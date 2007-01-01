Почему нельзя запретить прокат электросамокатов в Калуге

С начала мая в Калуге зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов.

Калужане в социальных сетях бьют тревогу, один из главных посылов в сообщениях: ждут пока кого-нибудь насмерть не собьют?

В четверг, 16 мая во время большого интервью радиостанции «Комсомольская правда – Калуга» городской голова Дмитрий Денисов подробно рассказал о нюансах взаимодействия власти с представителями фирм по прокату электросамокатов.

Житья от них нет

Ходить по тротуарам Калуги опасно. Это прекрасно видят многие. Зимой пешеходы вязли в сугробах по колено, летом ходят оглядываясь. Если у велосипедистов ещё теоретически можно встретить звоночек на руле, то электросамокатчики абсолютно неслышны.

Быть может именно поэтому, на улицах Калуги сегодня очень мало мам с колясками. Одно дело попытаться увернуться самому от летящего электроболида, и совсем другое подвергать опасности ребенка, пытаясь спастись от двухколесного монстра.

Тревожные сообщения о сбитых пешеходах и самих электросамокатчиках появляются в СМИ практически через день. Только официально зарегистрированных ДТП с участием этих СИМов за первую половину мая – четыре. А сколько мелких столкновений, сколько случаев, когда на сумасшедшей скорости эти люди несутся по пешеходному переходу, заставляя водителей давить на тормоз – и не пересчитать.

- И сколько ещё нужно сбить человек, чтобы власти обратили внимание на самокатный беспредел? – вопрошает наша читательница Ирина.

- В нас вчера чуть не врезался. Хорошо сын меня схватил и резко оттащил в сторону. Они сзади неслись. Сколько будет продолжаться это намеренное вредительство своему населению? – пишет нам калужанка Надежда.

- Пешеходы, ради своей безопасности не ходите по тротуарам. Ищите обходные пути, -горько иронизирует еще один наш читатель Константин.

Действительно, сейчас тротуары стали опасным местом для пешеходов. Складывается впечатление, что они предназначены для всех участников дорожного движения, кроме них.

Не обязаны отчитываться

Основные претензии калужан именно к прокатным самокатам. Те, кто купил СИМ на свои кровные, ездит аккуратно. Понятно, ведь игрушка эта не из дешёвых. А прокат мелочный – заплатил меньше десятки и лети себе. Надоело – бросил. С каждым днем таких стоянок желтых самокатов в городе становится все больше и больше. Они занимают тротуары, причем, часто хаотичное их скопление не позволяет пройти человеку.

Нынешней весной к желтым самокатам прибавились синие. Сегодня в городе работает четыре кикшеринговые компании. Общее количество электросамокатов на улицах превышает 1,5 тысячи штук. Чем, кроме как не издевательством над жителями можно объяснить такое благодушие властей? Действительно, люди кричат со всех сторон: прекратите этот беспредел! А в город приходит одна за одной прокатные компании…

Однако, подождите во всем винить городские власти. Дело, как выяснилось, не такое уж простое.

Во время большого интервью с городским головой мы не могли обойти стороной тему электросамокатов. Дмитрий Денисов, честно говоря, огорошил нас репликой о том, что он сам с удивлением узнал про заход компании в город.

- Они используют прорехи в действующем законодательстве, заходят в города никого не спрашивая, - пояснил Дмитрий Денисов. - Городские власти не инициировали, не согласовывали приход шеринговых компаний в Калугу. Сейчас городские власти пытаются договориться с этими компаниями, о внесении ограничений на использование этих электросамокатов на определенных территориях.

И кое-где это уже удалось сделать. К примеру, самокат просто остановится, если вы попытаетесь заехать на нем на стадион в сквере Волкова.

По словам Денисова, такая же ситуация была и когда в Калуге появились первые каршеринговые машины.

- Для меня было неожиданностью, когда я увидел на наших улицах несколько лет назад машину из каршеринга, - рассказывает Дмитрий Денисов. - Они не обращались к нам, ничего не согласовывали, просто появились машины. Но, обращаю ваше внимание, что машина - автотранспортное средство, ее использование регламентировано вдоль и поперек. Существует ГИБДД, которая четко следит за соблюдением правил дорожного движения.

Запретить нельзя

Дмитрий Денисов прав в том, что несмотря на поправки в законы о СИМах, в них ещё очень много неясностей и серых зон. И, тем не менее, существующее законодательство все-таки позволяет влиять на передвижение на СИМах.

В примеру, в Калуге в канун празднования 9 мая прокатные электросамокаты были ограничены в передвижении по центральным улицам города.

Более того, городской голова считает, что в нашем городе, по крайней мере так называемую гантель – от сквера Мира до площади Победы - нужно сделать свободной от проезда на СИМах по тротуарам. Проблема в том, что действовать жестко, запретами не получится. Выражение «давление на бизнес» никто не отменял.

Но ситуация с электросамокатами в России уже выходит за рамки разумного. И в отдельных городах власти пытаются приструнить аппетиты кикшеринговых компаний.

К примеру, в Питере в ночь на 14 мая 2024 года провели рейд и эвакуировали более 2200 электросамокатов за нарушение правил парковки.

Почему столь активные и действенные способы нельзя использовать в Калуге? В городе очень мало широких тротуаров. А по закону нельзя парковать СИМы на тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 15 метров от остановочных пунктов, ближе 5 метров от подземных переходов и на мостах.

Может, в Калуге все же проблема не столько в связанных законами руках, а еще и нежелании реально помочь жителям?

Можно сколь угодно долго жаловаться на «рыхлое законодательство», а можно, как в городе на Неве, просто включить русскую смекалку и создать для кикшернига в Калуге такие условия, при которых компании будут вынуждены прислушиваться к мнению калужан.

Действовать, а не ждать, когда, наконец, в Госдуме начнут обсуждать два документа, которые там пылятся уже не первый год.

Один касается создания государственного реестра электросамокатов и других СИМ с 1 марта 2025 года. А второй ужесточает штрафные санкции к пользователям СИМами за нарушение правил пользования теми же электросамокатами и ПДД .