Победители первого конкурса «Губернаторский дневник»: «С каждым годом учиться все интереснее»

Ученицы-победители образовательного проекта рассказали о любимых уроках и увлечениях

Эта неделя является заключительной перед стартом подведения итогов второго образовательного конкурса «Губернаторский дневник».

Уже с понедельника 20 мая и по 23 мая включительно медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга» начнет принимать заявки участников со всей Калужской области.

С 24 по 29 мая мы будем обрабатывать заявки и определять победителей. В преддверии старта важного этапа мы расскажем еще о двух победительницах года прошлого.

«Несложная задача»

Юная Александра Максименко в День Знаний.

С ученицей 4 «А» класса Сосенской школы № 1 Александрой МАКСИМЕНКО мы поговорили во время майских праздников. О конкурсе «Губернаторский дневник» в прошлом году первой узнала мама девочки.

— Информацию о конкурсе мне в мессенджер скинули подруги, – рассказывает Елена Максименко. – Уже дома я поговорила с Сашей, предложила поучаствовать, дочка согласилась. Она у меня вообще за любой кипиш.

— Я была очень рада победить, не думала, что смогу выиграть, – говорит четвероклассница Саша. – Все четверти третьего класса училась на отлично. Я решила, что буду обязательно участвовать и в этом году, потому что по-прежнему учусь на пятерки. Для меня это несложная задача. Больше всего я люблю технологию и математику. Люблю лепить из пластилина, делать поделки из бумаги.

Математика мне дается легко, я обычно самая первая из класса решаю примеры и задачи.

В свободное время люблю рисовать маркерами и карандашами. Еще посещаю кружок «Изобразительное искусство» в нашем Доме творчества и занимаюсь танцами в Доме культуры. Мой коллектив называется «Тандем», изучаем современные танцы, участвуем в конкурсах, фестивалях, выступаем на праздниках.

В школе недавно проходил конкурс чтецов, я выступала со стихотворением Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете». Ходили поздравлять ветерана, пожилую женщину, ей уже лет девяносто. Она живет рядом со школой. Мы пели песни под ее окнами песни, она нам даже подпевала.

— На каникулах и праздниках стараемся семьей путешествовать, на первомайские праздники съездили к родственникам в Краснодар, в Азовском море помочили ножки, – рассказывает мама четвероклассницы. – У Саши есть старший брат, ему 21 год. Они с ним очень близки, крепко дружат. Он учится в Калуге, вот дочка скучает по нему.

Саша в путешествии с семьей.

«Нахожу мотивацию»

Елизавета Матвеева.

Еще одна победительница конкурса – ученица 10 «А» класса школы № 12 города Калуги Елизавета МАТВЕЕВА. Выпускница рассказала, что в прошлом году о конкурсе узнала из соцсетей.

— Я решила участвовать, сообщила классному руководителю об этом, - говорит Лиза. – Узнала о победе от классного руководителя, она сообщила об этом в чате нашего класса. Я даже не сразу поняла, что победила. Удивилась, конечно, потому что знала, что заявки подавали ребята со всей Калужской области. Было приятно узнать о победе.

Лиза рассказала, что отличницей была со второго класса, как начали выставлять оценки. Стремление к учебе у нее было всегда, но в первые годы настрой задавало желание быть как двоюродный брат, отличник.

— Хотелось быть такой же классной, как мой старший брат Даниил. Я думала: «Если может он, почему не могу я?», – вспоминает одиннадцатиклассница. – А потом уже я поняла, что получать пятерки мне нравится. Я быстро запоминаю информацию. Да и с каждым годом учиться становилось все интереснее, поэтому все эти годы училась на «отлично». Из предметов мне больше всего нравится английский язык, это самый любимый предмет. Еще литература. Но остальное мне тоже интересно изучать.

В каждом предмете я стараюсь находить для себя что-то, что меня интересует. Это становится моей мотивацией. Сколько помню, я всегда ходила на какие-то кружки. В этом году я выпускаюсь из обычной школы и детской школы искусств № 1 имени Ракова, заканчиваю обучение по классу фортепиано. К экзаменам готова, потому что трудилась все годы. Ученикам средней школы я бы посоветовала не стараться сразу выделить для себя любимые предметы, а стараться находить в каждом из них для себя что-то интересное. Важно уделять равно время и силы всем предметам, получать общее образование, которое точно пригодится.

Елизавета рассказала, что даже свободное время проводит с пользой: читает книги, вспоминает программу для фортепиано. Это помогает расслабиться. У выпускницы есть девятилетний брат Слава, вместе они любят гулять и кататься на велосипеде, Лиза помогает ему делать уроки.

В этом году девочка участвовала в научной конференции, представляла свой проект на тему изучения английского языка с помощью просмотра фильмов и сериалов, мультфильмов. Выпускница стала призером конференции.

— Я давала рекомендации, как правильно смотреть фильмы на английском языке, – поясняет Лиза. – Нужно подбирать фильмы и мультики по уровню, который подходит тебе. Желательно, чтобы ранее ты уже смотрел их на русском языке. В таком случае мозг помогает в какой-то степени додумывать перевод некоторых слов. Важна регулярность просмотров. Я бы рекомендовала выписывать незнакомые слова и выражения и как можно чаще их повторять.

В этом году выпускница снова поучаствует в конкурсе «Губернаторский дневник», потому что не перестает учиться на «отлично». Редакция завершает рассказ о юных калужанах – победителях первого проекта «Губернаторский дневник» и желает успехов школьникам региона, которые будут участвовать в конкурсе в этом году.

Удачи всем и отличных оценок!