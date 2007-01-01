Психолог из Калуги рассказала, как пережить утрату

И чем в это время можно ли помочь близкому человеку, переживающему горе.

- Утраты - неотъемлемая часть нашей жизни.

На что-то человек может повлиять, а на что-то нет, - рассказывает психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

- Труднее всего принять своё бессилие, бывают события неподконтрольные, происходящие случайным образом, над которыми не имеем никакой власти.

Наталья Архипова

психолог Утрата может быть временной (разлукой) или постоянной (смерть), действительной или воображаемой. Помимо прекращения отношений со значимыми людьми утраты бывают социальные (утрата работы, учебы), психическими и физическими (утрата способностей или возможностей), духовными (утрата доверия, обида на Бога) и материальными. Переживание утраты, потери называется горем. Это необходимый процесс, посредством которого человек работает с болью утраты. И здесь главная помощь - дать возможность горевать. Цель – пережить горе, стать независимым от утраты, приспособиться к жизни и найти новые отношения с людьми и миром.

Длится два года

- Хотя каждый человек индивидуален и переживает боль по-своему, порядок естественного проживания горя практически един для разных ситуаций.

Психотерапевт Федор Василюк выделял такие стадии горя:

1. Стадия шока и оцепенения (от нескольких секунд до нескольких дней).

Известие о трагедии вызывает ужас, ступор, отстраненность от происходящего, или, наоборот, внутренний взрыв. Часто человек не верит в происходящие, отрицает факт смерти: «Этого не может быть!»

Продолжает говорить о покойном в настоящем времени, будто он жив.

Со стороны может быть, оцепеневшим или наоборот суетливо-деятельным, однако, человеку очень тяжело и в любую минуту может начаться острое реактивное состояние, он может стать буйным: кричать, биться головой о стену.

У горюющего может возникнуть ощущение «как будто это происходит не со мной», «как будто это кино» (деперсонализация).

2. Стадия поиска (по времени частично накладывается на предыдущую и последующую фазы, на 5-12 день после получения информации).

На этой стадии человек хочется вернуть умершего. Ему кажется, что умерший вот-вот позвонит, придет, повсюду мерещится.

3. Стадия страдания и дезорганизации – острое горе (до 6-7 недель).

Могут быть такие проявления горя:

отрицание - отрицается, не факт потери, а её необратимость. Постепенно сознание начинает принимать реальность, и внутренняя пустота начинает наполняться болью и разными эмоциями.

Боль идет «волнами»: то кажется, что отпускает, то вновь усиливается. На этой стадии человек учится жить со своим горем, управлять им, но это не всегда получается.

Через некоторое время после потери человеку кажется, что уже никогда не будет хорошо, боль очень сильна.

агрессия – поиск виновных и причины, выражается в форме негодования, враждебности по отношению к себе и окружающим, обвинении в смерти близкого человека родных или знакомых, лечащего врача, и др.

Опасна аутоагрессия, она может привести к суициду. Труднее всего признать свое бессилие над ситуацией. У горюющего человека, может возникнуть чувство вины пред умершим.

Если смерть близкого была внезапна, то чувство вины может быть особенно сильным («Если ли бы я был рядом, этого бы не случилось»).

Это защитная реакция организма, попытка обретения контроля («я мог что-то изменить»). Однако, чаще всего люди никак не могут повлиять на обстоятельства, и с этой мыслью приходится смириться.

Когда злость находит выход, интенсивность эмоций снижается, начинается следующая стадия.

депрессия – период острой душевной боли, ощущение пустоты, бессмысленности, отчаяния, беспомощности, погружения в свою утрату.

Возникает идеализация умершего, приписывание ему необычных достоинств. Вспоминаются незавершенные совместные дела, нереализованные замыслы, не прощенные обиды и невыполненные обещания.

Здесь может наблюдаться раздражительность, желание уединиться. Желательно скорбящего не оставлять одного, а обеспечить его заботой.

4. тревога – переживание чувства беспомощности ведет к ощущению потери контроля за собственную жизнь.

5. Стадия остаточных толчков и реорганизации (до года). Утрата постепенно входит в жизнь. В этот период человек полностью принимает смерть близкого, происходит постепенное выстраивание новой жизни: восстанавливаются сон, аппетит, профессиональная деятельность, мысли об умершем перестают быть доминирующими.

Горевание происходит приступообразно. Поводом для приступов могут быть какие-либо значимые даты («новый год», «дни рождения» и др.) или события повседневной жизни (попалось фото, личный предмет).

Горюющий часто сверяет свои поступки с нравственными нормами умершего, с его ожиданиями, «что бы он сказал».

Постепенно появляется больше воспоминаний, освобождённых от боли, чувства вины, обиды, подавленности. Об ушедшем вспоминают без переживаний и рассказывают о приятных моментах его жизни.

6. Стадия завершения (1-2 года после утраты). На смену горю приходит печаль. Мягкое повторение всех этапов продолжается весь второй год.

Если горевание проходит нормально, то к концу второго года оно полностью завершается. Это не значит, что об умершем забывают. Это значит, что живые теперь умеют жить без него и могут вспоминать о нем светло.

Как помочь

- Помогайте человеку не держать горе в себе. Бывают случаи, когда перенесшие утрату люди, как бы замирают, беззвучно глядя в пространство.

Мы должны позволить человеку погрузиться в свои воспоминания, сколь бы болезненными они ни были.

Но необходимо быть готовым продолжить разговор, когда тот возвратится к реальности. Главное создать атмосферу понимания. Человек будет благодарен за то, что вы просто были с ним рядом.

Желательно горюющему предложить не только материальную, но и практическую помощь. Например, помочь с покупкой продуктов, домашним хозяйством.

Как только человек начинает выходить из депрессии важно обеспечить занятость. Например, легкой работой по дому, спортивные нагрузки – не должно быть ни минуты свободного времени, чтоб человек устал и уснул.

Полезными в этот период могут быть и какие-либо просьбы о помощи, выполнение которых поможет пережившему утрату «встряхнуться». Если человек делает что-то доброе для своих близких, ему бывает легче пережить утрату.

- Можно выделить типичные симптомы горя:

нарушение сна;

анорексия или булимия (потеря или усиление аппетита, потеря или набор веса);

раздражительность, сложности с концентрацией внимания;

потеря интереса к новостям, работе, друзьям, церкви и т. д.;

подавленность, апатия и отчуждение, стремление к уединению;

плач;

самобичевание;

суицидальные мысли (но не действия!);

соматические симптомы;

чувство усталости;

применение медикаментов – снотворных и (или) успокоительных;

галлюцинации, отождествление с умершим или ощущение его присутствия.

Нетипичные (патологические) симптомы: