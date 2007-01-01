«Калуга» обыграла «Динамо-Брянск» впервые за девять лет

Теперь команда занимает вторую строчку турнирной таблицы.

К тяжелому поединку команды подошли с разными показателями. После 15 тура «Калуга» шла на 4 месте, а наш соперник на 9. До этого наши футболисты принимали «Динамо-Брянск» в гостях 8 мая, но не смогли одержать победу. Игра под проливным дождем, градом и снегом закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей – это стало их первой победой в сезоне, что сильно воодушевило нашего соперника. Создавалось такое ощущение, что команда серьезно готовилась только к этой игре.

Матч для калужан выдался трудным, запомнился неоднозначным пенальти «Динамо-Брянск», после которого Дрогунов распечатал наши ворота, и голом калужан, который отменили из-за офсайда. Брянские футболисты получили заслуженные три очка и уехали домой с победой.

Этот поединок должен был состояться еще 13 апреля, но был отменен из-за нашумевшей истории с пожарной машиной, которую отправили тушить пожар на улице Тарутинской. Из-за задержки игры принципиальный соперник отказался выходить на поле. Однако в минувшую субботу, нашим футболистам удалось взять реванш с красивым счетом 3:1 в пользу «Калуги».

Эту победу ждали все – футболисты, болельщики, тренерский штаб. Все, кто переживает за талантливых и молодых парней в сине-белой форме.

Неудобный соперник

Стоит вспомнить о яркой истории противостояний двух команд. В общей сложности «Калуга» и «Динамо-Брянск» встречались 20 раз. Калужанам удалось одержать победу всего в трех играх, шесть раз поединки заканчивались ничьей и 11 раз победой брянских футболистов. В рамках чемпионата «Калуга» одерживала победу 9 лет назад, а в кубковой игре побеждала в 2018 году.

Самым трагичным эпизодом для калужан стала игра 5 июня 2023 года. Тогда состав калужской команды был совсем иным, а позицию главного тренера занимал Дмитрий Хомуха, футбольная философия которого не устраивала многих болельщиков клуба. После разгромного поражения со счетом 0:7 он подал в отставку. В следующем сезоне в город на Оке приехал Михаил Белов, собрал команду молодых ребят с горящими глазами и подарил калужским фанатам достойную, умную и комбинационную игру, которая вызывает восхищение у именитых комментаторов.

Многие болельщики «Динамо» ехидничали по поводу того, что когда-то обыграли «Калугу» с разгромным счетом, а пресс-служба заблаговременно опубликовала фото пожарной машины. Однако все это не помогло одержать победу и «Калуга» показала, на что способна.

Стоит упомянуть, что накануне матча «Динамо-Брянск» лишился главного тренера Александра Фомичева. Он занимал тренерские должности в клубе на протяжении восьми лет, а на должность главного наставника был назначен в начале сезона 2021/2022.

Фомичев приводил к команду ко второму и третьему месту в Первенстве Второй лиги.

Судя по данным пресс-службы клуба это решение приняли «по обоюдному согласию сторон». Теперь на его месте до конца сезона старший тренер Ярослав Мочалов. Возможно, это произошло из-за длительной проигрышной серии в начале сезона, хотя последние четыре матча брянские футболисты не проигрывали, судя по всему сильно воодушевившись победой над «Калугой».

Не хватало гола

Перейдем к субботней игре. Она прошла на стадионе «Динамо» в солнечный и погожий день, который располагал к не менее хорошему футболу. В составе калужан не произошло сильных изменений. На позиции крайнего защитника оказался Вадим Карев вместо Артема Гуцы, хотя он игрок нападения. Однако Белов уже не первый раз ставит его в эту позицию из-за некоторого дефицита в обороне.

Хозяева поля обычно выбирают оборонительную тактику, а вот «Калуга» по наставлению Белова больше рвется в бой. Однако как поведут себя команды в этой игре, предугадать было трудно.

Уже на первой минуте калужане побеспокоили брянского голкипера Резвана Ташаева. Затем «Калуга» получила право на угловой, но неплохой стандарт нашей команды не привел к взятию ворот. На стадионе присутствовали около 100 калужских болельщиков и наши друзья из Орла.

Команды по очереди перехватывали инициативу друг у друга, но добраться до штрафной площади не удавалось никому.

Первый по настоящему голевой момент был за калужанами на 18 минуте игры. Красивую многоходовую передачу завершал Тимур Абдрашитов, но динамовцы избежали опаснейшего удара по своим воротам. «Калуга» продолжала взвинчивать темп игры и покусывала соперника зрелищным прессингом. Хозяева поля позволяли «Калуге» спокойно подбираться к штрафной площади, но там оборона блокировала удары соперника. Не хватало одного - гола, на завершающей стадии атак.

На 26 минуте гол все-таки состоялся, но в наши ворота. Счет открыл Дмитрий Молчанов из-за ошибки в обороне «Калуги». После этого брянские футболисты стали активнее на половине поля соперника.

Противостояние ощущалось как на трибунах, так и на поле – между футболистами возникали то словесные перепалки, то физические подначивания. На 32 минуте эмоции завладели калужским нападающим Данилом Поляхом, он не поделил часть поля с Новиковым и отхватил желтую карточку.

Во второй половине второго тайма «Калуга» реже переходила середину поля и не подбиралась к штрафной «Динамо». Но ближе к концу первого тайма калужане собрались и снова стали штурмовать ворота соперника.

