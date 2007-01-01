В калужских лесах встречаются грибы, которые могут вас убить

Некоторые из них содержат разрушающие кровь вещества.

В библиотеке им. Белинского главный специалист ГБУ «Дирекция парков» Наталья Прохорова рассказала о ядовитых грибах.

Встречаются они и в калужских лесах.

А самый ядовитый гриб - бледную поганку - можно найти и рядом с городом, в нашем сосновом бору.

Наталья Прохорова

главный специалист ГБУ «Дирекция парков» \- Из известных в Европе около 5000 видов грибов ядовиты около 150. И из них только несколько смертельно ядовиты. - говорит Наталья. - У нас есть территория больше, и грибов больше, но ядовитых примерно 130 видов. Самым ядовитым грибом в мире считается бледная поганка. Это тропический вид. Раньше ее даже в Ленинградской области не было. И на эту красавицу приходится 90 % всех отравлений грибами. Большое количество видов грибов содержат гемолизины – разрушающие кровь вещества и другие ядовитые субстанции, которые разлагаются при термической обработке. У бледной поганки ни при каких обстоятельствах ядовитые вещества не разрушаются. Второй сильно ядовитый гриб – красный коралл (подострома). Он встречается в Китае, в долине гор. Это единственный гриб, до которого, если дотронешься, то отравишься. Смертельно опасный. Он редкий, но сейчас распространяется по близлежащим островам.

Необратимые процессы

- Существует три типа ядов, которые встречаются в грибах.

1. Вызывающие 100% типичное отравление, которое возникает от 30 минут до часа после того, как ты съел гриб. Симптомы: тошнота, головокружение, падение давления, рвота. Важно не выбрасывать эти грибы, чтобы понять, какие вещества там содержатся.

2. Нарушающие деятельность нервной системы (галлюциногенные). Их много. За выращивание таких грибов предусмотрен срок 20 лет лишения свободы. Это псилоцибиновые грибы - разные виды мухоморов, говорушек, волоконница (похожа на поганку). На навозе, выгонах скота растет панэолус.

3. Смертельно ядовитые. Это отравление аманитинами. Бледная поганка. Она любит богатую уновоженную землю, лиственные леса – дубы, каштаны. В бору их полно вдоль тропинок. Встречается белая, зеленая, желтая с каемочкой. Но обычно шляпка однотонная без волнистости. Вылупляется из яйца, и оно бывает закопано. Пластинки всегда белые, даже у старых грибов. И не у всех есть юбочка, у старых грибов она может отвалится. Вот что подводит грибников. Когда срезают, не видят, что там сюрприз. А надо разрыть и посмотреть: есть ли расширение - яйцо. Бледную поганку путают с сыроежками. И 1/3 шляпки достаточно для отравления.

Бледную поганку часто путают с сыроежкой.

- Второй гриб, который может убить, это мухомор вонючий. Он бледный, тонкий, некрасивый, похожий на бледную поганку.

Гриб, кстати, вкусный. В истории были случаи, когда ели гриб и не могли заподозрить, что он ядовит, потому что вкусно. При отравлении сначала возникают обычные симптомы отравления, которые на 2-3 день проходят, и человек даже забывает, что ел грибы. А дальше начинается разрушение крови, почек, необратимые процессы. И желудок промывать уже бесполезно. Разрушение организма идёт в течение 10 дней.

Обходите мухоморы стороной.

Какие грибы собрать нельзя

- Очень ядовиты лепиоты – маленькие, похожие на грибы-зонтики. Они разные, поэтому любители зонтиков должны их отличать. У зонтиков большая шляпка, более 20 см, кольцо подвижное, розовые кремовые пластиночки, и пахнет он орехами. Можно шляпку на целую сковородку, пиццу сделать.

У зонтиков всегда большая шляпка.

Лепиота более маленького размера

Галерина окаймленная. У нас её можно осенью на валежнике встретить в единичном случае. Похожа на опенок, но обычно растёт по отдельности - 1-2 штучки, хотя бывает их и много. Они без плёночек, ножка голая, немного блестящая, без кольца, пахнет невкусно. Путают её с опятами. У опенка как кольца на шляпке, ножки чешуйчатые. А галерина однотонная, более темная.

Грибы -паутинники опасны. Среди них есть ядовитые виды. Идёт отравление орелланинами, которые влияют на почки. Что интересно, эффекта типичного отравления здесь не будет - просто человек умер и все. Следов от этих ядов не остается. Почки отказали и все.

Интересны строчки, сморчки. В Германии все строчки запрещены. Ими в Европе регулярно травятся. У нас считается: если строчок наберет много солнечных дней, это важно для яда гиромитрина, который в нем содержится, он может стать очень ядовитым.

Сейчас пришли к общему мнению, что строчок обыкновенный, который растет в сосняках, темнокоричневый, он – ядовитый, разрушает кровь.

Строчок гигантский, растущий в березняках, светлый, ножка белая, его обязательно вываривать. Осенний строчок - условно съедобный и употреблять не рекомендуем.

Сморчки – в них тоже есть гиромитрин, но в низкой концентрации.

Грибы навозники содержат коприн, не совместимый с алкоголем. Если человек употребляет такой гриб, начинается рвотный рефлекс.

Они вызывают временное расстройство пищеварения. Об этом все женщины на Руси знали, как отучать мужей пить. А сейчас, если не знаешь, то лучше и не рисковать.

Включила я сюда и дождевики, чтобы предупредить детей: если кидаться таким, может быт анафилактический шок. Потому что вдыхаешь триллионы спор.

Грибы с плохой репутацией

- Ложноопенок – серно-желтый, пластинки грязно-серые. Вызывает серьезные отравления. Любит расти по валежникам. В бору есть.

Рядовка зеленая – не сочетается с некоторыми лекарствами, которые человек пьет.

Свинушка тонкая считается накопителем радиоактивных изотопов. Свинушка любит расти вдоль грязных дорог и аккумулирует в себе все вредные вещества.

Причем, при каждом употреблении свинушек становится все хуже – разрушается кровь, она действует не с первого раза.

свинушка убивает не с первого раза.

Условно съедобные: сморчки, волнушка розовая, рядовка фиолетовая, опенок осенний.

Основные правила сбора грибов

Не знаешь гриб – не бери.

Нельзя собрать грибы у трасс, фабрик, свалок, в городе.

Нельзя брать старые и червивые грибы - в них могут находиться токсины.

Правильная тара для сбора грибов - не пакеты, а корзины и кузова. Нельзя собранные грибы хранить в тепле, на солнце.

Желательно обрабатывать грибы в первые сутки, максимум – во вторые. Не доверять приготовление грибов посторонним.

Банки с грибами хранить в холодильнике не более 2 лет.

Детям грибы есть нельзя до 10 лет. Также нельзя употреблять грибные блюда пожилым людям, беременным женщинам и тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Грибы считаются тяжелой пищей. На ночь их лучше не есть.

Нельзя собирать грибы по народным приметам, например, проверять ядовитость по запаху.

Не покупайте грибы на улицах города.

Не забывайте про ботулизм – опасное заболевание, при котором счет идет на минуты. Все, что герметично запаяно, опасно - туда может попасть бактерия, которая в норме живет в земле.

Симптомы ботулизма: сначала жуткая слабость. Кроме того, могут быть: сухость во рту, затруднённое глотание, нарушается дыхание, учащается пульс. Идет паралич. Наблюдается птоз -невозможность высунуть язык, рвота, запор, вздутие живота, бледность кожи.

Полную версию лекции о ядовитых рибах можно посмотреть в соцсетях библиотеки им. Белинского в разделе «видео».