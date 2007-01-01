Один из полусотни украинских беспилотников сбили в Калужской области
Минобороны рассказало об очередной атаке БПЛА на Россию.
В ночь на четверг, 26 июня, над территорией страны силами ПВО сбили 50 украинских дронов.
Один из них уничтожили в Калужской области.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, это произошло в Боровском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Остальные беспилотники сбили в следующих регионах:
- Курская область — 23 дрона,
- Ростовская область — 11 дронов,
- Брянская область — 6,
- Белгородская область — 3,
- Московский регион — 3 (два из них направлялись к столице),
- Крым — 2,
- Мордовия — 1.