Эти кустарники хорошо стригутся и можно придавать им красивые формы. Из спирей получаются и ровные дорожки, и волны, и круглые валуны.

Их можно подобрать разные по цвету. Есть желтоплодные спиреи, есть с оранжевым листом, с ярким зеленым, с салатовым. Это такая цветовая красота!

Делаем дорожки

Дорожки могут быть и каменистые, из кирпича выложены, галькой, щебнем и т.д.. Идеальным считается - щепа. Она дышит, по ней мягко ходить, она не приносит вред растениям, их корням.

Я пробовала делать галькой, но через 10 лет все заросло. Поэтому я на эти камни выложила бетонные формы. Они бывают простые, бывают, как камушки.

Во многих строительных, хозяйственных магазинах продаются. Готовые формы заливаются бетоном. Мы делали постепенно, потому что это тяжело. Купили два мешочка бетона на лето, сделали.

Есть каменные дорожки. Сланец используют. Один куб 3 тысячи стоит, не так уж и дорого. Но его тяжело разгружать.

Ширина дорожек – не меньше 60−70 сантиметров. Если у вас бордюр, он закапывается глубже, чтобы дорожка не поехала в разные стороны.