Стас Пьеха, Ислам Итляшев и Лена Василек: какие гастроли ждут калужан в ближайшую неделю

Майские праздники миновали.

На этой неделе жители и гости города смогут посетить много концертов и не только.

Обо всех мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

До 29 мая в 18:00 будет проходить выставка «Сказочный мир Пушкина».

Она посвящена 225-летию со дня рождения выдающегося русского поэта. Авторы выставки предлагают зрителям увидеть новые смыслы и раскрыть культурные коды, заложенные в произведениях Пушкина. Одиннадцать живописных полотен - центровая ось экспозиции, в качестве обрамления выступают эскизы, наброски, баннеры с искусствоведческими текстами и фотографиями творческого процесса, а еще костюмы и многое другое.

Арена КТЗ (Московская, 212)

20 мая в 19:00 пройдет концерт Лены Василек.

Лена - поэт и композитор, а еще автор хитов группы «Белый День». Уже давно она сочиняет и исполняет песни в эстрадно-народном жанре. Одни из самых знаменитых ее композиций – это «Галина» (Живет-живет в этом доме Галина…) и «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки…). Вместе с Леной Василек на сцене выступят профессиональные музыканты - выпускники Московской Музыкальной Академии музыки им. Гнесиных.

22 мая в 18:30 состоится отчётный концерт хореографической студии «Акварель» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51».

Зрителей приглашают посмотреть на яркую палитру народных танцев разных уголков России. Коллектив неоднократно становился победителем городских, областных и международных конкурсов.

23 мая в 19:00 пройдет сольный концерт Ислама Итляшева.

Артиста считают первооткрывателем Кавказского шансона. Самые известные его песни: «Ай-ай-ай (Дикая)», «Горький вкус» и «На нервах». Ислам также является Заслуженным артистом Карачаево-Черкесской Республики.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

17 мая в 18:00 состоится концерт «Приглашение на танец».

Зрителей зовет на свою программу ансамбль эстрадного танца «ЧАО»! Гости увидят не только хореографические номера, но и песни в исполнении шоу-группы «Проект А Три». Организаторы обещают красивую музыку, яркие сценические костюмы и великолепные постановки.

20 мая в 16:00 пройдет трансляция концерта «Сергей Шакуров читает Александра Пушкина».

Художественное слово принадлежит Сергею Шакурову. В программе: Александр Пушкин «Полтава», стихи. Вход свободный.

21 мая в 11:00 пройдет сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха» на стихи Корнея Чуковского.

Юные зрители погрузятся в атмосферу русской ярмарки-сказки. Малыши отправятся с Мухой-Цокотухой на базар и купят самовар. А еще вместе с артистами станут участниками представления - букашечками, приглашёнными в гости к главной героине и отважными друзьями Комара, которые помогут ему вызволить Муху из паучьего плена.

21 мая в 16:00 состоится трансляция концерта «Мелодии России».

Зрители услышат музыку в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Дирижёр — Владимир Андропов. В программе: Холминов «Приветственная увертюра», Сайдашев Вальс, И. Дунаевский «Каким ты был» из музыки к кинофильму «Кубанские казаки», Маляров «Цыганская фантазия» для гуслей звончатых с оркестром и многие другие произведения.

22 мая в 19:00 состоится концерт ансамбля танца «Образ».

Программа подготовлена в двух отделениях. Коллектив будет представлять уже знакомые, а также новые балетмейстерские работы, наполненные мотивами народного и классического танца, а также современную хореографию.

23 мая в 19:00 пройдет концерт Стаса Пьехи.

Артист стал известен широкой аудитории в 2004 году. Тогда он принимал участие в проекте «Фабрика звезд». Певец записал несколько альбомов, снял более 15 клипов, а еще стал постоянным участником телевизионных эфиров. Его также можно часто увидеть в передачах соревновательного характера.

23 мая в 19:00 состоится концерт «Струнный квартет. Лучшее».

В этот вечер гости услышат лучшие композиции, исполняемые коллективом, из всех концертных программ уходящего сезона. Одной из изюминок музыкального представления станут вокальные номера солистки Калужской филармонии Марии Селявинской.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

18 мая в 18:30 состоится спектакль «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира.

Упорный ловкий Петруччо «приручает» надменную Катарину. Девушка становится супругой веронца. Но изюминка пьесы не в укрощении строптивых жен и не в смешных ситуациях, а в рассказе о пробуждении любви.

19 мая в 18:30 пройдет спектакль «МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ».

Кто такой месье Амилькар? Он способен подобрать на перекрестке безработного и объявить его своим другом. Он снимает даму легкого поведения на улице и за деньги предлагает ей стать его дочерью. Некой артистке месье навязывает странный контракт, а затем требует немедленного исполнения условий. Кто этот мужчина? Гениальный кукловод? Сумасшедший? Или кто-то еще?

20 мая в 18:30 состоится спектакль «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ ЧТО СКАЗАЛ ТОВАРИЩ БИДОНОВ».

Действие спектакля переносит зрителей в 70-е годы. В городе, напоминающем наш с вами, живет обычная семья Сорокиных. Мать – домохозяйка, отец - шофер «большого» человека, товарища Бидонова, а сын – весьма успешный мастер по ремонту телевизоров. Их соседка тётя Тоня, как и полагается пенсионерке, просиживает возле дома. Все идет своим предсказуемым чередом, как вдруг в эту размеренную каждодневность врывается молодая и энергичная Виктория. Столичная девушка буквально встряхивает этот скучный мирок и внушает в каждом уверенность в собственных силах.

21 мая в 19:00 пройдет спектакль «Бобок».

Спившейся литератор приходит ночью на кладбище и внезапно начинает слышать диалог покойников. Оказывается, после смерти есть некое промежуточное состояние, когда усопшие еще могут слышать и разговаривать. Так, главный герой становится невольным слушателем сплетен и перебранок обитателей могил.

22 мая в 18:30 состоится спектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина.

Это история о семье Простаковых. Госпожа Простакова жестока ко всем, кроме своего любимого сына Митрофанушки. Она приютила в своем доме сироту Софью, а дядя девушки, как оказалось, решил оставить племяннице наследство. Не захотев упускать свой шанс, чтобы получить богатства, женщина решила выдать Софью за свое чадо.

23 мая в 18:30 пройдет спектакль «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова.

Молодой помещик Чацкий возвращается в Россию и первым делом навещает дом Фамусовых, где живет его возлюбленная Софья. Однако девушка встречает его весьма холодно, да и вообще, она уже проводит время в компании другого мужчины – секретаря своего отца Молчалина. Чацкий же, в свою очередь, начинает критиковать дворянство, их чинопочитание, из-за чего другие аристократы начинают считать его сумасшедшим.

24 мая в 18:30 состоится спектакль «12 стульев» по знаменитому роману Ильфа и Петрова.

Авантюрист и мошенник Остап Бендер вместе с бывшим аристократом Кисой ведут поиски фамильных драгоценностей, которые спрятаны в одном из 12 стульев. Но не только им нужны сокровища. Параллельно богатства ищет священник, которому о них рассказали на исповеди.

24 мая в 19:00 состоится спектакль «Низкий поклон».

Эта постановка актрисы Калужского драмтеатра Ирины Бургоновой посвящена жизни и творчеству певицы Клавдии Шульженко. Зритель увидит путь артистки от простой девушки из Харькова до Королевы эстрады. В спектакле исполнение песен артисткой Ириной Бургоновой будет сочетаться с видеохроникой выступлений Клавдии Ивановны. Главная мысль – показать трепетное отношение певицы к своему зрителю.