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Как и где отдохнут калужские школьники этим летом

В правительстве обсудили подробности летней оздоровительной кампании.
19:00 сегодня
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Елена Сумак. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:

В конце апреля в правительстве Калужской области прошло заседание комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в регионе в 2024 году.

В обсуждении принимали участие множество больших чиновников. Министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ, заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина АГЕЕВА, и другие ответственные за образование в районах.

На заседании прозвучала информация, которая сейчас волнует, пожалуй, большинство родителей, воспитывающих школьников.

Сколько же детей из Калужской области попадут в детские оздоровительные лагеря? Сколько их будет работать этим летом? Какие меры принимают в министерстве и районных управлениях образования, чтобы как можно большее количество школьников были заняты этим летом? Подробнее - в нашей статье.

Вопросы летнего отдыха школьников обсуждались с представителями муниципальных районов.

Патриотизм и туризм

Летний отдых школьников этим летом будет отличаться в первую очередь акцентом на программы военно-патриотического воспитания и туристической направленности, подчеркнул министр образования Александр Аникеев.

Туризм тоже станет приоритетным направлением: походы с детьми по городу или селу, краткосрочные туристические маршруты.

Константин Горобцов Константин Горобцов
Заместитель губернатора Калужской области.

- Оздоровительная кампания действует в течение всего года, становится все больше мест приема детей, мест для организации их отдыха, круглогодичного использования, – взял слово заместитель губернатора Константин Горобцов. – Такая политика будет проводиться и дальше. Большой вклад в это дело вносит санаторий «Звездный», в нем порядка 300 мест круглогодичного использования. Сейчас решаем вопрос передачи лагеря из ведения министерства здравоохранения в министерство образования. Есть такие же перспективы по одному из детских лагерей в Обнинске.

Дети Первомайска и Белгорода

Но есть один важный момент, который должны учитывать как чиновники, так и сами калужане.

В некоторых загородных лагерях, домах отдыха и санаториях Калужской области на постоянной основе проживают вынужденные переселенцы из новых территорий. У этих людей разрушены дома, им попросту некуда возвращаться. Поэтому в калужских лагерях они находятся не один год.

— Белгородская область просит нас оказать поддержку, и мы им помогаем, принимаем у себя детей в течении всего года, – сказал Константин Горобцов. – Также дети из Первомайска Луганской области приезжают к нам. Прошу всех общественников разъяснять это родительскому сообществу, что мы принимаем детей, переживших такие события, которые не дай Бог никому испытать. У них нет возможности не то, что отдыхать, но и полноценно учиться. Чтобы оказать детям этих регионов поддержку, мы вынуждены уменьшить количество мест для отдыха детей из Калужской области.

В рамках шефской помощи Первомайску в прошлом году наш регион принял летом 357 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В этом году лагерь «Дружба» примет еще 255 детей.

Александр Аникеев отметил, что с начала этого года наш регион принял 560 детей из Белгородской области.

Что касается отдыха именно калужских ребят, региональный министр образования акцентировал внимание на том, что в первую очередь будут стараться охватить максимально возможное количество детей участников СВО, детей из социально незащищенных слоев населения, а также детей, имеющих приоритетное право согласно законодательству.

Дети участников СВО в этом году, как и прежде, имеют приоритет в получении путевок.

Где отдыхать

Для организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе в этом году закуплено 6778 путевок. В том числе 540 детей отдохнут в лагерях, расположенных на побережье Черного моря.

184 школьника посетят федеральные детские центры «Артек», «Океан», «Орленок», «Алые паруса» и «Смена».

150 активных и творческих ребят нашего региона попадут на смены в «Орленок», где дети не только учатся и отдыхают, но и реализуют свои проекты.

Еще ряд школьников из Калужской области отдохнет в Беларуси. Туда отправят на лечение и оздоровление детей из районов, наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы в рамках договор. Это стало возможным, благодаря договору между Калужской областью и комитетом Союзного государства Беларусь.

Последний оплачивает расходы по приобретению путевок, а расходы по оплате проезда в санатории берет на себя область.

В этом году юные калужане из «чернобыльских» районов отправятся не только в Беларусь, но и в пансионат «Шахтинский текстильщик» в Краснодарском крае.

 

Статистика по летнему отдыху 2024 года.

Цена вопроса

Что касается финансовой стороны, летняя оздоровительная кампания в регионе обойдется в 236 миллионов рублей.

Отдельной строкой идут расходы для организации лагерей с дневным пребыванием. На них выделено свыше 38 миллионов рублей. Стоимость путевки на 2024 год на 21 день составит 30 450 рублей, сюда входит двухразовое питание.

Летний отдых это не просто присмотр и уход, говорилось на заседании. Это прежде всего воспитание детей, воспитание должно стать приоритетом.

Александр Аникеев Александр Аникеев
Министр образования Калужской области.

 - Прошу провести активную работу по организации палаточных лагерей на территории муниципальных образований, - обратился к коллегам Александр Аникеев. – Летом смены на базе программы «Орлята России» проведут 119 школ Калужской области. Прошу организовать такие лагеря на базе всех школ, в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей. Цель – максимально обеспечить потребности детей младшего школьного возраста.

Работу - подросткам

Мысли о том, как занять летом наибольшее количество школьников, высказала и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА.

Ирина Агеева Ирина Агеева
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.

- Ко мне начинают обращаться многодетные семьи, кто не получает путевки, посмотрите по своим категориям и давайте решать точечно эти вопросы, – обратилась уполномоченный к коллегам из муниципальных районов. – Что касается организации отдыха подростков, рекомендую обратиться к местным муниципальным учреждениям и действовать сообща. У предприятий есть возможности принять ребят на работу. У Людиново есть отличный опыт такого взаимодействия. Центрам занятости необходимо сформировать список мест, где желающие могут подработать летом.

Школьники Калужской области, которые не попадут в оздоровительные лагеря, смогут записаться в пришкольные лагеря, на которые в этом году сделан особый акцент.

В Калуге практически во всех школах города летом будут работать пришкольные лагеря, в них отдохнут 4700 ребят.

Лишь в школах №№ 24 и 48 лагерей не будет, учебные учреждения закрываются на ремонт.

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