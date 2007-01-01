В Калуге открывается «Циолковский фест»: велопарад, выставка мотоциклов, рэп-мюзикл и женские истории про трусы

Он будет проходить в ИКЦ в течение недели.

Тема 12-го фестиваля современного искусства «Циолковский фест» - время.

Запланировано множество мероприятий: спектаклей, выставок, лекций, творческих встреч, перформансов и мастер-классов.

Откроется фестиваль 18 мая в 18:00 в ИКЦ. И открытие будет необычным.

- Откроемся мы в летнем амфитеатре, - рассказала заведующая сектором экспозиционной и выставочной деятельности ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – И первое что у нас произойдет это велопарад «Циолковский».

И мы там готовим и костюмированное включение и маленькую выставку авторских мотоциклов и велосипедов.

В этом году у нас будет премьера гимна. Сообщество электронных музыкантов написало для нас гимн фестиваля «Циолковский фест».

На каждом фестивале своя тема. В этом году тема – время. Время меняется, ощущение времени меняется, скорость.

У нас будет и философское осмысление времени, коснемся и библейского ощущения времени, и во всех наши дисциплинах - современный театр, современная хореография, изобразительное искусство, фотография – тема времени будет рассматриваться по-своему.

И мы вас не только удивим, но и вдохновим, заставим задуматься.

Организаторы фестиваля рассказали о самых интересных мероприятиях.

- Поскольку Циолковский - это космос, а электронная музыка тоже уносит в космос, мне эта идея показалась необычной, - говорит DJ Ольга Горбунова. – И когда я узнала, что тема фестиваля – время, у меня сразу возникла в голове музыка Свиридова «Время вперед».

Анна Сенатова предложила Ольге Горбуновой написать гимн.

И я предложила сообществу диджеев Калуги написать гимн – динамичный, развивающий, соответствующий названию.

Мы в течение 2-3 месяцев занимались написанием гимна, вчера закончили и готовы представить его.

Поскольку время меняется и каждый год у фестиваля будет новая тема, канва у гимна остается одна, но музыку будем немного дописывать менять под тему фестиваля.

Для детей, подростков и взрослых

Несколько спектаклей на фестивале поставила режиссер Юлия Мялькина. Будет и детская постановка и спектакль «Время женщин» 18+ . А Юлия даже станцует танго.

Юлия Мялькина может удивить зрителей необычными спектаклями.

- Спектакль «Девочка из моря» по книге Дэвида Алмонджа – интерактивный, - раскрыла секреты Юлия МЯЛЬКИНА. – Это спектакль для детей и родителей, семейный. Он про то, как родительская любовь может менять все вокруг и создавать чудо.

В атмосфере моря будет рассказана история девчонки, которая, вероятно, дочь Ихтиандра, а, может, и нет. Может, это сказка, а, может, правда. Иногда нам хочется придумать историю для себя, чтобы стать добрее, счастливее.

Вторая история - для взрослых. У меня был курс в театральной студии. И когда три группы выпустились, они сказали, что не хотят заканчивать.

Поступило предложение создать спектакль. В этот раз мои женщины, которые ходили на курс, написали истории про самих себя. И каждая придёт к зрителям и откроется. И это тонко, интимно. Это 18 +.

И не обязательно грустные, трагичные истории. Кто-то рассказывает про то, как любит пить кофе утром в тишине, пока все не проснулись и не мельтешат под ногами, кто-то рассказывает про сложные отношения с мамой, кто-то делает щенка из ткани и не может никак его полюбить, потому что нос у него кривой – это про наш перфекционизм.

Кто-то рассказывает, как любит танцевать, кто-то забыл, как звучать и хочет спеть сейчас песню. Это такой эксперимент. Но каждая история по-своему отзовётся. И мне хочется по секретику сказать, одна из историй будет про трусы.

Сначала женщина написала совершенно другую историю, а потом, когда мы начали переодеваться после занятия, она говорит: «Девчонки, я сегодня себе 10 трусов купила, представляете!»

А у неё ипотека, двое маленьких детей, она работает, как папа Карло, спит - рядом дети, в ногах - собаки. И я ей говорю: «Напиши историю про трусы».

И она написала о том, что сейчас из каждого утюга говорят, что надо заботится о себе, что ты этого достойна, но в жизни это не очень применимо, потому что у её собаки витамины дороже, чем у нее.

И в какой-то момент она пошла и купила трусы. И у нас будет танец с трусами в конце. Только никому не рассказывайте!

А с подростками поставили рэп-мюзикл «Мы-Циолковский». Это спектакль про мечту, веру в себя, про то, что можно быть смешным чудаком, мечтателем, но в итоге твои мечты приведут тебя к звездам.

История Волка

На фестивале будет много вернисажей. В день открытия связующим звеном, проводниками между всеми мероприятиями будут молодые артисты.

Откроется несколько выставок. Выставка «Темпus», в которой участвуют множество художников – от академиков до студентов, под лестницей будет представлены сложные философские работы московской художницы Виктории Венцевой.

В фойе – выставка фотографа Юлии Дударевой. Здесь же. В фойе на рыжей стене - работы людей с ограниченными возможностями зрения.

Во внутреннем дворике запланирована выставка-перформанс Екатерины Рожковой «Двенадцать и все остальные». Эта выставка про 12 месяцев, с неожиданной интерпретацией. Работы будут подсвечиваться, будет играть струнный квартет.

Музыка на фестивале будет звучать постоянно и классическая, и современная, и фольклор – вы увидите спектакль-притчу «Петь просто», который ставит режиссер Анна Кырчанова.

Анна Кырчанова сделала ставку на фольклор.

- Мы взяли за основу русский аутентичный фольклор, - рассказала Анна. - И дальше было интересно посмотреть, насколько фольклор может быть актуальным для современных людей. Где-то мы меняли старинные тексты на современные, где-то оставляли аутентичный текст, но меняли мелодию, где-то ничего не трогали.

И пока мы работали с фольклором, стали заниматься перформансом, театральными тренингами. И на занятиях поднимались темы, связанные с текстом, из них складывалась история.

Поэтому спектакль, который вы увидите, поднялся из коллективного бессознательного, как древние сказки, эпосы, мифы. У нас создалась внутренняя притча про Волка, который становится человеком.

И его решение быть человеком становиться проблемой, потому что твоя стая тебя изгоняет, ты никому не нужен. Ты никуда не встраиваешься.

И весь спектакль - это его путь, вопросы: кто я есть, могу ли быть человеком? Там не будет, скорее всего, прямых ответов, но будет много переживаний. Такая магия внутреннего мира.

Фестиваль продлится с 18 по 25 мая. Будет и большая детская программа, поэтому приходить можно всей семьей.