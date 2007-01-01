Зоомошенники в Калуге: как помочь животным, не угодив в лапы аферистов

Как распознать лжеволонтеров, почему их группы в соцсетях выглядят привлекательнее, и какой помощи обрадуются настоящие зооволонтеры? Разбираемся в вопросе.

Во время подготовки различных редакционных материалов на улицах города я встречала одну и ту же женщину в футболке с надписью «волонтер».

В руках калужанка держала пластиковую коробку, на которой было приклеено изображение животных. У самой женщины на футболке висел бейджик с какой-то информацией.

Она активно призывала прохожих пожертвовать деньги на помощь бездомным животным.

В первый раз я заметила ее за Домом профсоюзов у входа в сетевой магазин. В другой раз мои коллеги повстречали ее в микрорайоне Кошелев-проект на Правом берегу Калуги, и снова у дверей сетевого магазина.

И вот в очередной раз я оказалась по заданию редакции в микрорайоне Бушмановка. Вы, наверное, уже догадались, кого я встретила у сетевого магазина здесь?

Снова та самая женщина дружелюбно призывала людей жертвовать деньги для животных. И прохожие откликались. Калужане, у которых есть домашние животные, чаще всего не остаются равнодушными к таким призывам.

Несуществующий проект?

Я попробовала найти на футболке или коробочке для пожертвований название приюта, для которого собирают помощь. Информации не оказалось. Тогда спросила женщину, как называется их волонтерское объединение?

-Добро делать легко, - ответила она и утвердительно кивнула на мой вопрос, есть ли у них группа ВКонтакте.

Однако вечером поиск этих зооволонтеров или калужского приюта под таким названием не дал результатов. Нашелся только благотворительный фонд «Делай добро легко» в Санкт-Петербурге. Но помогает он детям, а не животным.

А вот поиск в Телеграм выдал информацию, актуальную на 2021-2022 год. Некая организация «Делать добро легко» якобы помогала собакам-инвалидам, но в Иркутске!

Однако никаких свидетельств деятельности зооволонтеров с таким названием на территории Калужской области мы в Сети не нашли.

Но, может, мы ошибаемся?

Женщина обращалась к выходящим из магазина жителям спального района.

Среди своих не числится

Я обратилась к нескольким зооволонтерам Калуги, спросив, знают ли они эту женщину? Слышали ли о такой организации как «Добро делать легко»?

Несколько калужан с репутацией, регулярно помогающих бездомным животным у нас в городе, ответили, что впервые слышат о таких «коллегах». Мои сомнения подтвердились.

Так что же это, мошенники, которые, пользуясь неравнодушием калужан, кладут деньги к себе в карман?

В разные дни на моих глазах несколько жителей переводили ей деньги на карту или отдавали наличные, надеясь, что средства действительно пойдут на корм или лечение бездомных животных.

Женщина-«волонтер» с приветливой улыбкой благодарила калужан за помощь.

Я обратилась за комментарием к известному в городе зооволонтеру, задав несколько вопросов.

Как понять, что перед тобой зоомошенники? Что делать, если встретил его на улице? Как отличить страничку настоящей волонтерской организации от фальшивой?

«Ура, рваная простыня!»

Елена ПРОХОРОВА

представитель зооприюта «Верные друзья» К таким женщинам нужно сразу вызывать полицию. У настоящих зооволонтеров просьбы о помощи бывают самых разных форматов, но такие «сборы» на улице случаются крайне редко и обычно идут во время акции по сбору вещей или выставки животных. Но уж если вдруг кто-то из приютов соберется на улицу чисто для сбора денег, то там будет сразу группа волонтеров с листовками, карточками, реквизитами. И еще один важный момент! О любой акции все всегда объявляют задолго до ее проведения на своих ресурсах и в СМИ!

Убедиться в том, что перед вами зоомошенник на месте не так-то просто, поясняет Елена. У аферистов очень часто бывают созданы группы в интернете, которые выглядят даже лучше, чем группы реальных приютов.

- Если вам хочется помочь, то попросите номер телефона, реквизиты для перевода (волонтёр даст с радостью) и спросите, в каком городе находится приют? – говорит Прохорова. - Затем в интернете найдите приюты этого города и спросите их мнение. Подчеркиваю, если просто посмотреть группу, будучи неопытным человеком, вы мало что поймёте. Одна искусно оформленная группа в нашем городе выглядит лучше всех, но животные их не волнуют. Кроме того, если человек не хочет получить деньги переводом, то это точно мошенник. Приютам способ пожертвования не важен.

У тех, кто стоит на улице, кстати, можно спросить номер телефона и сказать, что денег нет, но есть старое постельное белье и бабушкин плед. Настоящий волонтер сразу закричит: «Ура, рваная простыня!», а мошенник такому не обрадуется.

Вообще, я всегда советую людям помогать в своём регионе: в любой момент можно приехать на место, посмотреть, что да как, легче получить отзывы и проверить репутацию, - говорит в заключение Елена.

И мошенники оформляются

Другой вопрос, существуют ли какие-то списки проверенных, честных зооприютов и волонтеров?

Мы спросили городскую управу Калуги, есть ли у них подобный перечень?

- Городская управа не регистрирует такие организации, - ответили нам. - Документы должны быть у самих зооволонтеров.

- Чисто теоретически, конечно, все должны быть зарегистрированы, - говорит Елена Прохорова. - Но это дополнительная и неблагодарная работа в наших реалиях. Есть люди, которые ничего не оформляли, но честно работают. И есть официально оформленные мошенники. В том числе в Калуге.

Елена вспомнила также, что несколько лет назад в нашем городе некие люди стояли с собаками и собирали деньги на помощь животным. Как пояснила зооволонтер, такие животные могут быть накачены наркотиками, чтобы долгое время спокойно находиться на точке сбора денег.

- Если люди стоят и просят деньги вместе с животными, такие еще часто одеты в форму защитного цвета, по типу военной, то это точно мошенники, - уверена Елена. – Обычно их бедные собаки лежат подолгу, они находятся по действием препаратов. Это очень страшно на самом деле. Ни в коем случае не надо поддерживать такое, а следует сразу обращаться в полицию.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали о текущей ситуацией с активностью зоомошенников в Калужской области.

- В последнее время таких обращений от жителей не поступало, - ответили в УМВД. - Однако если калужанин считает, что стал жертвой мошенников, у него есть информация, подтверждающая перевод средств неустановленным лицам, он может обратиться в отдел полиции и написать заявление, мы примем его в работу.

От редакции

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте простым правилам. Не стесняйтесь попросить у зооволонтера телефон и реквизиты организации, спросите ее название и адрес. Настоящие волонтеры с удовольствием поделятся информацией.

Не давайте наличные, лучше попросите данные для перевода. Можете в целях проверки предложить старое постельное белье и пледы – настоящий волонтер согласится взять их с радостью.

Следует подозрительно относиться к одиночкам – волонтеры, как правило, собирают средства группой.

Только убедившись в искренних благих намерениях зооволонтера оказывайте посильную помощь животным.