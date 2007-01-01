Международный музыкальный фестиваль и гастроли Тульского драмтеатра порадуют калужских зрителей в ближайшую неделю
Последняя неделя мая, весна вот-вот уступит свои права жаркому лету.
Мы традиционно подготовили для вас, дорогие, читатели, еженедельную афишу. Рассказываем, какие мероприятия ждут калужан в последнюю неделю весны.
Итак, усаживайтесь поудобнее, начинаем.
Калужский Дом музыки (Кирова, 6)
30 мая в 11:00 зрителям расскажут историю с органом: «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».
В Доме музыки открывается детский летний абонемент. Солисты Елена Шумаева и Виктория Тантлевская представят юным калужанам музыкальную сказку с органом. Такой формат уже полюбился ребятам еще со времен «Рождественских истории с органом».
В год празднования 225-летия Александра Пушкина артисты представят «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Известный сюжет о спящей красавице Александр Пушкин адаптировал для российского читателя, с тех пор она по праву считается одной из любимых детских сказок. С 25 по 29 мая для калужан работает выставка «Сказочный мир Пушкина».
В галерее Дома музыки действует выставка, приуроченная к юбилею поэта и писателя. Мы с детства знаем сказки Пушкина, некоторые тексты помним наизусть. Авторы выставки смогли взглянуть на них иначе. Они перечитали сказки, переосмыслили их и теперь раскрывают зрителям новые смыслы. В основе выставки дипломные работы студентов Калужского колледжа культуры и искусств специальности «Живопись».
Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)
В пятницу, 24 мая в 18:30 зрителям покажут комедию-гротеск по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
Вместе с главными героями отправляйтесь на поиски сокровищ. Энергичный авантюрист Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов в авантюрном и сатирическом путешествии по Советскому Союзу 1920-х годов вы ощутите атмосферу особой эпохи жизни страны.
24 мая в 19:00 зрителей ожидает «Низкий поклон».
Это моноспектакль, посвященный жизни и творчеству любимой поколениями певицы Клавдии Шульженко.
Актриса Калужского драмтеатра Ирина Бургонова в музыкальном спектакле перенесет вас в атмосферу советской эпохи. Вы увидите творческое становление простой девушки из Харькова, выросшей до «Королевы эстрады». Ключевые события и судьбоносные встречи в жизни Клавдии органично сочетаются с исполнением песен и видеорядом записей выступлений Шульженко. Перед вами раскроется внутренняя жизнь певицы, яркие события с самой юности до последних дней.
А 25 мая в 12 часов дня в драмтеатре ярко и неординарно прозвучат «Звериные стихи».
Этот спектакль для детей и взрослых создан на стихотворениях русского поэта Серебряного века Саши Черного. Автор очень любил животных и детей и писал о них стихи. Собаки, кошки, крокодилы, поросята, - словом, обо всех пернатых и мохнатых будет сказано в представлении. Артисты прочитают, споют и разыграют стихи Саши Черного из цикла «Зверьё».
Вечер 25 мая калужане проведут за просмотром драмы «Борис Годунов», начало в 18:30.
В пьесе на основе значимых событий истории средних веков затронуты острые проблемы: искушение властью, отношения власти и народа. Автор находится в поиске ответа на вопрос: почему при мудром правителе Россия не процветает, а идет к неминуемой смуте. Пьеса, которую запретили на 40 лет, остается актуальной и сейчас.
Воскресный вечер в драмтеатре продет в компании Остапа Бендера.
26 мая в 18:30 калужанам покажут «Золотой теленок».
В очередной раз великий комбинатор и сын турецкого подданного Остап Бендер отправится в долгое путешествие по стране в погоне за сокровищами. Теперь уже в компании мошенников Паниковского и Балаганова он намерен забрать деньги у подпольного миллионера. Остап вступит в схватку с хитрым махинатором Корейко и преступной организацией «Геркулес».
Тональность вечера 29 мая будет иной. В 18:30 комедию «Веер леди У» покажет калужанам Тульский театр драмы.
История по произведению Оскара Уайльда поставлена режиссером - заслуженным деятелем искусств России Алексеем Малышевым. В доме лорда Уиндермира собираются гости по случаю Дня рождения его супруги - леди Маргарет Уиндермир. Внезапно забежавшая проездом герцогиня Бервик не поздравляет именинницу, а выражает ей сочувствие. Ведь весь Лондон знает: лорд Уиндермир ездит к ужасной женщине и снабжает ее деньгами.
30 мая в 18:30 Тульский театр драмы покажет калужанам авантюрную комедию «Красотка и семья» по мотивам произведения Сомерсета Моэма.
Спектакль доставит удовольствие театралам игрой ума, юмором и изысканным авторским стилем. Пьеса не состоит из загадок, сверхъестественной интриги. Смешное здесь в характерах персонажей, нравах общества.
31 мая в 18:30 в рамках гастрольного тура Тульского театра драмы калужане увидят комедию «Авантюрист» по произведению Клода Манье.
Продавец половых щеток, творец и художник в душе, аристократ по происхождению Блэз де Амбрие отчаявшись решается на последние деньги снять шикарный особняк, дать в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, чтобы жениться на его дочери. Иначе ему светит тюрьма за долги и кредиты, в которых погряз продавец. Здесь герои танцуют, поют, шалят, флиртуют.
Калужская филармония, Ленина, 60.
25 мая в 17:00 на сцене выступит ансамбль танца «Калужский сувенир». Концерт «Прекрасное далёко».
Руководитель и постановщик Елена Соболева и народный коллектив ансамбль танца «Калужский сувенир» приготовили для калужан новую программу. Полное погружение в иной мир обещают зрителю. Здесь музыка и движение гармонично сливаются в единое целое, что вызовет калейдоскоп эмоций и чувств. Эти танцы не оставляют равнодушными.
Сцены из народной музыкальной драмы «Борис Годунов» покажут 25 мая в 18:00 в Гостиных рядах.
Всем желающим покажут оперу «Борис Годунов», сцены из народной музыкальной драмы. Представление пройдет в рамках фестиваля в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Программу представит Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.
26 мая в 19:00 на сцене концертного зала выступит ансамбль грузинского танца LILE
Калужан зовут окунуться в красоту грузинской культуры и танца. Главный хореограф ансамбля — Адеишвили Левани Хвичаевич. Специальные гости концерта — шоу-группа «Арго» (г. Москва). В программу концерта включены 7 вокальных номеров.
Фестиваль «Мир гитары» пройдет в концертном зале с 27 по 31 мая включительно.
Зрителям обещают мировые и российские премьеры, выступления именитых музыкантов. Фестиваль давно признан Национальным событием. Коллективы, композиторы и дирижеры 45 стран мира, 25 номинантов и лауреатов «Грэмми».