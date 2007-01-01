Наука о людях и веществах: чем привлекает профессия химика

В последнее воскресенье мая в России отмечается День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

В 2024 году он отмечается 26 мая.

В канун праздника мы пообщались с представителями калужской компании SINTEC Group – одного из лидеров в области разработки, производства и реализации технических жидкостей и других продуктов химии и нефтехимии в стране.

«Комсомольская правда – Калуга» выяснила, чем полезны знания химии в быту, как разрабатывать передовые рецептуры и на чём стоит сфокусироваться будущим химикам еще с университетской скамьи.

Ольга Савина

заведующая лабораторией Мне всегда были интересны математика и химия. Поступила в Сыктывкарский государственный университет, по специальности я химик-преподаватель. Вернувшись с дипломом домой, в тот же день получила от родителей билет в самостоятельную жизнь. Молодой семьей мы переехали из небольшого поселка в Республике Коми в Калужскую область. Искала работу по специальности с достойной оплатой – у SINTEC Group не было конкурентов. Я работаю в Обнинске с 2005 года и прошла путь от старшего химика-лаборанта до заведующего лабораторией.

– Сможете привести пример, когда химическое образование пригодилось в быту?

– В студенческие годы я обесцвечивала волосы перекисью водорода в домашних условиях.

– Что пожелаете студентам и молодым специалистам-химикам?

– Не останавливаться в своих начинаниях, идти дальше в соответствии с полученным образованием. Развивать свой интерес практикой, которая приведет вас к новым открытиям и находкам.

- Какое у вас хобби?

– Зимой я увлекаюсь шитьем, летом – люблю выращивать цветы и растения. Также я всегда за активный отдых – велосипед, палатка, сани.

– За что любите свою работу?

– За постоянное развитие: компания растет, и мы вместе с ней.

Вячеслав Ерёменко

начальник испытательной лаборатории С выбором профессии я определился со школы – всегда увлекался химией. Окончил Томский политехнический институт имени С.М. Кирова, по специальности инженер химик-технолог. В SINTEC Group пришёл в 2009 году, когда искал такую работу, которая бы отвечала двум критериям: а) это должна быть лабораторная деятельность и б) она должна быть связана с нефтью, нефтепродуктами – с тем, чем я и занимался на прежнем месте.

– Сможете привести пример, когда химическое образование пригодилось в быту?

– Вспоминается время, когда все было в дефиците. Например, не было уксуса, чтобы делать заготовки на зиму из овощей. Но у нас было много уксусного ангидрида, который я легко превратил в уксусную кислоту благодаря знаниям химии.

– Что пожелаете студентам и молодым специалистам-химикам?

– Пожелал бы глубже изучать общие фундаментальные теоретические основы химии. Узкоспециальные знания на этой основе вы легко приобретете на том месте, где вам волею судьбы придется работать.

– У вас есть хобби?

– Какого- то оригинального хобби нет, не обзавелся. Люблю читать научно-популярную литературу, это помогает быть в «химической» форме.

– За что любите свою работу?

– Она дает возможность удовлетворять моё любопытство. И за это тебе еще и деньги платят!

Вера Платонова

руководитель группы разработки товаров бытовой химии и автохимии Я училась в школе с углубленным изучением химии, и в девятом классе твердо решила связать свою жизнь с любимым предметом. Поступила на химический факультет Казанского государственного университета, прошла стажировку в Германии. Давно слышала про SINTEC Group, которая занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка масел, антифризов, идет в ногу со временем и производит продукцию с качеством мирового уровня, и с апреля 2021 года работаю в департаменте развития и научных технологий.

- Сможете привести пример, когда химическое образование пригодилось в быту?

Я мама троих детей и практически ежедневно использую знания химии в быту. Например, при удалении пятен с одежды, стен, мебели. Или при удалении накипи в чайнике, очистке от ржавчины, краски. Знания химии помогают понимать состав косметических препаратов, бытовой химии, продуктов питания и готовить растворы с необходимой концентрацией. Все это опирается на знания химии, и благодаря им я не трачу много времени на решение бытовых проблем.

- Что пожелаете студентам и молодым специалистам-химикам?

– Для работы химиком важно иметь фундаментальный багаж знаний, поэтому желаю хорошо учиться. А еще удачи, развития, и, конечно, новых открытий!

- Какое у вас хобби?

– Мое увлечение – чтение, причем с детства. Я читаю каждый день, чаще всего по вечерам. Книги дают желаемый отдых для тела и мозга. А еще бег по утрам дает мне много сил, энергии. Все идеи по новым разработкам я обдумываю именно во время бега.

За что любите свою работу?

– Для меня как химика в RND (Research and Development, «исследования и разработки»), работа означает много интересных задач, таких как разработка и постановка на производство новых видов продукции, а также модификации существующих. Мне доставляет искреннее удовольствие понимание того, что мои знания химии ценятся на производстве и приносят хороший и стабильный доход.