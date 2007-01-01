«Гонка только началась»: «Калуга» обыграла «Химик» с разгромным счетом

Теперь команде предстоит игра с принципиальным соперником из Брянска.

В матче пятнадцатого тура первенства России по футболу Второй лиги А «Серебро» в минувшее воскресенье на тренировочной площадке «Спутник» «Калуга» принимала дзержинский «Химик».

Калужским футболистам удалось победить с разгромным счетом 3:0, на радость болельщикам, которые стали переживать за команду после трех поражений подряд – с костромским «Спартаком» со счетом 2:5, на домашнем матче с принципиальным соперником «Динамо» из Брянска, и с пятигорским «Машуком-КМВ». Обе игры завершились со счетом 1:2. Тогда главный тренер «Калуги» Михаил Белов отметил, что футбольный Бог отвернулся от команды, и наступила полоса невезения. Однако ее удалось прервать в Ульяновске на игре с местной «Волгой».

Пусть и уставшая от насыщенного календаря, но жизнестойкая «Калуга» продолжила свою серию побед уже в домашнем матче. В стартовом составе радикальных изменений на этот раз не было. Однако нападающий Дмитрий Захаров, которого Белов предпочитает оставлять на вторую половину игры, вышел в старте вместо Тимура Абдрашитова.

Первый удар по мячу, по уже сложившейся доброй традиции, сделал отец травмированного капитана «Калуги» Николая Суханова Николай Суханов. Капитан посещает каждый матч команды и активно ее поддерживает. В одном из своих интервью он признался, что «засыпает и просыпается с мыслями о поле». Калужские фанаты с нетерпением ждут его возвращения, но о сроках пока говорить рано.

Перейдем к самой игре. Сначала гости забрали мяч под контроль, перейдя на половину поля калужан, но быстрого гола не случилось. Кстати говоря, о быстрых голах. В предыдущей игре наш соперник встречался с пятигорским «Машуком-КМВ». 24-летний игрок южной команды Николай Иванов зарядил по мячу с середины поля и поразил ворота соперника. На это футболисту понадобилось всего 2,31 секунды. Этот гол стал одним из самых быстрых за всю историю футбола.

Вернемся к нашему матчу. Его дебют запомнился болельщикам красивыми атаками обеих команд.

Затем «Калуга» начала взвинчивать темп и взяла мяч под свой контроль. Голкипера гостей Ивана Сальникова больше всего беспокоил нападающий Данил Полях.

В середине первого тайма, на 23 минуте, счет открыл капитан «Калуги» Дмитрий Каменщиков с передачи Ивана Рапакова. Футболист эмоционально отметил красивый гол в одно касание своим традиционным сальто, а его сокомандники крепко обняли своего капитана.

С трибун разносилось громогласное «Вперед, Калуга»! И «Калуга» продолжала владеть мячом и идти вперед.

На 28 минуте наша команда прекрасно разыграла стандарт. Угловой подавал Данил Полях, мяч прилетел прямиком к Дмитрию Каменщикову, и капитан едва ли не удвоил преимущество. На 30 минуте ворота соперника штурмовали Данил Полях и Дмитрий Захаров. Команду из Дзержинска спасал голкипер Иван Сальников.

Мяч не уходил со стороны поля соперника и калужане стремительно дожимали, учитывая специфику каждого игрока команды гостей. На 33 минуте мяч едва не закатился в ворота «Химика» из-за ошибки голкипера, но прошел рядом со штангой.

На 37 минуте у «Химика» было три угловых, но штурм штрафной площади Артема Герасимова результатов не дал. «Калуга» провела еще несколько опасных атак и прозвучал свисток на перерыв.

Во втором тайме у «Калуги» произошло несколько замен. На поле вместо Захарова вышел Тимур Абдрашитов . Также с поля ушел Егурнев. Игрок «Химика» раньше играл за «Калугу» и фанаты проводили его громким свистом, а кто-то кричал: «Возвращайся лучше обратно»! Также на поле вышел молодой калужский игрок Максим Ставцев, который впоследствии сильно отличился.

