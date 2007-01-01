Липовый дым, или Почему Калужскую область захлестнула волна нелегальных сигарет

Как бороться с контрафактом и почему дешёвые нелегальные сигареты особенно опасны? Рассказываем подробно.

В 2023 году Калужская область вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем оборота нелегальных сигарет, - сообщила директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина.

В апреле-мае 2024 года сотрудники Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией провели контрольные закупки в нашем регионе. Мы присоединились к работе по торговым точкам.

Пачка за 20 рублей

В торговую точку города Жуков, расположенную по адресу ул. Максима Горького, 11А, сотрудники Движения приезжали не раз. В апреле нынешнего года ими были обнаружены сигареты с признаками контрафакта. Вызвали полицию. По словам общественников, прибывшая по вызову сотрудник правоохранительных органов повела себя весьма странно.

Вот как описывает ситуацию один из сотрудников общественного движения:

- «Участковый старший лейтенант полиции, вела себя очень по-хамски, она, судя по всему, была знакома с собственником магазина. Когда сотрудник правоохранительных органов зашла внутрь магазина, продавец позвонил собственнику со словами: «Гамлет тут Айан пришла с какими-то типами», после чего она (участковый Ред.) взяла телефон и начала подробно рассказывать «Гамлету» что происходит в магазине, в ходе телефонного разговора сообщила ему мои ФИО, место жительства. Оскорбляла, называла клоунами, вызывала на нас сотрудников полиции (якобы невыполнение требований сотрудника полиции, а именно покинуть территорию магазина) изымать отказалась. В итоге нам удалось добиться, чтобы она опечатала магазин - оцениваем общий объем содержимого в нем в 1000 -1500 пачек».

Как пояснили сотрудники движения, главное для них не показные скандалы на камеру, а изъятие из продажи контрафакта. Именно за этим они и приезжают.

К очередному визиту 7 мая в уже знакомый магазин присоединились и мы. Общественник сделал контрольную покупку. Пачку сигарет ему продали за 20 рублей. Вызвали полицию, написали заявление и стали ждать. На вызов никто не приехал.

Не повезло с вызовом полиции и в Калуге. Неделю назад такую же контрольную закупку ребята сделали в табачной лавке на перекрестке улиц Московская и Кирова. К магазинчику в Калуге полиция тоже не приехала.

Купленная в лавке пачка сигарет с виду совсем не казалась липовой.

- «Вот смотрите, вроде есть и QR-код и акцизная марка, - рассказывает и показывает один из сотрудников движения, Сергей. – Но в ультрафиолетовом свете (он наводит на марку специальный фонарик) видите, смазаны буквы, цвет отличается, да и защитные полосы странные».

Как рассказали общественники, возможно акцизные марки просто скопированы и отпечатаны. Распознать контрафакт визуально сейчас сложно. Современная полиграфическая техника зачастую может творить чудеса. Главное, что должно насторожить при наличии на пачке всех официальных атрибутов – цена. По закону, минимальная розничная цена пачки сигарет на сегодня 129 рублей. В наших случаях, в Калуге общественникам продали сигареты за 80 рублей, а в Жукове – за двадцать! Сложно предположить, что может находиться внутри сигарет за 20 рублей.

Потеря здоровья и денег

О вреде курения написаны тонны литературы, сняты сотни программ и передач. Не будем повторяться, а акцентируем сейчас внимание на контрафактном куреве. Оно опаснее на порядок.

Как отмечают специалисты «Честного знака», чаще всего для производства контрафакта используется табак и ароматизаторы неизвестного происхождения, с непонятными условиями хранения. Состав обычно не соответствует нормативам по содержанию никотина, смол и других веществ, что наносит более быстрый и серьезный вред организму в сравнении с легальной продукцией.

