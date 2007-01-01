«Шевроле Нива» перевернулась в Калужской области
Авария произошла днем 21 мая в селе Озерно Ульяновского района, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.
Травмы получил один человек, находившийся в машине.
Информация о его состоянии сейчас уточняется.
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