Калужский фотоохотник до 11 часов сидит в укрытии ради удачного кадра
Снимал природу в Крыму, Воронежской области. Продолжает фотографировать в Калужской области.
Чтобы сделать удачный снимок, он, если надо, встает в 4 утра и до заката может сидеть в укрытии.
Дома у него более 1872 папок со снимками, множество фото на стенах. Выкладывает снимки и в интернет, в соцсети.
«Внимательно за всем смотрел»
О своем увлечение Константин Ширяев рассказал на творческой встрече в библиотеке им. Белинского.
Родился он в Крыму, в Бахчисарае. Снимать начал с 12 лет, когда мама подарила ему первую зеркалку - «Зенит».
- Я в детстве болел менингитом. И в школе меня отстранили от всех видов физкультуры, - говорит фотоохотник.
– А преподаватель физкультуры сказал: «Ходи потихоньку, устал – отдохни. Но ходи один, чтобы не тянуться за другими». И я ходил. А раз один, то внимательно за всем смотрел.
Постепенно узнал, где суслики, где золотистые щурки, где зайцы ходят. В одно место даже специально пачку соли принес, высыпал, заяц пришел… худющий.
И мне интересно было это все заснять. А пленка была 36 кадров, не разгуляешься. Это сейчас могу до 2500 файлов со съемки принести. Интересно, что поначалу я и на цифровой камере экономил место - привычка.
Никаких комаров
- Сколько вам приходится сидеть в укрытии?
- Самое большое 11 часов сидел, потому что ждал мягкого освещения. Иду рано утром, когда свет мягче, днем бывает яркое солнце – это большой контраст.
А вечером как я уйду, если сейчас будет закат и можно получить снимки интересные по цвету. Сел в укрытие – сиди, терпи.
На съемку беру только воду. Если спрятался в укрытии, сиди, жди моделей. И кушать не хочется. А когда я дома, то дверцей холодильника хлопаю по 5-6 раз за день.
А комаров, кстати, нет. Я когда иду в засаду, срываю листья черемухи, мну их и натираюсь.
Еще одно средство от комаров – надо намочить платок, полотенце и положить на муравейник на 30-40 минут.
Муравьи кислотой обработают предметы кислотой. Вам будет можно обтереть руки, шею, лицо, и комары будут облетать вас стороной.
А репелленты не использую: они ядовитые, даже краска с фотоаппарата слезает.
Приманиваю птиц их голосами из телефона. Дома у меня 420 голосов птиц записано. Вот надо было Воробьиного сыча снять. По бору иду, включил - раз из скворечника голова торчит. Я снял.
- Маскироваться хорошо приходится?
- Хорошо маскировать укрытия надо не от животных, а от человека. Живности важна неподвижность.
Из интересного. Выстроил цепочку от кусочков батона для зимородка. Захотелось мне его сфотографировать.
Но нужно, чтобы он в это место прилетел. Значит, надо рыбку приманить. А у Пучковского моста чайки садились.
Думаю: кусочки хлеба выложу по урезу воды и их сниму. Палатку на себе притащил. Чайки не прилетели, а рыбки стали выпрыгивать не берег и есть этот батон, да в драку.
И я решил в черте города, на Оке это применить. Пришёл, сделал укрытие-ширму, установил ветку для зимородка и выложил кусочки батона.
Рыбки не заставили себя долго ждать. Рядом пацан пытался поймать рыбу, а у него не клюёт. Подошёл ко мне и увидел сцену выхода мальков на берег.
На следующий день он уничтожил мое укрытие. Думал, что здесь прикормленное место и у него хороший улов будет… А зимородок прилетал, только мне пришлось караулить его в другом месте.
- Аистов вы снимали?
- Снимал. Пять лет назад в области было 443 жилых гнезда белых аистов, сейчас - намного больше. Драки между аистами идут за владения.
У меня есть одно из любимых мест - деревня Кожемякино в Перемышльском районе, там живет мой товарищ. И я из окна его дома на втором этаже могу спокойно фотографировать аистов. И в грозу снимал, и в сильный ветер, и с радугой.
Кожемякино - это и лучшее место для ночных бабочек. Там только гарпий два вида удалось фотографировать. А они в Красную книгу занесены.
Некрасивая весна 2024
- Что снимали этой весной?
- Снимаю каждое половодье. А ледоход несколько раз обязательно. Вроде надоедает: вода и вода, подумаешь. А я за час до заката иду на то место, где залила вода и там так красиво!
Когда ледоход: льдина идет, чайки на ней сидят, причесываются. Я подождал до заката солнца, отличные снимки получились: водоворот крутится и разные виды птиц.
И я знаю, где горы льда до 7 метров бывают, ледяные дворцы, льдина на льдине.
В этом году некрасивая весна: нет куликов. Кроме чибисов – ни одного. Сухо на болоте, им, видно, еды не хватило.
Но сейчас камыш подрастет, сорокопут жулан, желтоголовая трясогузка, белая трясогузка, желтая появятся, утки уже птенцов водят. Дня через 4-5 я опять туда поеду.
- Каких необычных животных и птиц вы сняли в нашей области?
- Вы знаете, что у нас нутрия зимует? И не только зимует, но и потомство
дает. И я знаю место, где на Оке их хаты. Мне нужно было сфотографировать нутрию.
Купил морковку, свёклу, взял батон. Положил метров 5 от воды. Пока одна нутрия была, она морковку ела.
Но тут с другого берега, с Ромодановских двориков плывёт ещё одна нутрия. Так первая бегом к еде, перетащила к себе и охраняла, продолжая есть морковь.
А в прошлом году на Оке молодая чомга. Я ее сфотографировал. Так что есть вероятность, что она у нас гнездится.
Идут, как за «паровозом»
-Что сейчас хотеле снять?
-Не могу никак повторить съёмку орешниковой сони. Раньше снимал, но мне пленку загубили.
У орешниковой сони малышня, когда выходит первый раз, то сначала идёт самый смелый, а второй держится за его хвостик, а третий – за хвостик второго.
- А дома у вас есть животные?
- Дома животных нет, и даже от тараканов избавился.
На южную сторону
Сейчас Константин Иванович ждет, когда отремонтируют машину товарищей, чтобы отправиться на новую фотоохоту. На этот раз у него в планах поснимать природу южные районы нашей области.
- Я на пенсии, чего я дома сидеть буду, тем более у меня 9 этаж и южная сторона - не продохнешь, надо на свежий воздух, - говорит фотоохотник.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....