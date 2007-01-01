+14...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Победители первого конкурса «Губернаторский дневник»: «С каждым годом учиться все интереснее»
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Победители первого конкурса «Губернаторский дневник»: «С каждым годом учиться все интереснее»

Ученицы-победители образовательного проекта рассказали о любимых уроках и увлечениях
19:20 сегодня
0 222
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Эта неделя является заключительной перед стартом подведения итогов второго образовательного конкурса «Губернаторский дневник».

Уже с понедельника 20 мая и по 23 мая включительно медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга» начнет принимать заявки участников со всей Калужской области.

С 24 по 29 мая мы будем обрабатывать заявки и определять победителей. В преддверии старта важного этапа мы расскажем еще о двух победительницах года прошлого.

«Несложная задача»

Юная Александра Максименко в День Знаний.

С ученицей 4 «А» класса Сосенской школы № 1 Александрой МАКСИМЕНКО мы поговорили во время майских праздников. О конкурсе «Губернаторский дневник» в прошлом году первой узнала мама девочки.

— Информацию о конкурсе мне в мессенджер скинули подруги, – рассказывает Елена Максименко. – Уже дома я поговорила с Сашей, предложила поучаствовать, дочка согласилась. Она у меня вообще за любой кипиш.

— Я была очень рада победить, не думала, что смогу выиграть, – говорит четвероклассница Саша. – Все четверти третьего класса училась на отлично. Я решила, что буду обязательно участвовать и в этом году, потому что по-прежнему учусь на пятерки. Для меня это несложная задача. Больше всего я люблю технологию и математику. Люблю лепить из пластилина, делать поделки из бумаги.

Математика мне дается легко, я обычно самая первая из класса решаю примеры и задачи.

В свободное время люблю рисовать маркерами и карандашами. Еще посещаю кружок «Изобразительное искусство» в нашем Доме творчества и занимаюсь танцами в Доме культуры. Мой коллектив называется «Тандем», изучаем современные танцы, участвуем в конкурсах, фестивалях, выступаем на праздниках.

В школе недавно проходил конкурс чтецов, я выступала со стихотворением Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете». Ходили поздравлять ветерана, пожилую женщину, ей уже лет девяносто. Она живет рядом со школой. Мы пели песни под ее окнами песни, она нам даже подпевала.

— На каникулах и праздниках стараемся семьей путешествовать, на первомайские праздники съездили к родственникам в Краснодар, в Азовском море помочили ножки, – рассказывает мама четвероклассницы. – У Саши есть старший брат, ему 21 год. Они с ним очень близки, крепко дружат. Он учится в Калуге, вот дочка скучает по нему.

Саша в путешествии с семьей.

«Нахожу мотивацию»

Елизавета Матвеева.

Еще одна победительница конкурса – ученица 10 «А» класса школы № 12 города Калуги Елизавета МАТВЕЕВА. Выпускница рассказала, что в прошлом году о конкурсе узнала из соцсетей.

— Я решила участвовать, сообщила классному руководителю об этом, - говорит Лиза. – Узнала о победе от классного руководителя, она сообщила об этом в чате нашего класса. Я даже не сразу поняла, что победила. Удивилась, конечно, потому что знала, что заявки подавали ребята со всей Калужской области. Было приятно узнать о победе.

Лиза рассказала, что отличницей была со второго класса, как начали выставлять оценки. Стремление к учебе у нее было всегда, но в первые годы настрой задавало желание быть как двоюродный брат, отличник.

— Хотелось быть такой же классной, как мой старший брат Даниил. Я думала: «Если может он, почему не могу я?», – вспоминает одиннадцатиклассница. – А потом уже я поняла, что получать пятерки мне нравится. Я быстро запоминаю информацию. Да и с каждым годом учиться становилось все интереснее, поэтому все эти годы училась на «отлично». Из предметов мне больше всего нравится английский язык, это самый любимый предмет. Еще литература. Но остальное мне тоже интересно изучать.

В каждом предмете я стараюсь находить для себя что-то, что меня интересует. Это становится моей мотивацией. Сколько помню, я всегда ходила на какие-то кружки. В этом году я выпускаюсь из обычной школы и детской школы искусств № 1 имени Ракова, заканчиваю обучение по классу фортепиано. К экзаменам готова, потому что трудилась все годы. Ученикам средней школы я бы посоветовала не стараться сразу выделить для себя любимые предметы, а стараться находить в каждом из них для себя что-то интересное. Важно уделять равно время и силы всем предметам, получать общее образование, которое точно пригодится.

