Адмирал провёл детство в калужском имении

Жизнь Алексея Пещурова была интересной и насыщенной.

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190 лет назад, 9 мая 1834 года, в селе Лосево Мосальского уезда родился Адмирал, участник кругосветного плавания на знаменитом фрегате «Паллада» Алексей Алексеевич Пещуров.

Пятеро детей

Родился Пещуров в семье предводителя дворянства Мосальского уезда, бывшего обер-прокурора Правительственного сената Алексея Пещурова, но отца своего никогда не видел, так как тот умер за 5 месяцев до его рождения.

Мать будущего адмирала - Серафима (Вильгельмина) Васильевна Гардер – воспитывала пятерых детей. У Алексея были братья Михаил, Петр, Дмитрий и сестра Елена.

Детство Алексея Пещурова прошло в имении Лосево.

Когда мальчику исполнилось 7 лет, мать отдала его в Морской кадетский корпус. После его окончания Алексей стал адъютантом вице-адмирала Путятина и был назначен служить на фрегат «Паллада».

Командиром фрегата был тоже наш земляк капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский.

Алексей Пещуров совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» .

Почти два года в море

7 октября 1852 года «Паллада» вышла из Кронштадта к берегам Японии. На ней было 426 матросов и офицеров, годовой запас провизии.

Плавание было непростым, судно не раз попадало в шторма, садилось на мель, ремонтировалось. «Паллада» прошла Атлантический океан, обогнув южный берег Африки, вошла в Индийский океан, побывала в Сингапуре, Гонконге, Японии и достигла Дальнего Востока 20 мая 1854 года.

Экспедиция продлилась год и почти восемь месяцев. Во время плавания гардемарина Пещурова произвели в мичманы. Фрегат «Паллада в это время находился в японском порту Нагасаки.

Пещуров участвовал во всех дипломатических переговорах вице-адмирала Путятина как стенографист.

Кроме того, он составил описание и план порта Нагасаки, а позже и участвовал в гидрографических исследованиях восточного берега Кореи.

Подписал протолок о передаче владений на Аляске

После плавания Пещуров сделал хорошую карьеру.

Он был командиром судна «Гайдамак», участвовал в составлении описания залива Восток, в экспедиции русского флота в Сан-Франциско. Вскоре стал капитаном 2-го ранга. И его отправили в командировку в Англию, чтобы познакомиться со снабжением броненосных судов. Важное событие произошло

15 мая 1867. Пещуров находился в США в качестве специального правительственного комиссара. 14 октября 1867 он подписал протокол о передаче Америке владений Российско-американских компаний на Аляске.

После этого Алексей Пещуров служил управляющим Морским министерством. За отличную службу был произведён в вице-адмиралы и назначен Главным командиром Черноморского флота и военным губернатором города Николаева.

Одно время он был главнокомандующим флота и портов Чёрного и Каспийского морей, при этом оставался губернатором.

Алексею Алексеевичу поручили организовать строительство броненосные корабли на Чёрном море. За спуск на воду в 1886 году броненосного корабля «Чесма» Пещуров был награждён орденом Белого Орла.

А за освоение строительства современных кораблей на Чёрном море получил орден Святого Александра Невского. В 1890 году Пещуров ушел со службы, стал членом государственного совета.

Семья

Женат Алексей Пещуров был женат на англичанке, дочери лютеранского священника Варваре (Барбаре Франциске) Вениаминовне Эллиот.

У них было четыре дочери: Мария, Елена, Варвара, София и два сына Петр и Михаил).

Умер Алексей Пещуров 8 октября 1891 года в Санкт-Петербурге. А похоронен на Новодевичьем кладбище.