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Третий год обвалу на Правобережье Калуги: склон не укрепляют, а ответственных ищут через суд

Жители Правобережья бьют тревогу и опасаются обвала проезжей части.
09:00 сегодня
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Елена Сумак. Фото и видео автора.
Читайте KP40.RU:

Обвал продолжается!

В начале мая калужанка Ольга ШАПОВАЛОВА задала вопрос в официальной группе Правобережья в соцсети ВКонтакте:

— Можете дать хоть какую–то информацию по ситуации со склоном на улице Комфортной? – спрашивала местного депутата обеспокоенная жительница. – Обвал склона продолжается!

— Там тротуар уже испарился, на очереди дорога вместе с автобусом, – оставил ниже свой комментарий местный житель Григорий НОСОВ.

— Там висит в воздухе газовая труба, но это никого не пугает, – возмутилась еще одна калужанка Диана ГОЛОВИНА. – А строительным мусором стоящий рядом комплекс отсыпал склон еще в прошлом году, это они типа так склон укрепили. Ничего, скоро склон до парковки рассыпется. Странно, что городу все равно.

Речь идет о сползании склона вместе с тротуаром на Правобережье Калуги. Мы связались с автором поста Ольгой и расспросили о происходящем подробнее.

— Да, склон, действительно, обваливается сильнее, – ответила калужанка. – Наглядный пример тому дерево, которое сползло, плюс разрушена вся плитка. Еще меня волнует вопрос с комплексом, расположенным неподалеку. У них также сходит склон, и они засыпают его мусором.

 

Так выглядит место обвала в мае 2024 года.
Трещина поползла дальше по склону.

Пойдет дальше?

После сообщений в Сети и уточнений от калужан я лично побывала на месте. Навстречу в этот момент шел мужчина средних лет, поинтересовалась его мнением.

— Думаю, все пойдет еще дальше, в конечном итоге когда-нибудь упадет и вон тот ретранслятор, – отвечает калужанин.

Пока осматриваюсь на месте, рядом появляется еще один прохожий.

— Насколько я помню, этот обвал с прошлого года, мне кажется, как обвалился тогда, так и остался, – говорит калужанин в рабочей спецовке, представившийся Дмитрием.

Прохожие протоптали собственную пешеходную дорожку параллельно обвалу.

Напомним, впервые о том, что тротуар на улице Комфортной начал разрушаться, мы писали 18 мая 2022 года. Тогда часть грунта просела, из-за чего пешеходная дорожка раскололась надвое. Раскол пополз и по зеленому склону. Местные жители справедливо забили тревогу.

Депутат городской Думы Яков Казацкий в 2022 году прокомментировал проблему:

— Уже в работе, ситуация очень тяжелая, – отметил он.

Буквально через 10 дней, 28 мая 2022 года, во время рабочей поездки в местный зоопарк губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал проблему.

— Прошли вдоль улицы Комфортная, посмотрели место, где частично сполз склон и повредил тротуар, – сообщал тогда губернатор. – Город выяснит, по чьей вине это произошло. Заставим восстановить дорожку и принять меры, чтобы такого больше не было.

Стало хуже

Практически год спустя, 4 апреля 2023 года, мы писали, что тротуар в этом месте полностью обвалился вместе с землей.

Тогда городские власти не смогли назвать точные сроки ремонта, редакции пояснили, что участок, который прилегал к развалившемуся тротуару, находится в частной собственности.

— Вместе с собственником участка прорабатываем вопрос проведения работ по устранению сползания грунта и восстановлению тротуара, – поясняли чиновники.

И вот пошла третья весна с начала описываемых событий. Что мы обнаружили на месте обвала?

Тротуар рассыпался в длину еще больше, в ширину обвал подбирается к проезжей части, остановился буквально в паре метров от нее. Именно по этой дороге теперь ежедневно курсирует обновленный калужский транспорт 44-го маршрута.

Обрыв стал круче, уходит вниз резко вертикально, теперь на дне провала видна некая труба. В целом, нет видимых предпосылок полагать, что обвал вдруг остановится. Никаких предупреждающих расширение обвала работ на месте, конечно же, мы не увидели.

 

Ответственных назначит суд

Мы обратились за комментарием в городскую управу Калуги.

— В данный момент мы не можем сообщить подробности по этой проблеме, - говорят чиновники. - Отметим только, что земля не принадлежит зоопарку или расположенному рядом комплексу, у нее другой владелец. Сейчас вопрос с ним решается в судебном порядке.

Как показало время, наиболее явные изменения на этом проблемном участке проходят по весне, когда приходит пора быстрого таяния снега.

Пока идет судебный процесс, местных жителей волнует один вопрос: не обвалится ли однажды и сама проезжая часть? Успеет ли суд вовремя определить ответственных и заставить их принять меры для предотвращения дальнейшего разрушения?

Мы будем следить за развитием ситуации.

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