Елизавета рассказала, что даже свободное время проводит с пользой: читает книги, вспоминает программу для фортепиано. Это помогает расслабиться. У выпускницы есть девятилетний брат Слава, вместе они любят гулять и кататься на велосипеде, Лиза помогает ему делать уроки.

В этом году девочка участвовала в научной конференции, представляла свой проект на тему изучения английского языка с помощью просмотра фильмов и сериалов, мультфильмов. Выпускница стала призером конференции.

— Я давала рекомендации, как правильно смотреть фильмы на английском языке, – поясняет Лиза. – Нужно подбирать фильмы и мультики по уровню, который подходит тебе. Желательно, чтобы ранее ты уже смотрел их на русском языке. В таком случае мозг помогает в какой-то степени додумывать перевод некоторых слов. Важна регулярность просмотров. Я бы рекомендовала выписывать незнакомые слова и выражения и как можно чаще их повторять.

В этом году выпускница снова поучаствует в конкурсе «Губернаторский дневник», потому что не перестает учиться на «отлично». Редакция завершает рассказ о юных калужанах – победителях первого проекта «Губернаторский дневник» и желает успехов школьникам региона, которые будут участвовать в конкурсе в этом году.

Удачи всем и отличных оценок!

Новости по тегу
губернаторский дневник
eyJpdiI6Ik9ZSTAyWCs1eEhjRFBpMTBnOTk5clE9PSIsInZhbHVlIjoiRlMrSzdLUEpOKzNPNnhrTmM3UjZqWjdqcFNGaVN3SGNlUnNqWlJBMG9oc1lNNFViZWY4ajNCenE5WkdFR2RrWENzS043N3VSUGswa2VvQndPQ1E5T2NMODJab0lxN2RsWG1jdWNtdUduTmM1N1ZYSlQ3blhTbXF3WW9iZlM4SDhIdGpjSnpCbUI2SDVyR0pxMGxSZlZsU3pOcWtmVlROMXZFbi9MM05TVSt2dW9od2lqWjFvWHlOcWZrVSs1RXNsd20zaXB2TFZONUV5NkFRRFltQWhSRlJBcThhNlA1cllOS0R0STIrdWh3OGovY2hnODdDTEN0TVBxVEo4RlNrajU5NXlYeEFOeXZzS0tyaXl2WkgybzdoS3pwNFlGWHozVjRPV3dpa1RIWmhUMGZFVTRDN094WVlhSWJtZUYvT200VU05NnZuajVQZUFUYTlsWDFmaXc1eWQ3VjBJY1lqWkhMV3BsTzJ3U080NkNXSDdWam5WZTNSS3pOYzBQelpkc0JTdnFMQ2lNNjJ6R3BvY2o2Zk03aVMrTDNrcGdYVGhqdmRCQ2c1eWNxb2VLckhtbGczVTZEdVptK3BPMHBTRmFtZmtVWnFBcm4zMnhXdkJ0UUlGcmNkT2h5L1RJR3dGYlp3MlpLZWc1bGhYcThFMDdETGo2WUNhcnFXaVdRQ1JIR2d1VHdMQmR2ODRmcFlWSVdnQXkrYnZiU0x1UTVoVHBqR2ZqM1FnOHNBcWhiZ1ZxS1lZTzgrRWtna1J6TnpjOSt4amRSVytvMmgvK1RESnNxYjdDbFQyUlNjREIwVUxwSzRDN3FobDdSbDU1Y0hvdFFQWm4vTWxTYnRNVHgyNEIxU2l2S2VCOHNnaDQralBVY0xwcmRLQmczeGxyc2pNTG9pekxENVJEMjd0MGU2K2I4NVNyeWV4SnNrNUF4b2pVNVkyMjlJKy9VeTU2RUUzWk5ma1V3eHBCY3RvMHpwMkNMSUZtSEphTmVzMTRRSXd4QWFoTmhzUXQ4T29WOHkyIiwibWFjIjoiNjI1NDgzNzJlZTk0NzlmYmQwM2I2NTQ4MzIwZjhmY2M4ZjA3OThlZGY3ODlmMDEwMmVmMTkwYzVjYzBmOTk5MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpxODlPOFpjY3NTNFdXSzVYSXB4MVE9PSIsInZhbHVlIjoiSS9pVGpnMDZVbHRGVDZock1CTWJiQjcwOVVReDVLOUtoYTU4eWZNNWxuc0sycnlBbGxKSmRqUjl5SEpCczB4azF3dVltbEt4bHd4Sy9KR24yWXJ1dUdscWtGa2srb3p4TFcyY1Q3UHJOL1orUWYzSUhCTi9XVFIwdllFSThuTnVzdmZlZkxqZWhOcFgxOTdpVUcrb3dTUUF1UEthbTJGbDBHQ1JTeHlhVTJhcnhNQzFUeTZ4bnUyaEI5b3dVdVhLZStiWCtnMUxaZktqT3ByMzE0T2hSKzJIUFp4bHJ6eUljSFNxL21iTXYvTVY3cmRwZDFZZDROelNuMlRsNmhUemFvWjZXTWhDTExtTlZZeklFM1BJMHpsbzVRam9xdFRlWElKODNJMEhoYTdhRjBkdk00blMraTRqR2FqQjN1dWhoNUdmTzdVZFV5SUZZM3YzUHhQTnVWK0UwaWduTENWbEp6dExnODdtVmV2V0FCcHcwekFpMzNncHExaVI2eUtENlZVZGU3blRESkUzaGVMTFdmVW9sUkptcjI5OVduQ3hWMGZMeDVNTFpzRDBSM09NUm5kTnZ2NE11YlE5ZGlscmQ1WFFWY3RacTN6OHNlLzhqTmhseUtXbitOWS9zSStuTmtmUk9LYjUvSlhPRm95UnZ3UTZ6bU9kY1VUNTEzZ0ZEalJEUUlvbW91L1NNajhOcDgzUmNIYlk4L21WTGt0UGpLbEp6L1hSbkI3S1lxYmszOWNsUExGNWZOeHhrZWFsR3JFakhWcWxSNUkrbEJ0Ty9VSmgva2ZxZ21JLy9adlNVbm5TemRmVjFaUXVVRThUSkd2cUtCK2pEMGJFY21mbVRic0FzNkZmZ0VJUWZ1UWtSQ2lvUzRRdUVEekQvbmRKUzBEZFlQT2FrQ2ZCZnlGb1d0M09xMUhMa2EyajdvMGJXZVhhRkVZM3hISmFaakl5Vkc3YnZnPT0iLCJtYWMiOiJhMTkyNzNiZGM3NzBhOTI0YTg0Mzg4OTJkOTljNjM2NThjYmE3M2JhNjhjMWUxOTRhNDk5ZjkxNWQ0ZWZmYWYxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iloxd29RdTNsbXRTQStqNC8weUorTVE9PSIsInZhbHVlIjoicDNRUzl0OWdHQ0RwRWZudTJsUXEvRUlVNXZKVTF0ai9ycWhwaWFiR2k5SW9yODJYT29MZzJ3RW9WOFh3VEE5Qm13U2NrVU1wb0FvTGNBaUN1L3IyZjh3UVBoZGF0ckJOdDNJdG1rS3lUbnFLK2hHU3NUU3B4alZDL3k2ck1jczJCSjlOQ2QyVy9YTFZIVVBjYkppMzk3UDI5UXp1b1ZaUzVCbVM1KzMyU2taWmhZNzlwMU03bUNEUDZPRjl5aEh2VFMzYUNRYzBwclA4aEVqZGdMRGtnbDR1OHhzanQ5RUwzVFkybEFmUnVTWTNWdjdjNEd1UHZVdnliWW1FRmJOa2JZK0lKNmFMazVIVGd4a1N1V0FiQ01sRVI2ZE1WcnI3WnQ3bEpHSWZaZTFIYlRzRWVQbWV1OGM5MDNSMk1TbmorMmp6N2w4Ym9BbEJWQUU1RnFKNzNtdlJiOGJkVjdoblAzc2tIdERLU0MyL2JBa0FJZER2a0VKQUVlVzV2Wjl2Sng2M2IzaUV3ZC90cmZlQ0N4Vi9HeEljZzVPSjA2TWlPMG5FNkNJTzlaSTRnQ1BZb2NLT1drdDIwMGdHTkFtb1lmaDhUNXpVVU0xMzVEVkZGYk11NXhPcGlVWXIyUmNDbFR1VmdjODlwMjg9IiwibWFjIjoiOWNhYTFhOGE0N2I3NzVjMDgyZDIyOGU2ZTNkZjE0ZjFhMzkzYzRkZDA3OWNiYWExM2FiNjM3ZTI0ZTZhZGVjOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im9WME9sZ2J4eEFMZmlvcERVZi8yOFE9PSIsInZhbHVlIjoiU2JNUUNiNlNlWjBrUzNmd1lsMFp3b2N3UnNERjhtcmhzS1N4SCtNbTNObkEwQ081dE8zNE1kdFp2M3EwT21IUmQ0dUhENEFTSWl4L2FZN0g1RW1MVFJ4SzVUK3hOeldPdmxLc2JxU1AwMEVBRXNONmsvNGg1THluS0pobDh3MXlQSUxGYlpmM056OVpoQjdVOERUbUVrKzZEcmJsbkxLazlaSlg0VFVQZElCeUNCRG8zWndDV095SGlJc1BGV2s1UHY0VmFidzBoMzBGNDlwOWNxNXEvUElpM2UzcGlNcHQ4ZWNDOGFCcWh0ckJIMEc3NUVpSktSaFVmZnYzWDhSbzEyUTMzaW05NTZaVFlWb3g2czV6QWh1YXU4UXJwWDYvY0NTcXg2NFhvYU9MSGIwck5ySTFHQVJjZ283R1RxM2xrMHVyMlcvZzc4VG0wZm5qblpVMXdMNTkvSjlPOEtYemxPL2NmNWVUYUhHMnFvb05SRnB1bXE2aXF3WHdubmtJM29KQXIzTXFvUGZ2MTR1Tks2ZUJxVjNyYjhtZ2VGeHNxNHVqczRJbk0rMmFXOGRWZmIyQTR6b092ekpYT1dJdHM0b3V0QkV2TnBOVmsvOFhydVZWQitaOWIwbUtJRlcvS0Jtc05OZ1dBK3c9IiwibWFjIjoiNjA4YzQ0OTc0Y2JiYThkOTM0YjU2MjYwMDA0YjVkY2M1ZjNmZjcwZjQ5MjJiMDA3ZmVjMjYxZDQyZjY4ZWE1NyIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12651
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6750
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5477
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4609
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 6489
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3785
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 4064
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2620
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6027
Новости компаний
eyJpdiI6InJTOEFKZ0V2eXBMT3U0dWszYWZhR0E9PSIsInZhbHVlIjoid1FEdkFIeE9HMDlVQ0JJV1RaR3dBSHNsNVJJMzdBNm9qdndNSmpJZE52L2xyNTR0Nmk0VkxQQmM4L2lEblZwZWJRS0xMTjRJY1ZmSEEwZDBrWVAyMFNFWjczWmJYL1lvdEFac0FJK2pyR25aaHBOd1o1QVNXQjNETHk0dGkwZzdDSW4vSGFyVExQUDBpRmNnaFBIR1gwaVRPSXFlVXF1VFZVVU9YUitsQmVnZ3NwZnBYa0lPVXZBMG1mU3lnMktiOHFNY0J2c1gxVmowaS9UN3FxQlpUWDhrZk93RlJFZ0hxbDkyUFFJdHg0ZjVRdUxrZGtKWk1kcXJ0aEFvV1VOSXM2YnI0SmhweFI3d2xSUW9yc0lGYjJ6YlQwRjU5ZXh6WDRsV3pxRjl5V1o4am15dHdDRmlRelc2U1c4dHR3TEFBVjRFVEFCYWVGY2Z2K1BuN21XYjFjR093US9hUXVjM1pOV29uWGFRMVpwTG03V1YzTHlXVklteXRMWmJRaU5Rc21mNnlFSWJSTVBaOEIrcCtQYTg4MVRKMXVyK3FxZitGRnpodnVPdHhUSm1ETG5ESmNOM1k3aDJ2MkwrTTlNdU5jQWY0cWlBdE8vcE9WTUxOQXhjcFFSTHpQeFdWNFJ5TkxpQy9BdGFQblVHSWNNTXVYMW1aaHdTSWFPYjNjc2QzZk9jVGNCTCtCT3Q2MHdMbE5qUklQL01IRzFYaEFDK0lsQys0SloycDBJb1kxNVBZR3J4bUNMZXlCK1NtRHdJVnB4bWtVUkVwWVR4UXRZaWNKT1B0RG92VUpMSG5xM2U0b0srYzRvbGRrMm5vVjhzaEV1cDNKaHVVeWtKRzl3RCIsIm1hYyI6ImU2YmRjMjI2N2UxMWNjZTkxMmViYjIwZGVhOGE5Nzg4NDc3NDBiMTA3YjBlZmFlMjc4NDM1YjQ1ZDgyOWNiNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4350
