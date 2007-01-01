Калужский министр Александр Аникеев признался, что не очень любит конкурсы профмастерства
Возможно, эта фраза имела внутренний, педагогический контекст, но людей со стороны она слегка шокировала.
Церемония награждения лучших областных учителей и воспитателей детских садов прошла в среду, 22 мая в музее истории космонавтики.
Борьба была честной
Ежегодный конкурс среди педагогических работников много раз менял время церемонии награждения. В этот раз в министерстве решили не подгадывать вручение наград под День учителя, а отметить лучших накануне экзаменационной сессии в школах. Название конкурса осталось прежним: «Я в педагогике нашёл своё призвание».
Ежегодно конкурс проходит по пяти номинациям: «Лучший учитель», «Лучший молодой учитель», «Лучший педагог психолог», «Лучший воспитатель» и «Лучший педагог дополнительного образования».
В конце февраля завершились муниципальные этапы, 24 апреля в доме правительства области прошел финальный этап конкурса.
Я не очень люблю конкурсы профессионального мастерства вообще, и особенно среди педагогов, даже я бы так сказал, я очень не люблю эти конкурсы, - заявил, обращаясь к победителям, министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Почему, это другой вопрос, но, тем не менее, с годами приходит убеждение, что все-таки эти конкурсы представляют собой определенный шанс для их участников. Это возможность подняться над своей обычной школьной жизнью, выйти из этой рутины. Это первое. Второе — это возможность продемонстрировать себя как успешного человека, успешного педагога. Сегодня мы приветствуем лучших из лучших.
В течение полугода педагоги и воспитатели демонстрировали членам комиссии мастер-классы, проводили открытые уроки и предоставляли свои методические разработки.
На финальном этапе, конкурсанты тянули жребий и получали один из 20 предложенных вопросов о системе образования, по которому готовили доклад на 2-3 минуты. Комиссия оценивала, насколько органично чувствует себя учитель в публичном пространстве и насколько концептуально может выражать свои мысли.
Это был очень интересный конкурс, с жаркими дискуссиями, вопросами от жюри, от министра, - рассказал ведущий специалист регионального минобра Михаил МОРОЗОВ. - Это было действительно очень яркое обсуждение, где не было никаких домашних заготовок. Все было импровизационно, живо и интересно.
Победители регионального этапа смогут принять участие в федеральных конкурсах профессионального мастерства. Среди них оказалось очень много молодых учителей, тех, которые еще совсем недавно сами сидели за партами и слушали учителя.
Награда на двоих
Молодыми учителями сегодня можно стать ещё до получения диплома о высшем образовании. Многие практикуются у школьной доски в качестве учителя со студенческой скамьи. Одна из таких педагогов – Екатерина Никишкина, ставшая победителем в номинации «Лучший молодой учитель».
Ирина приехала в Калугу из Кирова Калужской области, где училась сама в школе №7, а сейчас уже преподает там.
Еще будучи ученицей, я интересовалась предметами, с которыми в дальнейшем связала жизнь - русский язык и литература, - рассказала Екатерина НИКИШКИНА. - У меня был прекрасный учитель, который мою мотивацию поддерживала каждый день – Татьяна Владимировна Кирюхина. Это человек, который всегда был рядом, и я считаю, что именно благодаря ей в целом сформировался мой путь как педагога. Именно с ней, я считаю, должна теперь разделить столь высокую награду.
После окончания школы Екатерина поступила на филологический факультет КГУ.
- И уже преподаю, - с улыбкой уточнила Екатерина Никишкина. - Начала преподавать в школе с этого года, а вообще преподавательская деятельность у меня с 2020 года идёт с первого же курса университета.
На вопрос, останется ли она педагогом в своей школе, она отвечала загадочно и витиевато.
- Цели разные, масштабные, все начинается с малого, а дальше будет видно. В любом случае, это будет однозначно связано с педагогикой, с развитием своей онлайн-школы по подготовке детей к экзаменам.
Есть у Екатерины свое мнение и о будущем российской школы.
- Я думаю, что стандартизация, к сожалению, никуда не уйдет, и мне кажется, что, наоборот, она, возможно, будет обостряться, - пояснила Ирина. - Я уверена, что важно научить ребенка думать, уметь анализировать материал, а не натаскивать на тесты.
Башкирия – хорошо, но Медынь - лучше
Победителями конкурса стали педагоги самых разных дисциплин. Отрадно было видеть среди награжденных и учителей физкультуры.
Роман Иванов занял второе место в номинации «Лучший учитель». Он приехал в Медынскую школу из Башкортостана. Он устроился работать по программе «Земский учитель» в 2022 году. Как раз в этот год в Медыни открыли новую современную школу с бассейнами и спортивными залами.
Решение принял сам. Просто созвонился по видеосвязи с районным управлением образования, договорился и приехал. Получил новую ведомственную квартиру. Преподает физкультуру, ведет секции по плаванию.
Роман дружит с физкультурой и спортом с самого детства. Признается, что занимался многими видами спорта: волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, вольная борьба, самбо.
