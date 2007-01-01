Дорога из мусора и кромешная тьма – какие проблемы терзают жителей деревни под Калугой

Тридцать три несчастья в деревне Тинино

В редакцию пришло письмо от нашей читательницы Валентины Буриковой. Пенсионерка пожаловалась на проблемы в деревне Тинино, которые не решаются годами.

Эта деревня расположена в быстроразвивающемся районе Калуги – на Правобережье, сразу за Пучково.

Здесь вовсю идут завершающие работы по обустройству кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана, готовится строительство нового жилого микрорайона.

Но это по правую сторону трассы, а вот по левую – тьма, мусор и страх.

Страшно за наших детей

- Я слышала по телевизору о комфортной среде, которую нам, якобы, создают. Нас пригласили проголосовать за то место, которое мы бы хотели видеть комфортным, а это место наша родная деревня, - написала аккуратным почерком пенсионерка. – Мы уже много лет просим сделать дорогу. Еще в 2007 году, когда в дома только начали проводить газ и воду, глава сельсовета обещал, что дорогу даже заасфальтируют, как только закончат все работы, чтобы, мол, дорогу не перекапывать, не портить. В 2011-2012 годах дорогу отсыпали щебнем, а про асфальт, конечно, забыли. Но и так было хорошо, если не считать мучную крошку, которая долгие годы висела в воздухе и оседала на все.

В 2018 году, пишет пенсионерка, в деревне начали проводить ямочный ремонт.

- В то время по нашей улице строили много домов и от так называемого ямочного ремонта ничего не оставалось. Уже второй год в конце нашей улицы Лесной идет масштабная стройка. Для их машин проложили специальную дорогу, но двадцатитонные махины ездят по нашей, еще больше ее разбивая, поднимая в воздух пыль и грязь. Нам страшно ходить, особенно когда они резко поворачивают на углу, страшно за наших детей.

А теперь мы городские

Также Валентина Бурикова пожаловалась на закрытие единственной продовольственной палатки и другие неудобства, которые настигли жителей после включения деревни в черту Калуги.

- Раньше мы могли купить хлеба и других продуктов первой необходимости рядом с домом, а теперь с прошлой осени ходим по проезжей части до автобуса по полтора-два километра, садимся на него и едем в город за провиантом. Деревня наша теперь является частью города. А вот когда мы были обычной деревней у нас был магазин, автобус Пучковский к нам приходил, лечили нас в «Красном кресте». А теперь мы городские и нас оттуда вышвырнули, приходится ездить лечиться на Правобережье, до которого в два раза дольше ехать.

Наша комфортная среда становится еще комфортнее, - иронизирует пенсионерка. - Неужели мы, отработав на государство по 40-50 лет, больше совсем не нужны, разве что ходить за комфортную среду голосовать?.

Прочитав это сообщение мы связались с нашей читательницей и отправились в деревню Тинино, чтобы увидеть все своими глазами.

Собирали мусор

На въезде в деревню нас встретила Валентина Буркова и еще один деревенский старожил Виктор Орлов.

- Первый раз дорогу нам сделали в начале 90. Вот с тех времен у нас стоит эта пыль, - рассказывает пенсионер. – Мы уже к ней привыкли, наелись, адаптировались.

- Когда еще был снег, вы бы тут так спокойно не шли. Трактор приезжал, но снежок только погладил, а не почистил. Я своими маленькими ножками еле добиралась до дома, - смеется Валентина Евгеньевна.

Во время нашего разговора Виктор Сергеевич охнул и поднял что-то с земли.

- Саморез… Вот еще, еще одна наша головная боль. В 2023 году, осенью, люди из ТОС пообещали нам подсыпать щебенки. Подсыпали, щас... Они нам высыпали на дорогу фрагменты фундамента, печки, металлические детали, проволоки, куски арматуры. Мы всей деревней собирали их мусор с нашей дороги. Находили пачки от сигарет, пластиковые бутылки, шурупы, ну и вот саморез. До сих пор ходим собираем.

