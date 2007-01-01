Столичный художник Александр Ларин рассказал интересную историю своей семьи, жившей в Калужской области

И привез «калейдоскоп» из своих работ.

Фото автора.

В музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Ларина «В калейдоскопе творчества».

Посвящена она Дню образованию Калужской области, который отмечается 5 июля и работать будет до 20 июля.

В зале 29 работ. Есть пейзажи, портрет, животные – получился такой творческий калейдоскоп.

на веринисаже художник много общался с пришедшими зрителями.

Калужские корни

На вернисаж в Калугу Алекандр Иванович приехал вместе с женой Светланой. Ехали из Московской области, где у них дача, переживали, боялись опоздать. Открытие выставки все-таки особенное событие для художника.

- Я люблю калужскую землю, здесь мои корни, - объясняет Александр ЛАРИН. – Мой дед – из села Берестна Хвастовичского района, бабушка – из Катуновки.

Семья у них была большая - 9 человек. Жили хорошо, обеспеченно. Пережили многое.

Однажды пригласили заниматься хозяйством женщину, а она написала на них, что они – буржуи. Дом забрали и ей передали.

Но дед был смышленый. Он потом на фабрике лишился ноги, и с одной ногой поднял всю семью. Все дети стали достойными людьми.

Мой отец родился в 1914 году. Учился в Жиздринской церковно-приходской школе. Был на недельном обучении, а на выходным возвращался пешком домой, в Берестну, это 30 км. Ему было 10-11 лет. Он ходил с пильщиками.

Потому что в то время Берестна славилась ремесленниками, которые пилили бревна на доски. Сейчас это в фильмах можно увидеть.

В 1930-е годы, когда был голод, дед спас семью, уехав с детьми на Украину. Он был грамотный, там преподавал. Потом они вернулись.

Мой отец закончил институт, стал военврачом, во время войны был врачом авиационного полка третьего ранга, награжден Орденом Отечественной войны. И все его братья войну прошли.

Сейчас в Берестне дома у нас не осталось, но я туда периодически приезжаю.

И одна из моих работ посвящена возрождению села, восстановлению храма архангела Михаила в Берестне. Бываю и в других калужских местах. Много моих близких родственников живет в Мещовске.

«Евпатория. Озеро Мойнаки. Ночь», 2023 год.

Даже на картошке рисовал

Александр Ларин родился в 1956 году в Ленинских Горках.

До 15 лет жил с родителями на территории санатория «Литвиново», расположенном на берегу реки Нара. Это бывшая усадьба князей Щербатовых, где неоднократно бывал Есенин.

В школе Александр посещал кружок ИЗО. Потом закончил строительный факультет Московского института управления, а дополнительно получил специальность художника-оформителя на курсе факультета общественных профессий.

После института работал художником в Доме офицеров Кантемировской дивизии.

- Пишу я с детства, - рассказывает Александр Иванович. – на одной из картин изобразил санаторий «Литвиново», где я жил, там встречался с художниками, которые видели, что я хожу рисовать на природу, и задали мне определенное направление.

Потом я закончил институт, даже кандидатскую защитил. Но никогда не бросал кисти и краски. В студенческие годы, даже в колхозе после картошки, бежал с этюдником, успевал написать заходящее солнце.

Сейчас времени больше. И уже 10 лет я плотно занимаюсь живописью.

Поддерживает моя в этом моя муза – жена Светлана Альбертовна, с которой мы познакомились 10 лет назад и после этого не расставались.

Живем мы на даче, и там Светлана создает все условия, чтобы я работал. У меня есть мастерская, а Светлана занимается садом, создает красоту.

Выставки – это её огромна заслуга, потому что в основном я работал для себя.

Помните, Окуджава сказал: «Вы пишите, вам зачтётся». Не надо гадать, удалось - не удалось, жизнь покажет.

Главный критерий – нравится людям или нет. Можно мудрить, выдумывать новые течения, но, если это будет вызывать отторжение у людей, зачем это делать.

Можно и в классическом стиле развиваться, показывать, что ты сам ощущаешь.

Александр Ларин в Калугу приехал с женой Светланой.

Природа не обманыевает

- Больше всего я люблю рисовать пейзажи, водную стихию. Ощущаю себя ближе к природе. Природа никогда не обманывает. То, что ты чувствуешь, когда её пишешь, то на самом деле и есть.

Но и портреты пишу, на выставку привез портрет жены Светланы.

Недавно написал её дедушку, который прошёл войну, освобождал Жиздру, погиб в 1943 году.

Есть у меня и жанровые сцены: я писал отца-военврача, который стоит с только что прилетевшим летчиком, и тот рассказывает ему что-то.

Люблю цветы писать, животных. На выставке можно увидеть портрет нашей собачки Баси за столом.

Она именно так любит сидеть. Подходит к столу, стучит по нему, просит, чтобы ей что-то дали, и потом садится на стул, как человек, лапы сложит - настоящая королева. Я ей даже перстень нарисовал.

«Любимая Басюша», 2020 год.

В будущем хочу серию работ посвятить храмам. Я писал их в юности, в 1970-е годы, тогда они были все разрушены. Сейчас многие эти храмы восстановлены. И в Калужской области есть много красивых храмов.

Есть мысли создать и литературную серию. У меня уже есть работы, посвященные Пушкину, Цветаевой. Направлений для творчества много. 0+