Исследования содержимого поддельных сигарет приводили экспертов в ужас. В составе так называемого табака они находили плесень, мышьяк и ртуть. В производстве такой дряни обычно экономят на всем, включая и клей. При горении он выделяет токсичные летучие соединения. Всё это в разы повышает риски развития опасных заболеваний.

По словам экспертов, для нелегального производства обычно закупается самый дешёвый, бракованный, испорченный табак. Бывали случаи, когда вместо табака в такой сигарете находили мелко нарезанную бумагу, пропитанную неизвестными химическими соединениями.

Страдают от нелегальных сигарет не только лёгкие курильщика, но и честные, официальные производители сигарет. Которые работают и платят налоги в Калужской области.

По последним данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), российский бюджет недополучил от неуплаты акцизов и НДС с нелегальных сигарет в Калужской области пости 500 млн. руб. только за 4 квартал 2023 года.

С полицией дружим, но…

Межрегиональное общественное движение по борьбе с контрафактной продукцией имеет свои отделения во многих областях России. Практически везде общественники работают совместно с органами правопорядка.

- «Конечно, бывают иногда случаи, как вот здесь, в Калуге, когда участковые игнорируют наши вызовы, - рассказывает руководитель Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков. – Но это скорее исключение, не правило. Практически везде мы встречаем понимание и помощь со стороны правоохранителей.

Есть действительно хорошие, благоприятные регионы. Мы сейчас были в Калининграде, и видели, что там контрафакта мало. А в Калужской области как раз ситуация совершенно иная, здесь контрафакта очень много. Впрочем, Калуга не единственный опасный с точки зрения контрафактной табачной продукции город. Много липовых сигарет мы выявили в Самаре, Перми и Рязани.

Мы видим причину в отсутствии системной работы с проблемой. В ряде торговых точек, где мы обнаружили нелегальную продукцию и сообщали участковым полицейским - продолжает Денис Терсков, - нам отвечали, что они этой проблемой не занимаются вообще и разве что передадут материалы в ОБЭП. Через две недели повторно проведя закупку по таким адресам мы видим, что контрафакт реализуется в таких же оптовых объемах. Более того, вся нелегальная продукция на виду. Это и в Калуге происходит, и в Малоярославце, можно перечислять долго».

Безусловно, выявлять контрафакт умеют и в самой полиции. Каждый год калужские правоохранители изымают тысячи нелегальных пачек сигарет. Из последнего – в начале 2024 года сотрудники полиции пресекли реализацию немаркированных табачных изделий на территории Обнинска. Из незаконного оборота изъято свыше 11 тысяч пачек сигарет на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Однако официальная статистика все же наводит на грустные мысли – учитывая масштаб проблемы в регионе, вызывает удивление, что по данным ННЦК, за целый 4 квартал 2023 в нашей области не было выявлено ни одной нелегальной точки продаж сигарет и не возбудили ни одного уголовного дела. Аналогичный результат пока и от собранного материала общественников - По результатам всех поданных Движением по итогам контрольных закупок заявлений за минувшие недели не заведено ни одно административное дело, а тем более уголовное.

Всё в наших руках?

Погрузившись в эту тему, редакция Агентства Комсомольская правда – Калуга решила подключиться к проблеме сигаретного контрафакта.

Что нужно сделать чтобы такой продукции в регионе стало меньше, а в идеале вообще исчезла?

Для поиска решения этой комплексной проблемы и выработки практических шагов в Калужской области 28 мая состоится круглый стол «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции в Калужской области - вызовы и решения».

Вместе с Союзом промышленников и предпринимателей Калужской области мы хотим разобраться, почему наш регион находится в рейтинге худших по обороту нелегальных сигарет. Для этого мы организуем встречу всех заинтересованных лиц и обсудим ключевые вопросы по борьбе с нелегальной табачной продукцией.

Если вам есть что сказать, и вы знаете пути решения проблемы, присоединяйтесь к нам. Вход бесплатный, предварительная регистрации по телефону 79-04-54.