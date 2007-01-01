Калужский министр Александр Аникеев признался, что не очень любит конкурсы профмастерства

Возможно, эта фраза имела внутренний, педагогический контекст, но людей со стороны она слегка шокировала.

Церемония награждения лучших областных учителей и воспитателей детских садов прошла в среду, 22 мая в музее истории космонавтики.

Борьба была честной

Ежегодный конкурс среди педагогических работников много раз менял время церемонии награждения. В этот раз в министерстве решили не подгадывать вручение наград под День учителя, а отметить лучших накануне экзаменационной сессии в школах. Название конкурса осталось прежним: «Я в педагогике нашёл своё призвание».

Ежегодно конкурс проходит по пяти номинациям: «Лучший учитель», «Лучший молодой учитель», «Лучший педагог психолог», «Лучший воспитатель» и «Лучший педагог дополнительного образования».

В конце февраля завершились муниципальные этапы, 24 апреля в доме правительства области прошел финальный этап конкурса.

Александр Аникеев

Министр образования Калужской области Я не очень люблю конкурсы профессионального мастерства вообще, и особенно среди педагогов, даже я бы так сказал, я очень не люблю эти конкурсы, - заявил, обращаясь к победителям, министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Почему, это другой вопрос, но, тем не менее, с годами приходит убеждение, что все-таки эти конкурсы представляют собой определенный шанс для их участников. Это возможность подняться над своей обычной школьной жизнью, выйти из этой рутины. Это первое. Второе — это возможность продемонстрировать себя как успешного человека, успешного педагога. Сегодня мы приветствуем лучших из лучших.

В течение полугода педагоги и воспитатели демонстрировали членам комиссии мастер-классы, проводили открытые уроки и предоставляли свои методические разработки.

На финальном этапе, конкурсанты тянули жребий и получали один из 20 предложенных вопросов о системе образования, по которому готовили доклад на 2-3 минуты. Комиссия оценивала, насколько органично чувствует себя учитель в публичном пространстве и насколько концептуально может выражать свои мысли.

Михаил Морозов

Ведущий специалист регионального минобра Это был очень интересный конкурс, с жаркими дискуссиями, вопросами от жюри, от министра, - рассказал ведущий специалист регионального минобра Михаил МОРОЗОВ. - Это было действительно очень яркое обсуждение, где не было никаких домашних заготовок. Все было импровизационно, живо и интересно.

Победители регионального этапа смогут принять участие в федеральных конкурсах профессионального мастерства. Среди них оказалось очень много молодых учителей, тех, которые еще совсем недавно сами сидели за партами и слушали учителя.

Награда на двоих

Молодыми учителями сегодня можно стать ещё до получения диплома о высшем образовании. Многие практикуются у школьной доски в качестве учителя со студенческой скамьи. Одна из таких педагогов – Екатерина Никишкина, ставшая победителем в номинации «Лучший молодой учитель».

Ирина приехала в Калугу из Кирова Калужской области, где училась сама в школе №7, а сейчас уже преподает там.

Екатерина Никишкина

Победитель конкурса Еще будучи ученицей, я интересовалась предметами, с которыми в дальнейшем связала жизнь - русский язык и литература, - рассказала Екатерина НИКИШКИНА. - У меня был прекрасный учитель, который мою мотивацию поддерживала каждый день – Татьяна Владимировна Кирюхина. Это человек, который всегда был рядом, и я считаю, что именно благодаря ей в целом сформировался мой путь как педагога. Именно с ней, я считаю, должна теперь разделить столь высокую награду.

После окончания школы Екатерина поступила на филологический факультет КГУ.

- И уже преподаю, - с улыбкой уточнила Екатерина Никишкина. - Начала преподавать в школе с этого года, а вообще преподавательская деятельность у меня с 2020 года идёт с первого же курса университета.

На вопрос, останется ли она педагогом в своей школе, она отвечала загадочно и витиевато.

- Цели разные, масштабные, все начинается с малого, а дальше будет видно. В любом случае, это будет однозначно связано с педагогикой, с развитием своей онлайн-школы по подготовке детей к экзаменам.

Есть у Екатерины свое мнение и о будущем российской школы.

- Я думаю, что стандартизация, к сожалению, никуда не уйдет, и мне кажется, что, наоборот, она, возможно, будет обостряться, - пояснила Ирина. - Я уверена, что важно научить ребенка думать, уметь анализировать материал, а не натаскивать на тесты.

Башкирия – хорошо, но Медынь - лучше

Победителями конкурса стали педагоги самых разных дисциплин. Отрадно было видеть среди награжденных и учителей физкультуры.

Роман Иванов занял второе место в номинации «Лучший учитель». Он приехал в Медынскую школу из Башкортостана. Он устроился работать по программе «Земский учитель» в 2022 году. Как раз в этот год в Медыни открыли новую современную школу с бассейнами и спортивными залами.

Решение принял сам. Просто созвонился по видеосвязи с районным управлением образования, договорился и приехал. Получил новую ведомственную квартиру. Преподает физкультуру, ведет секции по плаванию.