В темноте

Помимо дороги в деревне есть еще одна волнующая местных проблема – отсутствие тротуара и уличного освещения. Нас встретила еще одна местная жительница Нина Фурсова.

- Наконец-то вы приехали! Ну дорогу вам уже нашу красивую показали, мне бы хотелось еще рассказать про то, что от деревни до остановки нет фонарей и обочины. Ну пешеходную зону может быть трудно там сделать, но фонари то почему нельзя поставить, - возмущается женщина. - Недалеко есть деревня Георгиевская, там живет много москвичей, они на огромной скорости по этой дороге пролетают. И при этом наши дети зимой и осенью идут на школьный автобус в кромешной темноте. Еще меня как-то облили с ног до головы. Несколько машин проезжали на полной скорости и пронеслись по луже. От обиды слезы навернулись.

Так дети добираются до школьного автобуса зимним утром.

26 ноября 2022 года здесь случилось ЧП с местной жительницей. Водитель мотороллера зацепил бортовой частью кузова 72-летнюю Татьяну Синдякову. У женщины был перелом шейки бедра и много ушибов.

- Я шла пешком и меня малый сшиб. Как же меня сильно ударило, - вспоминает женщина. – Хорошо, что меня люди на машине подобрали и домой привезли. Потом я попала в травму и мне сделали операцию. Их там много таких по дороге летает, а света нет, они не видят, что мы идем.

15 апреля прошлого года днем легковушка сбила 36-летнюю женщину.

- Было даже не очень темно на улице. Я шла по обочине, - вспоминает наша собеседница. - Он даже не остановился, когда сбил меня. У меня были отбиты рука, бок, вся спина, все очень болело, остались гематомы.

В бюджете не предусмотрены

Осенью и зимой 2022 года местные жители обращались в Горуправу с просьбой сделать освещение.

Первый раз чиновники ответили, что в данный момент разрабатывается проектная документация и строительные работы запланированы на 2023-2024 годы.

На второе обращение в управлении городского хозяйства ответили, что в бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы расходы на это запланированы и при условии финансирования работы выполнят.

Зимой 2023 года люди снова попытались добиться установки освещения. Также в обращении они указали на отсутствие пешеходной зоны по дороге к деревне от остановки.

Ответ от горуправы на этот раз оказался менее оптимистичным. Чиновники сообщили, что средства на решение проблем Тинино уже не запланированы.

Режущих нет

После визита в Тинино мы направили вопросы по проблемам жителей к чиновникам.

- Дорога по ул. Лесная в д. Тинино подсыпалась инертным материалом осенью прошлого года в целях устранения глубоких ям перед зимним периодом, - пишут чиновники управления по работе с населением о тининской дороге в ответе на запрос редакции. - В момент производства работ по подсыпки материал проверялся на наличие острых предметов. С неоднократным последующим выходом на место и осмотром подсыпанных участков дороги режущие предметы выявлены не были.

И ведь не поспорить – какой же саморез режущий предмет? Он шины и обувь не режет, а прокалывает…

По вопросу дороги и освещения в горуправе уточнили, что «..к сожалению, в текущем году средства на данные мероприятия не предусмотрены. Планируем рассмотреть такую возможность, но уже ближе к 2026-2027 году».

Пока мы готовили этот материал к публикации, в Тинино все-таки произошли положительные изменения.

С 1 апреля на остановку стал заезжать еще один автобус большой вместимости, который идет по маршруту № 27. А 26 апреля раздался телефонный звонок от Нины Фурсовой.

- Вы знаете, у нас открыли магазин! Дождались с прошлой осени, есть лучик надежды теперь у нас! – сказала женщина.

Жители Тинино не раз связывались с нами, рассказывали, как любят свою деревню и мечтают о том, что когда-то на улице загорятся фонари, путь на учебу или работу перестанет быть стрессом, а дорогу в самой деревне не просто завалят мусором, а закатают в асфальт.

Так и хочется добавить к этим чаяниям обычных людей: «… а чиновники, наконец, разучатся составлять ответы в духе «денег нет, но вы держитесь»,.