Историческая победа

После перерыва в составе «Калуги» на поле вышел Даниил Князев вместо Александра Голубцова. Также с поля ушел автор единственного гола. Дмитрия Молчанова заменил Дмитрий Купцов.

На 53 минуте «Калуга» сравняла счет после удачного стандарта. Многоходовую комбинацию, которая оставила не у дел защитников «Динамо», завершил Илья Клементьев. Центральный защитник ударом в одно касание отправил мяч в ворота соперника после передачи центрального защитника Евгения Игнатовича.

Через несколько минут в калужского игрока Даниила Новикова на прямых ногах влетел брянский футболист Владислав Фасхутдинов. За своего сокомандника мгновенно вступились калужские футболисты, но разбушевавшихся игроков быстро успокоил арбитр. Фасхутдинов за свой подкат схлопотал горчичник.

После пропущенного мяча динамовцы старались доминировать на поле. Затем у «Динамо-Брянск» произошла двойная замена. На поле вышел Александр Новиков вместо Игоря Турсунова. Также с поля от греха подальше убрали Фасхутдинова, вместо него вышел Павел Кудряшов. У «Калуги» также произошли две замены. На свою позицию вернулся Артем Гуца, заменив Вадима Карева, а Тимура Абдрашитова, который достаточно ярко проявил себя в первом тайме, заменил Дмитрий Захаров.

«Калуга» старалась не сбавлять обороты, но «Динамо-Брянск» завелся и всё чаще стал гостить на половине поля гостей. Обе команды действовали осторожно, но не уходили в глухую защиту. В первой половине второго тайма не было большого количества опасных моментов.

На 77 минуте «Калуге» под громкую поддержку трибун удалось вырваться вперед.

Все начиналось с аута динамовцев в середине поля. После впечатляющего прессинга, шести передач, заслона от капитана команды Дмитрия Каменщикова и паса Даниила Князева гол забил Дмитрий Захаров.Этот момент стал по настоящему историческим для «Калуги», ведь команде наконец-то удалось вырваться вперед на встрече с одним из самых неудобных соперников.

Сразу после этого на замену Даниилу Новикову вышел Максим Ставцев, отличившийся дублем в игре с дзержинским «Химиком». Ему удалось порадовать болельщиков и в этой игре.

На 82 минуте на газоне оказался Данил Полях. Футболист схватился за ногу и ему потребовалась помощь медиков. У эмоционального нападающего «Калуги» уже была травма ноги. Белову пришлось сделать экстренную замену, и на поле вышел Богдан Рогочий. Он усилил оборону калужан.

После этого «Калуга» продолжала дожимать и не давала брянским футболистам коснуться мяча, раскачивая оборону соперника. Также «Калуга» безукоризненно действовала в защите.

На 93 минуте мяч в ворота отправил Максим Ставцев. Атмосфера на трибунах разгорелась до предела. Болельщики поздравляли свою команду с волевой и красивой победой.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Михаил БЕЛОВ поделился своими мыслями о такой важной для команды победе.

- Эмоции самые положительные. Мы слышали наших болельщиков, нам важна такая искренняя поддержка. В первом тайме мы уступили, но в раздевалке никто не испытывал негативных эмоций, мы уверенно контролировали игру. Второй тайм показал, что мы сильней. Мы и в домашней игре имели подавляющее преимущество, но уступили. Сегодня мы должок вернули. Борьба за золотую группу только начинается. У вас интересная команда.

- Стоит задача выйти в золото?

- Изначально мы не говорили, что хотим попасть в «золото». Хотели адаптироваться, понять, соответствуем ли новой лиге. Также очень сложный график, много игр, сейчас тройник, а до этого было 5 игр за 16 дней. В таком режиме я никогда не работал. Команда действительно интересная, мы сильно отличаемся от других и по специфике и по философии игры. Дзержинский «Химик» похож с «Динамо-Брянск» по стилю игры и мы понимаем, как переигрывать тактически такие команды.

Главный тренер «Динамо-Брянск» Ярослав МОЧАЛОВ рассказал об ошибках своей команды и о том, в каких компонентах игры «Калуга» оказалась сильнее.

- Соперник во втором тайме добавил агрессии и физической готовности. Мы допустили ошибки и ненужные голы. В атаке не получилось сыграть во втором тайме и замены не усилили. Обороняться и удерживать счет мы не собирались, хотели идти в атаку, но у нас не получилось.

- В каких компонентах игры соперник превзошел?

- Они хорошо комбинировали, в отличие от нас. И их нападающий Каменщиков цеплялся за эти мячи. Наши нападающие во втором тайме потеряли много мячей и мы были вынуждены обороняться. Мы сыграли плохо, я хочу извиниться перед болельщиками.

После игры многие калужские фанаты с грустью вспомнили, что не смогут посмотреть домашние матчи с таких же высоких трибун, как в Брянске. Это стало ложкой дегтя, в бочке меда.

- Постройте нам большой и уютный стадион с большей транспортной доступностью, и на играх будет вся Калуга... - отметил один из болельщиков. Также фанаты обеспокоены тем, что для выхода ФНЛ необходим стадион с вместимостью 3000 человек, а такого в Калуге пока что нет. Остается надеяться, что результаты наших футболистов заставят обратить на себя внимание местных властей и в ближайшем будущем в этом направлении наметятся положительные изменения. А продолжит ли «Калуга» свою победную серию мы узнаем 29 мая. Следующий матч наша команда проведёт дома с абсолютным лидером турнирной таблицы костромским «Спартаком». Сейчас наша команда занимает вторую строчку турнирной таблицы.