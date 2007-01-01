Император переночевал в Ферзиково и прибыл в Калугу

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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120 лет назад, 20 мая (7 мая по старому стилю) 1904 года император Николай II приехал в наш город для осмотра войск, отправляющихся на Дальний Восток.

Прибыл император царском поезде. Уже некоторое время Николай II объезжал полки, отправлявшиеся на русско-японскую войну, чтобы поднять боевой дух, так как военное положение к тому моменту было не слишком хорошее.

Он посетил Белгород, Харьков, Полтаву, Орёл, Кременчуга. И теперь направлялся в Калугу.

Поздно вечером 19 мая царь прибыл на станцию Ферзиково, записав в дневнике: «Было свежо и ясно». В Ферзиково Николай переночевал и рано утром направился в Калугу.

Верхом на коне

С поезда император сошел около 9 утра на поле в районе ул. Грабцевское шоссе и Моторной (сейчас на этом месте школа №12). Калужские военные подвели ему коня.

Император сел верхом и в сопровождении свиты направился к войскам.

Командующий дивизией подал ему строевой рапорт, войска взяли на караул, играла музыка, и военные плавно склонили знамена перед царем. Николай здоровался отдельно с каждой воинской частью. Оркестр играл гимн, слышались восторженные крики «ура!»

Потом царь остановился у павильона, и перед ним в церемониальном марше прошли войска.

После чего были собраны офицеры, государь расспрашивал тех, кто уже участвовал в войне, пожаловал каждой части по иконке святого Николая Чудотворца и произнес напутственную речь перед войсками.

Смотр удался. В дневнике Николай II записал: «Приехали к полю у Калуги, на котором были выстроены 9-й пехотный Ингерманландский, 10-й Новоингерманландский полки, 3-я артиллерийская бригада и два летучих артиллерийских полка.

От бывших эти дни дождей поле превратилось в болото. Несмотря на это, войска проходили замечательно».

Завершив встречу с войсками, Николай II доехал на поезде до калужского вокзала, чтобы посетить город.

Отказался от застолья

В Калуге на вокзале царя встречали со всеми почестями. Рабочие мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги преподнесли хлеб-соль на деревянном блюде собственной работы.

Губернский предводитель дворянства Яновский вручил государю чудотворную икону, а городской голова купец Блистанов передал деньги на «усиление русского флота».

Звенели колокола всех церквей, и Николай через Московские ворота на открытой коляске отправился к Троицкому собору.

На улицах его приветствовали калужане, было много детей - учащихся разных учебных заведений. Николай II отстоял службу в Троицком соборе, приложился к иконе Калужской Божией Матери.

В парке, на месте, где имератор любовался Окой построили царскую беседку.

По окончании богослужения царь подошел к «Старичковскому знамени» - святыни 1812 года (считалось, что это знамя спас во время Аустерлицкого сражения в 1805 г. унтер-офицер Старичков, однако в 2003 году выяснилось: оно к подвигу Старичкова не имеет отношения, а было пожаловано Азовскому пехотному полку в 1810 году).

Специально приехали на встречу с императором 14 ветеранов-георгиевских кавалеров. Николай II побеседовал с каждым из них.

А затем прошел по городскому саду, со смотровой площадки любовался видом на Оку. Для императора власти города приготовили пышный приём, накрыли стол, но он отказался от застолья. Всего в нашем городе Николай II пробыл три часа. И в 12 часов отбыл на поезде в сторону Тулы. Его провожало множество калужан.

Открытие обелиска на месте смотра войск императором.

А в честь посещения императором нашего города на месте смотра войск 30 июля 1908 года был установлен трехметровый обелиск с бронзовым орлом (до наших дней он не сохранился).