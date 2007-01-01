Весеннее путешествие калужан по Крыму: древние города, дружелюбные кролики и редкие сосны

В мае поездка обходится более бюджетно.

Две недели начальник школы спортивного туризма Ирина Константинова с двумя дочками - старшей Варварой и младшей, 9-месячной Василисой,-пробыли в Крыму.

Сначала в Бахчисарае, а потом в Алуште.

Ирина много путешествует, открывает новые места и всегда делится с нами своими впечатлениями.

- Вообще мы там отдыхать не собирались. Просто так вышло, что на майских праздниках на свою регулярную учебу по альпинизму я выбралась с детьми, - говорит Ирина.

В Крым Ирина ехала на альпийские сборы, но задержалась там с детьми подольше.

– В Крым мы ехали на комфортном двухэтажном поезде, там ещё и бесплатный завтрак оказался, что приятно. Дорога для нас не была утомительной, доехали быстро.

В Крыму я проходила учёбу на альпсборах и параллельно взяла абонемент-вездеход на посещение несколько объектов - выходит бюджетно.

Мы с детьми увидели сфинксов и каменные изваяния, фонтан слёз в Ханском дворце, о котором Пушкин написал свое произведение «Бахчисарайский фонтан», побывали в несколько пещерных городах и зоопарках.

Прошли больше десятка самостоятельных пеших маршрутов, посмотрели загадочные памятники археологии и природные достопримечательности.

Каждый день был насыщенным: новые тропы и новые откыртия.

-Цены в такой период ещё внесезонно низкие и можно арендовать хороший отель без особых затрат. Питались самостоятельно, там отличнейшие фермерские молочные продукты, сыры, созрели клубника, черешня, а в горных районах замечательно готовят мясо.

Есть также недорогие и хорошие кафе в пляжной зоне, так что можно жить, не превышая калужский бюджет.

Часть продуктов даже дешевле, а проезд такой же, в Бахчисарае друзьям водителей ещё и скидка - так написано в маршрутке.

Бахчисарай – город небольшой, море далеко. И если бы не учеба, я бы туда не попала. Но оказалось, что там уникальная природа.

Уже распустились маки.

-Мы гуляли по национальному парку и Крымскому природному заповеднику, где на трекинговой тропе можно встретить гималайские кедры, сосну Палласа, можжевельник и даже дикорастущие секвои.

В мае в Крыму цветут розы.

Много кипарисов. Кстати, про кипарисы есть легенда, что девочка была недовольна своей внешностью и родителями, которые дали ей такую внешность, и в итоге она превратилась в кипарис.

В ханском дворце.

Уникальная сосна

- Так как южный берег Крыма - это сухие субтропики, целебный воздух. Там моментально проходит простуда.

Растут пальмы, кактусы и юкка. Меня заинтересовал лес из эндемичной сосны Палласа, и мы нашли, как на него взобраться безопасно с малышкой прямо из центра города. Помогла местная жительница, с которой я познакомилась на скалах.

Подробнее расскажу о сосне Палласа. Эта удивительная сосна получила свое имя в честь Петра Палласа, ученого и путешественника, который побывал в конце XVIII века в Крыму.

Он собрал большую коллекцию минералов и гербарий, описал множество видов растений, птиц и рептилий. И обратил внимание на необычную сосну.

Она достигает 30 метров в высоту и живёт до 600 лет.

Переживаю, что её убрали из Красной книги, так дерево необходимо охранять. Она эндемик, встречается только на ограниченной территории!

В Крыму можно встретить уникальные деревья.

Много кроликов

- Каждый день подъем у нас был рано утром, и мы отправлялись в путешествие. Посетили пять зоопарков. Запомнился Бахчисарайский, который находится в городе, там можно потрогать всех животных.

А больше всего понравился Парк кроликов. До него надо было доехать на пригородном автобусе и немного пройти пешком. А посещение стоит совсем недорого.

В парке более 20 пород кроликов, которые содержатся в отличный условиях, это свыше 100 кроликов на поле в 1 га. Когда-то у меня жил кролик, и вижу, что содержат там зверюшек правильно.

У каждой беременной самочки - огромный вольер, как комната. Она там спокойно строит гнездо, у нее есть будка, где её никто не трогает. И, пока малыши не подрастут, они находятся в вольере. Остальные – на открытой территории.

И там кролики прорыли себе тоннели. Даже в сухой каменистой земле умудрились норы себе сделать. Наблюдать за ними интересно.

Кроликов в парке можно взять на руки. Варе клали на ручки месячного малыша (правда он был огромный, потому что порода крупная). Для детей это невероятная радость!

Кролика можно подержать на руках.

-И в этот парк можно отдать своего кролика, который вам по какой-то причине не подошёл. При нас была женщина с переноской, которая не смогла справиться с этим животным, потому что он оказался не карликовый, как она думала, а большой.

Покормить животных додверили младшей Василисе.

В виде корабля

- Сильное впечатление на нас произвёл Качи-Кальон. Мне всегда интересны древние города. Они находятся вне популярной пляжной зоны в окрестностях Бахчисарая.

В Качи-Кальоне нет так называемых джиперов, которые 5 тысяч предлагают прокатиться туда, куда я самостоятельно с ребенком в руках легко залезаю. Наверно, потому что этот город, как и ещё один, который называется Мангуп Кале, расположен достаточно вертикально на скале.

Мангуп находится близ этно-поселения у деревни Красный Мак, но высота его порядка 500 метров. Качи-Кальон пониже, но там шикарно.

Это пещерный город в скале в форме корабля. В нём проживали монахи.

Ученые считают, что он основан в VIII веке. Название города является заимствованием из испанского языка слова «Галион» («Галеон»).

Инересно побывать внутри пещерного города.

-Возникает оно в греческом языке малоазийских жителей побережья Средиземного моря, когда там появляются первые испанские галионы - корабли с большим парусом.

Можно также найти происхождение этого слова от древнегреческого «галеос», что означает «акула». Но и в этом случае исследователи трактуют его как «большой боевой корабль». Возможно, такое название пещерный город получил из-за формы мыса, напоминающего киль корабля.

Пещеры в скале поражают.

Качи Кальон находится на правом берегу реки Кача под скальным навесом, образованным горой Фыцки. Имеет пять естественных гротов вокруг подножий, которых расположены пещерные сооружения и наземные постройки.

Виды в Крыму потрясающие.

-Поездка в весенний Крым оказалась для нас отличным отдыхом. Мы сменили обстановку. Варя даже искупалась в море, хотя было прохладно. Младшей дочке там тоже понравилось, она активная и отлично себя чувствовала у меня на руках.

Было время и полюбоваться закатом.

на море в это вермя еще прохладно, зато закаты красивые.аси

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