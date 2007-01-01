Идею калужан обучать детей мигрантов языку перед допуском в школы поддержали в СПЧ

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин рассказал подробнее о калужском законопроекте.

В понедельник, 20 мая, в Парламентской газете вышло интервью председателя Совета по правам человека Валерия ФАДЕЕВА.

Особый акцент многие СМИ сделали на его словах о том, что в России надо запрещать ношение никабов в общественных местах.

Однако Фадеев озвучил и гораздо более животрепещущую тему, которая актуальнее никабов – обучение в школах детей мигрантов, которые плохо владеют (или вовсе не владеют) русским языком.

— У Совета по правам человека очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу, – сказал на эту тему Фадеев. – Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры.

Как оказалось, идея подготовки детей мигрантов к обучению в русской школе возникала в Калужской области. Именно с подачи наших земляков такая мысль прозвучала на федеральном уровне.

Олег Калугин

Министр внутренней политики Калужской области. Мы, Калужская область, подготовили законопроект о так называемых адаптационных школах – рассказывает министр внутренней политики Калужской области Олег КАЛУГИН об идее калужан, озвученной главой СПЧ. – Он не попал в Госдуму, но его поддержал Совет по правам человека. Это законопроект о внесении изменений в закон об образовании РФ.

Права наших детей

Олег Анатольевич подробнее рассказал редакции kp40.ru о предпосылках к появлению законопроекта.

— В школах нарушаются права наших русских детей, – уверен министр внутренней политики региона. – В класс приходят дети-инофоны, не знающие русского языка, и в этом классе автоматически снижается качество образования. Потому что одни ученики хорошо понимают все, что объясняет учитель, а другие – вообще ничего, потому что в принципе не владеют языком.

Кроме того, нарушаются принципы социальной справедливости, которые святы для российского общества: инофону тройку натягивают, а русский ребенок, чтобы получить оценку, должен приложить усилия. Права детей нарушаются!

Адаптационные классы

Олег Калугин подробнее рассказал о законодательной инициативе региона:

— Мы предлагаем создать адаптационный период, скажем так, адаптационные классы, чтобы ребенок, условно, год, учил там русский язык, – говорит Калугин. – Это как в вузах, которые работают с иностранцами. Они же не допускают до занятий студентов, которые не знают русского языка! Студенты год посещают подготовительные курсы. А кто-то и дольше, если требуется.

Только когда ребенок освоил государственный язык Российской Федерации, он допускается до занятий. Вот в этом суть нашего законопроекта. Справедливо и эффективно. И права наших детей не ущемлены.

Олег Калугин уточнил, что законопроект стал и следствием опыта работы с детьми-инофонами двух школ нашего региона: № 45 города Калуги и лицея «Держава» в Обнинске.

— Наше министерство взаимодействует с 45-й школой, там мы ежегодно проводим комплекс мероприятий по адаптации детей-инофонов в российское общество, – продолжает Олег Анатольевич. – Мы этим занимаемся системно. Сотрудничаем с гимназией «Держава» в Обнинске, которая показывает уникальные результаты.

Но те результаты, которых мы сейчас достигаем, существуют за счет определенного, я бы даже сказал, героизма директоров, учителей. А мы хотим создать систему, чтобы в любой школе эта адаптация и интеграция детей-инофонов в российскую нацию была бы реализована.

Предсказать, когда именно эта инициатива будет воплощена в жизнь, я не могу. Но я точно знаю, что альтернативы ей сегодня нет, – говорит в заключение Калугин. – В любом случае мы к этому придем, но чем раньше это случится, тем лучше будет результат.