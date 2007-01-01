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Свадьбу сыграли в калужском имении

195 лет назад, 2 мая 1829 года родился действительный статский советник петрашевец, общественный деятель Николай Кашкин.
Татьяна Светлова
20:00 сегодня
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Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

195 лет назад, 2 мая 1829 года родился действительный статский советник  петрашевец, общественный деятель Николай Кашкин.

Он был земским гласным по Козельскому и Мещовскому уездам Калужской губернии, занимался там развитием народного образования.

На его средства была открыта первая в губернии земская публичная библиотека. Был  Кашкин и членом Калужского окружного суда.

Николай Кашкин любил свое калужское имение.

Сослали на Кавказ

Родился Николай Кашкин в семье избежавшего наказания декабриста Сергея Кашкина. Сначала получил домашнее образование, потом с серебряной медалью окончил Александровский лицей. Служил в Министерстве иностранных дел и имел чин титулярного советника. Но увлекся революционными идеями.

С октября 1848 года в доме Кашкина по вторникам собирался кружок «чистых фурьеристов», занимавшихся изучением трудов французского философа Фурье. 7 апреля 1849 года на обеде в честь Фурье Кашкин познакомился с Петрашевским.

А 23 апреля 1849 года был арестован и 8 месяцев провёл в одиночной камере в Петропавловской крепости. Освобождён 22 декабря 1849 года.

Современники писали: «Младший из всех осуждённых был Кашкин... Кашкин был в высшей степени симпатичный молодой человек с очень гуманными воззрениями. Одним из главных идеалов жизни он ставил себе освобождение крестьян».

Как «малозамешанный» в преступлении, Николай Кашкин был приговорён к четырём годам каторги, но помилован и сослан рядовым на Кавказ.

Участвовал в Кавказской войне, дослужился до подпоручика, был награждён орденом святой анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Его амнистировали и восстановили в дворянстве. Когда Николай Сергеевич вышел в отставку, вернулся в своё родовое имение Нижние Прыски. Избирался Козельским уездным предводителем дворянства.

 Свадьбу сыграл в Прысках

Известно, что Николай Кашкин дружил с писателями и художниками. В гости к нему приезжали Достоевский и Толстой. С Достоевским, его женой и братом Кашкин встречался в 1861 году.

Женат Кашкин был сначала на Елизавете Алексеевне Нарышкиной. Свадьбу сыграли в имении Нижние Прыски.

Жена Кашкина Елизавета Нарышкина.

По словам современников, Лиза Кашкина была обожаемая всеми, прелестная и кроткая женщина.

С мужем свои жила как голубка, но безоблачное супружество её продлилось недолго.

Умерла неожиданно в Калуге через восемь дней после благополучных, казалось, родов. Похоронили ее в Нижних Прысках.

У Елизаветы и Николая Кашкиных родились дочь Екатерина и сын Николай.

Через несколько лет осле смерти жены Николай Кашкина вновь женился. Его избранницей стала актриса калужского театра Павла Алексеевна Щекина. У них родилась дочь Ольга.

Большая усадьба

Имение в Нижних Прысках семья Кашкиных очень любила. Мемуаристка Татьяна Аксакова-Сиверс писала: «В семи верстах от Козельска путнику, идущему по Калужскому тракту, открывался вид на усадьбу, по своим размерам значительно превышающую обычные размеры дворянских усадеб тех мест.

Из-за деревьев очень искусно разбитого небольшого парка, спускавшегося к дороге, с павильоном, беседками и гротом, виднелся дом дворцового типа, насчитывавший около сорока комнат.

Дом этот был построен во второй половине XVIII века екатерининским наместником в Сибири, прадедом последнего владельца Нижних Прысков Николая Сергеевича Кашкина.

В описываемое мною время, то есть в 1914 году, Николай Сергеевич доживал свою долгую и полную событий жизнь в Калуге в качестве члена-консультанта при министерстве юстиции.

Он был старым лицеистом (6-го курса 1847 года), замешанным в деле Петрашевского, и мировым посредником первого призыва.

Первым браком Кашкин был женат на Нарышкиной, имел от нее сына Николая и дочь, вышедшую замуж за орловского помещика Цурикова.

Его вторая жена, женщина более простого происхождения, драматическая актриса Павла Щекина была матерью Ольги Николаевны Колосовской.»

Николай Кашкин умер 30 ноября (13 декабря) 1914 года в калуге. Похоронили его на семейном кладбище в селе Нижние Прыски. 

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Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
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