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2659
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 6461
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 3997
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5282
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
eyJpdiI6ImdlTEZLSWk5WEpTTzFCZkwvSDU3MWc9PSIsInZhbHVlIjoiNlUyL3l5bnBiMjhBd1h3QzlleTNobEJrK3VZVW41MnNJYW5VckVQNFFBME5WOUdrTzJPWjAyU3l1a2RYOXVEdERoTkR1ZmxZUy8rMHRVYUNxN3dkNHA5V3I0c3hQKzVSYUVoV3orMVlqMmwrbFVQd0F0QTM3RFBVNHdiTjZqSzNGSHo2eENTSjFyUWVZcFRoZjVRa0F6R1FIR1lnS3RtMHJ3NTRMNzdFY0UxNmw3bGxDZkVTN1NMZFUyV2VRQTk1cU9wRHRrUEtvVHZwVmtFM2hQZXpUMHRzWWRkeklDSlVCN0ZOcTk3TXR6ZWZ4UEFrWFdIZGNkZXRzVWhHZHhxcHo2T2Z1Zm1MR05zZ1AyUm1GNHQ0SW12VHhlZmx2cDlEajJBM0YxLy90eUZUMkZ2RTBxZE12dndNUUtsZ1Fya2l6UjF2R21ITFRrSzZMNGRzQWNHKzdvdkNxRTcrOWh1cldZYmhGMjBLUHlZVm5PY0JyWDhMUFhSaGhDU2t3anlQT21WTFpqcEcxQWhjQTBuZUpsaXNjKzlRakFnVmdSWUtWenJ3bDRjaHFvTzBtRXVER2N2N2hZN3o2L0wreTZGc2QzN3J2OEY1cVRtUVJWNjI4UFgycW9VaG1WR2lEUTdOaVpNcDVMRGFTTWxpeDNxRFZrS1gyU2Q4eDdicFEyQjRNK0RsblNxdEJUY0lNa3d1TVFicVUxUHYvbzh2dlJsRnR0dy9aK1dTY1Z5VmJjaUVFenBUTW5EUVk2YzdzVGloRGNTak9iYTlqTG5YRkgrc2FkcFg0OTJsTjErTllibW5TYnBYQ0I1TlRxVTBqbzhYYVF1bEVLVCtkK3AyU3BNWWdCZ1VmU1JJb2NVZXZPekkxTlMvSHlyOWZIRUxzTXRFZko0cEN4OVNJUmtWbm4yUVdHNyt1SEw1NFE4RFhTbkgiLCJtYWMiOiI4OGZmODdkNmNhODhmN2UyOGI0YWY3MzljOGYyODVlMDRmOTgzOGUzMzczOTY4MDRlOWU1YmRkN2M5MGQzZGUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im14aHV4bVNkdUkxK0c1am9hMnNTd2c9PSIsInZhbHVlIjoiZjdNZG1UaXVUU2ZVTkY1Yk16MkNDSk9SeE8rQWkxR0VpRm5NMlBpQnFoTVZJZlcyTStURkNjK1lxNzZvWkNZeUQxLzg0cGt1ejN0RjdVc0FtclY2WWpKMVNzak9NVWh5RGRxTHdHRXdaVjlEcGxNSFgwdCt3Y0pnWDNUWUxGbUF6TEppQTNlZVVja1JrQjJtVytxK1VPRTIwREJIL09lK1N4WVAvWGFPT0t4L0JOWHJHSkM1aXdOdGdpcFg2R2VtQ04rSnRCZjBLM3RZU0dkUzliVUF2MkVJSms4bnZHNEkzSWJrMmJpSVRPWCtPV1JFV2xXaDRDdjdCODFvQnFOaFg5NlgvMnZXeHJnTDExTEVzRDU3UFhkenJPSXJnd2ZYdmw5TlFLeTVDLysyZDVQQldrcUlWZHFPWjd1WS9QMWQxeTMwcUJlajV4OGlQbDJtaFVQVENVSWlQemxJeDlKdVNzMks1OFhoTk54d3hVY2VzOUw1TVVsRDViM3JJNDdqcVVkSW1tOWFZU2lBZVlNVWpsN3cycmZwcFBRYzVxaUhpcFZOL0tUYklMNVlmcDU0YWpGaHIwbk9GbEsvVG1OTiIsIm1hYyI6ImU1MmYxYjRmODMwYzYzYTZlYjgzMjVlNjJhMmQ5NzQ1YTA5YjNiYWI2YzNiMjQxMjQyMzU1NWY4MTM4MDY0ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+