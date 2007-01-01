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«Летом люди раскованные, есть эмоции». Фотограф из Калуги Владислав Борисов любит снимать городские сюжеты

На съемку он всегда ходит целенаправленно, просто так с собой фотоаппарат не берёт.
Татьяна Светлова
18:53 сегодня
0 139
Татьяна Светлова
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Зарисовки с калужских и кондровских улиц, портреты горожан, удачно пойманные городские сценки...

В фойе Дома музыки можно увидеть работы фотографа Владислава Борисова.  

Выставка продлится до конца мая.

Владислав Борисов умеет поймать удачные кадры из жизни.

«Телефоном не снимаю»

Владислав Иосифович Борисов родился в 1946 году в Брянске, но всю жизнь прожил в Калуге. 

- Снимаю я с середины 1970-х, - рассказывает Владислав БОРИСОВ, - Однажды купил в киоске журнал «Советское фото», полистал, а там - разговор о композиции. Заинтересовался. И стал покупать журнал регулярно.

Целая подшивка этих журналов собралась. Потом и другую литературу читал. Купил фотоаппарат «Зенит», постепенно оптику стал набирать.

Работал я в заводской фотолаборатории, в многотиражках сотрудничал с областным радио, куда меня хотели одно время перетащить.

А я хотел работать в журналистике, но, когда покопался в соцреализме, отказался. Мне хотели дать сельское хозяйство, а там надо ходить по краю бритвы.

Выставка называется «Фрагменты», у Владислава Иосифовича она третья за 7 лет и как шутит сам автор - за 77 лет.

«Утро на Знаменской»

- В городе чаще снимаешь людей, уличные сцены, за городом – природу, - говорит фотограф. - На выставке есть портреты друзей, родственников, соседей.

Фото у меня много набралось, время проходит, я их не храню, убираю. Тем более компьютер ведь относительно недавно появился. А так – пленочные архивы.

Раньше было столько возни: проявители, закрепители.  Иной раз по локти в 20-литровой кастрюле раствора проявителя. Выливаешь и начинаешь чупахаться. В темноте. Материалы плохие были. Б

умагу сложно купить, в Москву надо было ехать. И ее сушить ещё надо было - горячая сушка. Сейчас из этого уже ничего не осталось. И ностальгии у меня нет. Мне сейчас нравится снимать: оперативно, быстро, есть возможность коррекции есть.

Снимаю стареньким «Никоном». Телефоном не снимаю, там верхние ряды в кадре не видно и в руках его держишь – не серьезно.

Но фотоаппарат не часто с собой беру, только когда идут снимать, целенаправленно на съёмку хожу.

Есть на выставке портреты моих внуков, друзей, соседа Лехи, музыкантов….

Зимой снимаю редко – холодно, люди все замерзшие, укутанные, лиц не видно. Больше – весной, летом, когда люди раскованные, есть эмоции. А зимой эмоции одни- красный нос от холода.

 «Это симфония, а не фотография»

«Место №16»

На вернисаж к Владиславу Борисову пришли родные, друзья, фотографы.

- Это настолько красочно, сказочно местами, вкусно, просто здорово. Я бы даже сказал: «Браво», - фотограф, архитектор Алексей НИКИТИН приехал на открытие выставки из Мещовского района.

- Со многими работами мы уже встречались на предыдущих выставках и приятно с ними ещё раз встретиться: набережная кондровская, автопортрет в березках, товарищ в вязанной шапочке...

Приятные встречи со старыми работами, со старыми знакомыми. И музыка, которая звучит за дверьми, созвучна работам, например, той фотографии, где мальчик сидит на фоне огромного, покрытого инеем, пространства.

Это симфония, это не фотография. Я хочу сказать, что Владислав Иосифович мечтал об этой выставке, долго к ней готовился и очень переживал.

Он очень тщательно, трепетно и кропотливо работает с каждым кадром, неделями. Так работать редко кто умеет.

Потому что за некоторыми, порой случайными, сюжетами – всё не случайно. Всё это нарисовал светом фотограф. Потому что фотография - это светопись. Все, что отражается через линзу объектива, получаем на потом на полотне.

«Кондровский сюжет»

- Мне сюда хочется привести ребят из фотостудии, - сказала на открытии фотограф Татьяна СОФИЙСКАЯ.

- Потом что здесь живые фотографии, на них – то, с чем мы встречаемся в жизни: те пейзажи, которые в городе видим – настоящие, не вылизанные. Мне эта выставка очень понравилась. 

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