Я закончил Уральский институт физической культуры в Екатеринбурге, затем Башкирский государственный педагогический университет, - рассказал Роман ИВАНОВ. – У себя в Башкирии проработал пять лет в старенькой, советского образца ещё школе. А когда узнал, что в Калужской области, в Медыни открыли такую современную школу – сомнений не было. Позвонил, же сразу отправил сюда свои документы и переехал. Нисколько не жалею сейчас.
В Медынской школе у ребят три урока физкультуры в неделю, причем один учебный час отдается плаванию в собственном 25-метровом бассейне. За полтора года есть среди учеников Романа и победители соревнований регионального масштаба, и те, кто получил свои первые разряды по плаванию.
На вопрос, не нужно ли сократить часы физкультуры в школе, Роман Иванов категорично отвечает: нет.
- Развитие ребенка должно быть не только умственное, но и физическое. Именно физкультура, тренировки, способствуют гармоничному развитию ребенка.
Школьники нас ждут
Алена Гаврикова, победившая в номинации «Лучший учитель», уже в десятом классе школы знала, чему посвятит свою жизнь. Отлично пройдя ЕГЭ, получив золотую медаль по окончании школы, она не задумываясь отнесла документы в КГУ на исторический факультет.
Студенческие годы пролетели быстро, и в 2014 году Алена вернулась в свою 17-ю школу уже педагогом. Если точнее, уроки в школе она начала вести на год раньше, ещё будучи студенткой. В 2020-м году Алена Гаврикова перешла работать в школу № 25, где и трудится до сих пор.
Мне кажется, всё, что происходит в жизни, происходит правильно, всё к лучшему, рассказывает победитель конкурса Алена ГАВРИКОВА. - И в 25-й школе открылись новые возможности, новые горизонты. Поэтому нет, не жалею, что перешла.
Алена ведет уроки истории и обществоведения. Она считает, что сегодня учить детей гораздо сложнее, чем в советское время.
- Дети сегодня отлично сами ориентируются в политической и в экономической ситуации, но эта данность делает сам процесс более интереснее, поскольку диалог получается обстоятельный, более взрослый, особенно с старшеклассниками. Знаете, как здорово, когда понимаешь, что твои уроки ребята ждут.
Дети всегда одинаковые, они всегда хотят к себе внимания, они всегда хотят искреннего к себе отношения, и в этом, мне кажется, не поменяется ничто и никогда. Да, у них, может быть, и новые интересы, и новый сленг, на котором они общаются, но в целом душа ребенка остается требовательной к ко взрослому отношению и желает ценностного и искреннего общения.
Алена оптимистично смотрит в будущее. Она считает, что работа педагога вечна, как и работа врача. И так же ценна. Трудности есть в каждой профессии, важно, как к ним относиться и что ставить во главу угла. Алена Гаврикова ставит всегда их, юных, задиристых, откровенных, пытливых и не приемлющих лукавства и вранья – школьников.
Полный список победителей регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашёл призвание…»
В номинации «Лучший учитель»
- ГАВРИКОВА Алёна Анатольевна, учитель истории и обществознания cредней общеобразовательной школы № 25» города Калуги (I место)
- ИВАНОВ Роман Юрьевич, учитель физической культуры Медынской средней общеобразовательной школы (II место)
- РУЛЁВА Людмила Анатольевна, учитель начальных классов Мятлевской средней общеобразовательной школы имени народного учителя Российской Федерации Александра Федоровича Иванова (III место)
В номинации «Лучший воспитатель»
- ИВАЩЕНКО Марина Николаевна, воспитатель детского сада № 18 «Аленушка» г. Боровск (I место)
- ПЕТРУХИНА Анастасия Юрьевна, воспитатель детского сада «Родничок Дзержинского района (IIместо)
- ФЕДОРОВА Дарья Олеговна, воспитатель детского сада № 11 «Дюймовочка» (III место)
В номинации «Лучший молодой учитель»
- НИКИШКИНА Екатерина Алексеевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 7» города Кирова (I место)
- КЫВЫРЖИК Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 17 города Калуги (II место)
- КРОХИНА Елизавета Вадимовна, учитель средней общеобразовательной школы № 10 города Обнинска (III место)
В номинации «Лучший педагог дополнительного образования»
- ЦХУРБАЕВА Алина Олеговна, педагог дополнительного образования районного центра диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», города Козельска (I место)
- КОРСАКОВ Дмитрий Игоревич, педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 15 города Калуги (II место)
- КАСЬЯНОВА Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования центра детского творчества Ферзиковского района (III место)
В номинации «Лучший педагог-психолог»
- МАРКИНА Людмила Александровна, педагог-психолог дома детского творчества» Жиздринского района (I место)
- ТОРХОВА Серафима Николаевна, педагог-психолог, дошкольного общеобразовательного учреждения № 51 «Тополек». (II место)
- АНОХИНА Мария Александровна, педагог-психолог Кондровской средней общеобразовательной школы № 3 (III место).
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...