Район Бушмановка в Калуге ждет благоустройства

Что пообещали калужанам уже в этом году, а за что нужно побороться.

Ранее мы рассказывали о строительстве школы в районе Бушмановка города Калуги. Однако во время выезда на место и общения с жителями всплыли и проблемы, касающиеся благоустройства района.

Так, калужане, воспитывающие детей, говорили о небезопасном пути в детский сад и школу № 12, жители постарше сетовали на свалку мусора и сухих веток. Водители отмечали, что ямами устланы дороги во дворах и по улице Маяковской.

В тот же день мы прошлись по ближайшим указанным жителями местам и убедились в обоснованности претензий.

Об основных проблемах по итогу мы сообщили в городскую управу Калуги, поинтересовались, можно ли улучшить ситуацию, благоустроить район для калужан?

Район Бушмановка сейчас активно застроился. Яркие многоэтажки притягивают новых жителей. К сожалению, основные проблемы благоустройства никуда не делись.

Яма на яме

В первую очередь обращают на себя внимание глубокие ямы во дворах домов и по улице Маяковской. Конечно, пешеходов и водителей волнует, запланирован ли здесь ямочный ремонт в текущем году? Если да, то в какие сроки?

— Ремонт автомобильной дороги по улице Маяковского планируется выполнить в третьем квартале текущего года, - уточнили городские власти. - Ремонт асфальта во дворах возможен в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга». Ежегодно адреса определяются депутатами городской Думы Калуги.

Сейчас проходит осмотр и определение объемов по предложенным объектам для составления смет и расчета расходов. Пока нельзя сказать, какие адреса точно попадут в финальный перечень.

Финансирование подпрограммы ограничено, окончательное решение будет принимать депутат по каждому избирательному округу в рамках бюджета. К ремонту асфальта во дворах приступят не раньше июля, - говорится в ответе чиновников на запрос редакции.

Улица Маяковского на всем протяжении изувечена ямами.

Проезд к жилым домам тоже представляет собой полосу препятствий.

Другими словами, жителям района, в чьих дворах не пройти и не проехать из-за ям, должны обратиться к своему депутату и сообщить о плачевной ситуации. Тот в свою очередь сможет включить ваш двор в планы на ремонт.

Свалка мусора

Во время прогулки по району нельзя было не заметить огромную свалку мусора напротив дома № 37 по улице Маяковского. Местные жители оставляют здесь шины, мебель, ветки деревьев и прочее.

По словам калужан, все это долгое время складируется так, что куча мусора вываливается на проезжую часть, автомобили вынуждены уворачиваться. К слову, сами баки в день нашего приезда были пустыми.

Местные жители говорят, что мусор из баков здесь убирают, а вот свалка шин, веток и мебели практически не исчезает.

В этот день сами баки оказались пустыми, а вот сразу за ними возвышалась гора пожитков.

Мы спросили городские власти, можно ли организовать вывоз прочего скопившегося здесь мусора.

Получили ответ.

- Указанная контейнерная площадка предназначена для накопления твердых коммунальных отходов, которые остаются после производства и потребления товаров в жилых помещениях, - ответили в городской управе Калуги. - В обязанность Калужского регионального экологического оператора не входит ответственность по вывозу иных отходов, а именно: древесных и растительных (листва, ветки, порубочные остатки, образовавшиеся в результате уборки участков и территорий), строительных отходов (кирпичи, камни, другие крупные строительные остатки, не относящиеся к отходам от текущего ремонта), шины и автопокрышки.

А вот кто должен убирать остальной мусор, в федеральных и региональных законах не сказано, ответственный не определен. Из-за этого и возникают постоянные проблемы с накоплением и невывозом этой категории отходов.

Кроме того, согласно правилам благоустройства, такие отходы в принципе запрещено выбрасывать на территории контейнерных площадок. Их нужно утилизировать самостоятельно, заключив договор со специализированной организацией, отмечают власти.

Также в городской управе уточнили, что следующую уборку складируемого мусора проведут по плану в рамках выделенного финансирования.

Зеленые зоны тоже требуют ухода.

Путь в сад и школу

А вот родителей дошколят и школьников гораздо больше волновал другой вопрос. Путь между домами №№ 39 – 43 по улице Маяковского опасен, говорили они. Нет ограждения от проезжей части, пешеходы не защищены от летящих автомобилей.

Плюс ко всему ограждение у края оврага заваливается. Зимой тротуар засыпает снегом настолько, что дети и родители на узкой протоптанной тропинке рискуют или свалиться в овраг, или укатиться под колеса автомобилей.

Мы спросили городские власти, есть ли возможность обустроить этот участок пути, обезопасить его для пешеходов?

На этот участок дороги жаловались местные жители. металлическое ограждение заваливается, а тротуар на уровне проезжей части.

Как ответила горуправа, установка ограждений вдоль оврага невозможна, так как это место не соответствует нормам, согласно которым службы имеют право ставить металлическое ограждение.

Одна из причин – тротуар слишком узкий, также упоминалась недостаточная интенсивность пешеходного потока.

Однако чиновники добавили, что в перспективе, при наличии финансирования, возможна реконструкция дороги с уширением тротуарной зоны и установки барьерных ограждений. Но в ближайшее время изменений здесь не обещают.

Нерегулируемый пешеходный переход

Калужане попросили обезопасить пешеходный переход у дома № 62 по улице Маяковского. По словам местных жителей, автомобилисты несутся по улице, не притормаживая.

Разметка «зебра» отсутствует, но ее в принципе не особо замечают любители погонять, убеждены калужане. Жители просили оборудовать переход светофором с кнопкой вызова или же сделать проекционный пешеходный переход.

Этот пешеходный переход местные жители считают небезопасным.

По этой проблеме в городской управе ответили, что существующей схемой организации дорожного движения установка светофора в этом месте не предусмотрена. Сейчас движение здесь не настолько интенсивное, чтобы требовалось установить светофор. Но вопрос дополнительно рассмотрят в будущие периоды.

В городской управе добавили, что просьбу калужан взяли на заметку и установка проекционного оборудования на этом пешеходном переходе включена в проект плана по БДД на 2025 год, будет выполнена при наличии достаточного финансирования.

В последние недели в Калуге приступили к нанесению дорожной разметки, начали с центральных улиц города. Ее наносят при благоприятных погодных условиях.

На улице Маяковского и именно на этом пешеходном переходе разметку и «зебру» нарисуют после проведения ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна, которые, напомним, запланированы в третьем квартале.

В целом, прогулка вдоль центральной улицы микрорайона оставила впечатление острой нехватки в городе рабочих, ответственных за благоустройство. Сваленные повсюду сухие ветви деревьев, неблагоустроенные зеленые зоны, оставленные вдоль дороги пустые бутылки, заросшие и усыпанные мусором овраги, - все говорит как об отсутствии любви к своему району у некоторых местных жителей, так и о недостаточной заботе о спальном районе со стороны властей.