Зоомошенники в Калуге: как помочь животным, не угодив в лапы аферистов
Во время подготовки различных редакционных материалов на улицах города я встречала одну и ту же женщину в футболке с надписью «волонтер».
В руках калужанка держала пластиковую коробку, на которой было приклеено изображение животных. У самой женщины на футболке висел бейджик с какой-то информацией.
Она активно призывала прохожих пожертвовать деньги на помощь бездомным животным.
В первый раз я заметила ее за Домом профсоюзов у входа в сетевой магазин. В другой раз мои коллеги повстречали ее в микрорайоне Кошелев-проект на Правом берегу Калуги, и снова у дверей сетевого магазина.
И вот в очередной раз я оказалась по заданию редакции в микрорайоне Бушмановка. Вы, наверное, уже догадались, кого я встретила у сетевого магазина здесь?
Снова та самая женщина дружелюбно призывала людей жертвовать деньги для животных. И прохожие откликались. Калужане, у которых есть домашние животные, чаще всего не остаются равнодушными к таким призывам.
Несуществующий проект?
Я попробовала найти на футболке или коробочке для пожертвований название приюта, для которого собирают помощь. Информации не оказалось. Тогда спросила женщину, как называется их волонтерское объединение?
-Добро делать легко, - ответила она и утвердительно кивнула на мой вопрос, есть ли у них группа ВКонтакте.
Однако вечером поиск этих зооволонтеров или калужского приюта под таким названием не дал результатов. Нашелся только благотворительный фонд «Делай добро легко» в Санкт-Петербурге. Но помогает он детям, а не животным.
А вот поиск в Телеграм выдал информацию, актуальную на 2021-2022 год. Некая организация «Делать добро легко» якобы помогала собакам-инвалидам, но в Иркутске!
Однако никаких свидетельств деятельности зооволонтеров с таким названием на территории Калужской области мы в Сети не нашли.
Но, может, мы ошибаемся?
Среди своих не числится
Я обратилась к нескольким зооволонтерам Калуги, спросив, знают ли они эту женщину? Слышали ли о такой организации как «Добро делать легко»?
Несколько калужан с репутацией, регулярно помогающих бездомным животным у нас в городе, ответили, что впервые слышат о таких «коллегах». Мои сомнения подтвердились.
Так что же это, мошенники, которые, пользуясь неравнодушием калужан, кладут деньги к себе в карман?
В разные дни на моих глазах несколько жителей переводили ей деньги на карту или отдавали наличные, надеясь, что средства действительно пойдут на корм или лечение бездомных животных.
Женщина-«волонтер» с приветливой улыбкой благодарила калужан за помощь.
Я обратилась за комментарием к известному в городе зооволонтеру, задав несколько вопросов.
Как понять, что перед тобой зоомошенники? Что делать, если встретил его на улице? Как отличить страничку настоящей волонтерской организации от фальшивой?
«Ура, рваная простыня!»
К таким женщинам нужно сразу вызывать полицию. У настоящих зооволонтеров просьбы о помощи бывают самых разных форматов, но такие «сборы» на улице случаются крайне редко и обычно идут во время акции по сбору вещей или выставки животных. Но уж если вдруг кто-то из приютов соберется на улицу чисто для сбора денег, то там будет сразу группа волонтеров с листовками, карточками, реквизитами. И еще один важный момент! О любой акции все всегда объявляют задолго до ее проведения на своих ресурсах и в СМИ!
Убедиться в том, что перед вами зоомошенник на месте не так-то просто, поясняет Елена. У аферистов очень часто бывают созданы группы в интернете, которые выглядят даже лучше, чем группы реальных приютов.
- Если вам хочется помочь, то попросите номер телефона, реквизиты для перевода (волонтёр даст с радостью) и спросите, в каком городе находится приют? – говорит Прохорова. - Затем в интернете найдите приюты этого города и спросите их мнение. Подчеркиваю, если просто посмотреть группу, будучи неопытным человеком, вы мало что поймёте. Одна искусно оформленная группа в нашем городе выглядит лучше всех, но животные их не волнуют. Кроме того, если человек не хочет получить деньги переводом, то это точно мошенник. Приютам способ пожертвования не важен.
У тех, кто стоит на улице, кстати, можно спросить номер телефона и сказать, что денег нет, но есть старое постельное белье и бабушкин плед. Настоящий волонтер сразу закричит: «Ура, рваная простыня!», а мошенник такому не обрадуется.
Вообще, я всегда советую людям помогать в своём регионе: в любой момент можно приехать на место, посмотреть, что да как, легче получить отзывы и проверить репутацию, - говорит в заключение Елена.
И мошенники оформляются
Другой вопрос, существуют ли какие-то списки проверенных, честных зооприютов и волонтеров?
Мы спросили городскую управу Калуги, есть ли у них подобный перечень?
- Городская управа не регистрирует такие организации, - ответили нам. - Документы должны быть у самих зооволонтеров.
- Чисто теоретически, конечно, все должны быть зарегистрированы, - говорит Елена Прохорова. - Но это дополнительная и неблагодарная работа в наших реалиях. Есть люди, которые ничего не оформляли, но честно работают. И есть официально оформленные мошенники. В том числе в Калуге.
Елена вспомнила также, что несколько лет назад в нашем городе некие люди стояли с собаками и собирали деньги на помощь животным. Как пояснила зооволонтер, такие животные могут быть накачены наркотиками, чтобы долгое время спокойно находиться на точке сбора денег.
- Если люди стоят и просят деньги вместе с животными, такие еще часто одеты в форму защитного цвета, по типу военной, то это точно мошенники, - уверена Елена. – Обычно их бедные собаки лежат подолгу, они находятся по действием препаратов. Это очень страшно на самом деле. Ни в коем случае не надо поддерживать такое, а следует сразу обращаться в полицию.
В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали о текущей ситуацией с активностью зоомошенников в Калужской области.
- В последнее время таких обращений от жителей не поступало, - ответили в УМВД. - Однако если калужанин считает, что стал жертвой мошенников, у него есть информация, подтверждающая перевод средств неустановленным лицам, он может обратиться в отдел полиции и написать заявление, мы примем его в работу.
От редакции
Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте простым правилам. Не стесняйтесь попросить у зооволонтера телефон и реквизиты организации, спросите ее название и адрес. Настоящие волонтеры с удовольствием поделятся информацией.
Не давайте наличные, лучше попросите данные для перевода. Можете в целях проверки предложить старое постельное белье и пледы – настоящий волонтер согласится взять их с радостью.
Следует подозрительно относиться к одиночкам – волонтеры, как правило, собирают средства группой.
Только убедившись в искренних благих намерениях зооволонтера оказывайте посильную помощь животным.