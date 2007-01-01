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Международный музыкальный фестиваль и гастроли Тульского драмтеатра порадуют калужских зрителей в ближайшую неделю

19:00 сегодня
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Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Последняя неделя мая, весна вот-вот уступит свои права жаркому лету.

Мы традиционно подготовили для вас, дорогие, читатели, еженедельную афишу. Рассказываем, какие мероприятия ждут калужан в последнюю неделю весны.

Итак, усаживайтесь поудобнее, начинаем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

Дом музыки.

30 мая в 11:00 зрителям расскажут историю с органом: «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

В Доме музыки открывается детский летний абонемент. Солисты Елена Шумаева и Виктория Тантлевская представят юным калужанам музыкальную сказку с органом. Такой формат уже полюбился ребятам еще со времен «Рождественских истории с органом».

В год празднования 225-летия Александра Пушкина артисты представят «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Известный сюжет о спящей красавице Александр Пушкин адаптировал для российского читателя, с тех пор она по праву считается одной из любимых детских сказок. С 25 по 29 мая для калужан работает выставка «Сказочный мир Пушкина».

В галерее Дома музыки действует выставка, приуроченная к юбилею поэта и писателя. Мы с детства знаем сказки Пушкина, некоторые тексты помним наизусть. Авторы выставки смогли взглянуть на них иначе. Они перечитали сказки, переосмыслили их и теперь раскрывают зрителям новые смыслы. В основе выставки дипломные работы студентов Калужского колледжа культуры и искусств специальности «Живопись».

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

В пятницу, 24 мая в 18:30 зрителям покажут комедию-гротеск по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

Вместе с главными героями отправляйтесь на поиски сокровищ. Энергичный авантюрист Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов в авантюрном и сатирическом путешествии по Советскому Союзу 1920-х годов вы ощутите атмосферу особой эпохи жизни страны.

24 мая в 19:00 зрителей ожидает «Низкий поклон».

Это моноспектакль, посвященный жизни и творчеству любимой поколениями певицы Клавдии Шульженко.

Актриса Калужского драмтеатра Ирина Бургонова в музыкальном спектакле перенесет вас в атмосферу советской эпохи. Вы увидите творческое становление простой девушки из Харькова, выросшей до «Королевы эстрады». Ключевые события и судьбоносные встречи в жизни Клавдии органично сочетаются с исполнением песен и видеорядом записей выступлений Шульженко. Перед вами раскроется внутренняя жизнь певицы, яркие события с самой юности до последних дней.

А 25 мая в 12 часов дня в драмтеатре ярко и неординарно прозвучат «Звериные стихи».

Этот спектакль для детей и взрослых создан на стихотворениях русского поэта Серебряного века Саши Черного. Автор очень любил животных и детей и писал о них стихи. Собаки, кошки, крокодилы, поросята, - словом, обо всех пернатых и мохнатых будет сказано в представлении. Артисты прочитают, споют и разыграют стихи Саши Черного из цикла «Зверьё».

Вечер 25 мая калужане проведут за просмотром драмы «Борис Годунов», начало в 18:30.

В пьесе на основе значимых событий истории средних веков затронуты острые проблемы: искушение властью, отношения власти и народа. Автор находится в поиске ответа на вопрос: почему при мудром правителе Россия не процветает, а идет к неминуемой смуте. Пьеса, которую запретили на 40 лет, остается актуальной и сейчас.

Воскресный вечер в драмтеатре продет в компании Остапа Бендера.

26 мая в 18:30 калужанам покажут «Золотой теленок».

В очередной раз великий комбинатор и сын турецкого подданного Остап Бендер отправится в долгое путешествие по стране в погоне за сокровищами. Теперь уже в компании мошенников Паниковского и Балаганова он намерен забрать деньги у подпольного миллионера. Остап вступит в схватку с хитрым махинатором Корейко и преступной организацией «Геркулес».

Тональность вечера 29 мая будет иной. В 18:30 комедию «Веер леди У» покажет калужанам Тульский театр драмы.

История по произведению Оскара Уайльда поставлена режиссером - заслуженным деятелем искусств России Алексеем Малышевым. В доме лорда Уиндермира собираются гости по случаю Дня рождения его супруги - леди Маргарет Уиндермир. Внезапно забежавшая проездом герцогиня Бервик не поздравляет именинницу, а выражает ей сочувствие. Ведь весь Лондон знает: лорд Уиндермир ездит к ужасной женщине и снабжает ее деньгами.

30 мая в 18:30 Тульский театр драмы покажет калужанам авантюрную комедию «Красотка и семья» по мотивам произведения Сомерсета Моэма.

Спектакль доставит удовольствие театралам игрой ума, юмором и изысканным авторским стилем. Пьеса не состоит из загадок, сверхъестественной интриги. Смешное здесь в характерах персонажей, нравах общества.

31 мая в 18:30 в рамках гастрольного тура Тульского театра драмы калужане увидят комедию «Авантюрист» по произведению Клода Манье.

Продавец половых щеток, творец и художник в душе, аристократ по происхождению Блэз де Амбрие отчаявшись решается на последние деньги снять шикарный особняк, дать в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, чтобы жениться на его дочери. Иначе ему светит тюрьма за долги и кредиты, в которых погряз продавец. Здесь герои танцуют, поют, шалят, флиртуют.

Калужская филармония, Ленина, 60.

25 мая в 17:00 на сцене выступит ансамбль танца «Калужский сувенир». Концерт «Прекрасное далёко».

Руководитель и постановщик Елена Соболева и народный коллектив ансамбль танца «Калужский сувенир» приготовили для калужан новую программу. Полное погружение в иной мир обещают зрителю. Здесь музыка и движение гармонично сливаются в единое целое, что вызовет калейдоскоп эмоций и чувств. Эти танцы не оставляют равнодушными.

Сцены из народной музыкальной драмы «Борис Годунов» покажут 25 мая в 18:00 в Гостиных рядах.

Всем желающим покажут оперу «Борис Годунов», сцены из народной музыкальной драмы. Представление пройдет в рамках фестиваля в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Программу представит Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

26 мая в 19:00 на сцене концертного зала выступит ансамбль грузинского танца LILE

Калужан зовут окунуться в красоту грузинской культуры и танца. Главный хореограф ансамбля — Адеишвили Левани Хвичаевич. Специальные гости концерта — шоу-группа «Арго» (г. Москва). В программу концерта включены 7 вокальных номеров.

Фестиваль «Мир гитары» пройдет в концертном зале с 27 по 31 мая включительно.

Зрителям обещают мировые и российские премьеры, выступления именитых музыкантов. Фестиваль давно признан Национальным событием. Коллективы, композиторы и дирижеры 45 стран мира, 25 номинантов и лауреатов «Грэмми».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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