Роман дружит с физкультурой и спортом с самого детства. Признается, что занимался многими видами спорта: волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, вольная борьба, самбо.

Роман Иванов

Победитель конкурса Я закончил Уральский институт физической культуры в Екатеринбурге, затем Башкирский государственный педагогический университет, - рассказал Роман ИВАНОВ. – У себя в Башкирии проработал пять лет в старенькой, советского образца ещё школе. А когда узнал, что в Калужской области, в Медыни открыли такую современную школу – сомнений не было. Позвонил, же сразу отправил сюда свои документы и переехал. Нисколько не жалею сейчас.

В Медынской школе у ребят три урока физкультуры в неделю, причем один учебный час отдается плаванию в собственном 25-метровом бассейне. За полтора года есть среди учеников Романа и победители соревнований регионального масштаба, и те, кто получил свои первые разряды по плаванию.

На вопрос, не нужно ли сократить часы физкультуры в школе, Роман Иванов категорично отвечает: нет.

- Развитие ребенка должно быть не только умственное, но и физическое. Именно физкультура, тренировки, способствуют гармоничному развитию ребенка.

Школьники нас ждут

Алена Гаврикова, победившая в номинации «Лучший учитель», уже в десятом классе школы знала, чему посвятит свою жизнь. Отлично пройдя ЕГЭ, получив золотую медаль по окончании школы, она не задумываясь отнесла документы в КГУ на исторический факультет.

Студенческие годы пролетели быстро, и в 2014 году Алена вернулась в свою 17-ю школу уже педагогом. Если точнее, уроки в школе она начала вести на год раньше, ещё будучи студенткой. В 2020-м году Алена Гаврикова перешла работать в школу № 25, где и трудится до сих пор.

Алена Гаврикова

Победитель конкурса Мне кажется, всё, что происходит в жизни, происходит правильно, всё к лучшему, рассказывает победитель конкурса Алена ГАВРИКОВА. - И в 25-й школе открылись новые возможности, новые горизонты. Поэтому нет, не жалею, что перешла.

Алена ведет уроки истории и обществоведения. Она считает, что сегодня учить детей гораздо сложнее, чем в советское время.

- Дети сегодня отлично сами ориентируются в политической и в экономической ситуации, но эта данность делает сам процесс более интереснее, поскольку диалог получается обстоятельный, более взрослый, особенно с старшеклассниками. Знаете, как здорово, когда понимаешь, что твои уроки ребята ждут.

Дети всегда одинаковые, они всегда хотят к себе внимания, они всегда хотят искреннего к себе отношения, и в этом, мне кажется, не поменяется ничто и никогда. Да, у них, может быть, и новые интересы, и новый сленг, на котором они общаются, но в целом душа ребенка остается требовательной к ко взрослому отношению и желает ценностного и искреннего общения.

Алена оптимистично смотрит в будущее. Она считает, что работа педагога вечна, как и работа врача. И так же ценна. Трудности есть в каждой профессии, важно, как к ним относиться и что ставить во главу угла. Алена Гаврикова ставит всегда их, юных, задиристых, откровенных, пытливых и не приемлющих лукавства и вранья – школьников.

Полный список победителей регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашёл призвание…»

В номинации «Лучший учитель»

- ГАВРИКОВА Алёна Анатольевна, учитель истории и обществознания cредней общеобразовательной школы № 25» города Калуги (I место)

- ИВАНОВ Роман Юрьевич, учитель физической культуры Медынской средней общеобразовательной школы (II место)

- РУЛЁВА Людмила Анатольевна, учитель начальных классов Мятлевской средней общеобразовательной школы имени народного учителя Российской Федерации Александра Федоровича Иванова (III место)

В номинации «Лучший воспитатель»

- ИВАЩЕНКО Марина Николаевна, воспитатель детского сада № 18 «Аленушка» г. Боровск (I место)

- ПЕТРУХИНА Анастасия Юрьевна, воспитатель детского сада «Родничок Дзержинского района (IIместо)

- ФЕДОРОВА Дарья Олеговна, воспитатель детского сада № 11 «Дюймовочка» (III место)

В номинации «Лучший молодой учитель»

- НИКИШКИНА Екатерина Алексеевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 7» города Кирова (I место)

- КЫВЫРЖИК Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 17 города Калуги (II место)

- КРОХИНА Елизавета Вадимовна, учитель средней общеобразовательной школы № 10 города Обнинска (III место)

В номинации «Лучший педагог дополнительного образования»

- ЦХУРБАЕВА Алина Олеговна, педагог дополнительного образования районного центра диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», города Козельска (I место)

- КОРСАКОВ Дмитрий Игоревич, педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 15 города Калуги (II место)

- КАСЬЯНОВА Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования центра детского творчества Ферзиковского района (III место)

В номинации «Лучший педагог-психолог»

- МАРКИНА Людмила Александровна, педагог-психолог дома детского творчества» Жиздринского района (I место)

- ТОРХОВА Серафима Николаевна, педагог-психолог, дошкольного общеобразовательного учреждения № 51 «Тополек». (II место)

- АНОХИНА Мария Александровна, педагог-психолог Кондровской средней общеобразовательной школы № 3 (III место).