В начале второго тайма хозяева поля немного сбавили тем игры. Но уже через 15 минут начали активно атаковать. На 72 минуте с передачи Дмитрия Каменщикова гол забил Максим Ставцев. Через некоторое время на поле вышел Даниил Князев, который в один из моментов обвел соперника и сделал голевую передачу на Ставцева и футболист оформил дубль.

Хочется отметить огромный вклад нашего вратаря Артема Герасимова. Гости из Дзержинска довольно часто вскрывали нашу оборону, но голкипер не позволил гостям отпраздновать взятие наших ворот.

Главный тренер «Калуги»Михаил Белов на пресс-конференции поздравил всех тех, кто был причастен к этой победе и рассказал о дальнейших планах.

- По счету победа кажется легкой, так ли это на самом деле?

- Нет. За 16 дней это у нас 5 игра, трудный отрезок. Некоторые игроки не успели восстановиться к этой игре, - отметил Белов. Отсюда и замены. Ребята справились, создали предостаточно голевых моментов чтобы выиграть. Я хочу поздравить болельщиков, всех наших близких и родных с победой. Команда добилась хорошего результата. Замены сработали, вышли те ребята, которые играют меньше, и освежили игру. Эту победу мы заслужили.

- У вас уже был такой напряженный график в карьере?

- Нет. Даже когда я играл в советское время, были игры через два дня на третий, а потом недельный цикл, были зоны, разъезды, но такого плотного графика не было и поверьте, это тяжело, - рассказал тренер.

- Что сказали в раздевалке?

- Я поздравил ребят. Теперь у нас будет шесть дней на подготовку к Брянску, - уточнил Белов. - Завтра проведем восстановительную тренировку, а послезавтра выходной. У нас будет два тренировочных дня. Гонка только началась.

Главный тренер ФК «Химик» Сергей Передня также отметил, что сейчас начинается самый трудный период в борье за очки.

- Начали мы неплохо, создавали моменты, придерживались определенной тактики, знали, что «Калуга» хорошо играет низом. Мы пропустили очень легко гол – это была подача с фланга, наш защитник не доработал, - рассказал Передня. - Во втором тайме хотели перестроиться, но были систематические ошибки в обороне. Я всегда прошу играть надежнее, нельзя себе голы привозить вот так на ровном месте. Обидно, поражение это мы заслужили, грубо ошибались.

До конца чемпионата не так много матчей, гонка за главные места еще впереди?

Любого можно считать фаворитом. У нас игра в Омске, при победе мы снова возвращаемся в эту гонку.

Стоит отметить, что график встреч у нашей команды действительно трудный – 5 игр за 16 дней. Речи о нормальном восстановлении и тренировках и быть не может, но, судя по двум последним поединкам, воспитанников Михаила Белова это отнюдь не пугает.

Своими эмоциями на послематчевом интервью поделился Дмитрий Каменщиков

- Мы забили три гола, хороший результат, мы благодарим болельщиков. Даже после того, как мы забили, игра продолжала быть тяжелой, - рассказал футболист. - После третьего уже понимали, что не имеем право отпускать такой результат, и мы добьемся победы.

- У нас не так много нападающих, Максим Ставцев – твой младший подопечный. Ты рад за него?

- Он расстроился, когда не забил в первый момент, но я подбодрил его, сказал, что все еще впереди. Затем я отдал ему голевую передачу и он забил гол. Мы все верим в Максима, подбадриваем его, в следующих играх ждем такого же от него.

Лучшим игроком, по мнению Николая Суханова, стал Данил Полях. После игры его наградили фигуркой космонативка.

- Большое спасибо нашим болельщикам! - воскликнул Полях. Сейчас «Калуга» делит 3-6 места с с омским «Иртышом», ивановским «Текстильщиком» и курским «Авангардом». На счету команды 20 очков. До второй строчки «Калуге» не хватает одного очка.

Следующим соперником наших парней будет коллектив «Динамо-Брянск». Несмотря на то, что команда сейчас в числе аутсайдеров и занимает 9 место в турнирной таблице, брянские футболисты никогда не были простым соперником для калужан. Последний раз мы одержали победу над принципиальным соперником в 2018 году в кубковой игре. Выездной матч состоится в субботу, 25 мая.