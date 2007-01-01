«Шевроле Нива» перевернулась в Калужской области

Авария произошла днем 21 мая в селе Озерно Ульяновского района, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмы получил один человек, находившийся в машине.

Информация о его состоянии сейчас уточняется.