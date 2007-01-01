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Победители конкурса «Губернаторский дневник» участвуют в олимпиадах и любят историю

Мы продолжаем рассказывать о школьниках – участниках образовательного проекта.
19:00 сегодня
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Елена Сумак. Фото героев публикации.
Читайте KP40.RU:

До конца учебного года осталось чуть больше двух недель, а мы продолжаем рассказывать о школьниках – победителях первого регионального конкурса «Губернаторский дневник».

«Я точно победила?»

Милана Нагих.

В прошлом году одной из победительниц стала ученица 2 «Б» класса школы № 2 города Сосенский Милана НАГИХ. Девочка училась с интересом и на одни пятерки, которых было более чем достаточно для победы.

О конкурсе «Губернаторский дневник» в прошлом году первой узнала мама девочки, она подписана на группу kp40.ru в соцсетях, там и увидела пост о конкурсе.

— Когда Милане сообщили о победе, она очень обрадовалась, и все спрашивала: «Мам, а ничего не напутали? Я точно победила?», – говорит мама девочки Юлия. – Когда уже надо было ехать на награждение, дочка очень волновалась. Волнительно было для нее одной выходить на сцену, но справилась.

В этом учебном году Милана занимается не менее усердно. Она поучаствовала в олимпиаде по математике, была принята в «Орлята России».

— Я ездила в Козельск на Большую игру для «Орлят России», – рассказывает Милана. – Из класса отобрали несколько человек, в том числе меня. Каждый месяц мы изучаем что-то новое по программе, на Большой игре нас спрашивали, чему мы научились, что делали. Потом проходила игра: каждой команде раздавали лист с вопросами, на которые нужно было ответить.

Любимые уроки у Миланы – математика и музыка.

— Мне легко изучать математику, я ее понимаю, – говорит девочка. – На музыке мы изучаем композиторов и учим песни. Я выступала на День матери: к нам приходила учительница из музыкальной школы, выбрала нескольких учеников из разных классов, мы потом пели песню.

В свободное время третьеклассница любит рисовать и играть на пианино. Милана учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Выбрала такое направление потому, что ей нравится, как звучит этот инструмент.

— У нас в семье еще есть музыканты, – добавляет мама Миланы Юлия. – Старший сын в шестом классе, он ходит на гитару. Младшая дочь – второклашка, учится играть на аккордеоне.

Полагаем, в скором времени дети в семье Нагих смогут давать музыкальные концерты.

В этом году Милана тоже попробует свои силы в конкурсе. Девочка по-прежнему учится на пятерки и у нее есть все шансы стать победителем.

Милана растет в многодетной семье и радует родителей успехами.

«Родители гордились»

Дарья Кузьмина.

Ученица 7 «А» класса школы № 18 города Калуги Дарья КУЗЬМИНА в прошлом году тоже была в числе награжденных губернатором школьников.

— О конкурсе «Губернаторский дневник» мама узнала от знакомых, которые готовились в нем участвовать, – говорит школьница. – На семейном совете мы приняли решение участвовать. Когда узнала о победе, была рада. Родные и близкие были рады не меньше, все гордились мною, особенно родители.

Победу Даши отпраздновали в тесном семейном кругу. Так случилось, что шестиклассница заболела в канун награждения и не смогла присутствовать на церемонии. Вместо нее награду девочки получала старшая сестра.

В этом году девочка по-прежнему хорошо учится. Ее любимый предмет – физика. Даша успела поучаствовать в олимпиаде по истории, выиграла в школьном этапе, получила грамоту, представляла школу на городском этапе.

Даша успешно учится и в художественной школе, в свободное время с семьей навещает бабушек, ездит на природу и с удовольствием играет в настольные игры: монополию, клюэдо, лото и другие.

Дарья Кузьмина, как и другие наши победители, будет участвовать в конкурсе «Губернаторский дневник» и в этом году.

Даша с семьей любит проводить время на природе.

«Представлять свой район»

Дмитрий Вавилов.

Среди победителей прошлого года был ученик 7 «А» класса школы № 1 поселка Думиничи Думиничского района Дмитрий ВАВИЛОВ. Мы связались с теперь уже восьмиклассником Димой и узнали, как прошел у него этот учебный год.

— В этом году у меня добавилась химия и предмет «Вероятность и статистика», – рассказывает юноша. – Химия мне понравилась. Появились новые формулы, можно больше узнать о веществах, о телах, которые нас окружают. Это очень интересный предмет. Мы не только изучаем учебник, но учитель отвечает на наши вопросы по предмету вне учебной программы. Все это очень интересно.

Но я бы не сказал, что у меня технический или гуманитарный склад ума. Мне нравятся предметы, и те, и другие, мне даются легко. В этом году я участвовал в олимпиадах Думиничского района. Занял второе место по обществознанию. По биологии – призер третьей степени. На математику, к сожалению, не попал, я тогда заболел. В принципе, по олимпиадам занимал третьи и вторые места. Сначала участвовал в школьных, потом проходил на район.

В школе Дмитрий танцует вальс, участвует в школьных представлениях, мероприятиях. Юноша второй год на общешкольной линейке выносит флаг.

В свободное время школьник любит читать книги, смотреть исторические фильмы. У него много книг по истории России. Также с интересом читает научные статьи, статьи, связанные с историей. Подчеркивает, что использует проверенные сайты.

— Мне нравится знакомиться с разными точками зрения авторов, историков, – уточняет Дима. – В последнее время нравится читать Ключевского «История России». У него широко представлены все исторические периоды: от самого образования нашего государства до настоящего времени. Сейчас начну читать 19 век. Из великих деятелей я отмечу императрицу Екатерину Вторую. Она проводила важные реформы для нашей страны. И ее фавориты принимали правильные решения.

В прошлом году о возможности поучаствовать в конкурсе «Губернаторский дневник» семикласснику рассказал классный руководитель.

— На церемонии награждения для меня было большой гордостью представлять наш Думиничский район, – признается Дмитрий. – Я отметил, что большинство победителей были из Калуги. О том, что конкурс снова будет проходить, я знаю. Буду участвовать.

Дмитрий во время поездки в Санкт-Петербург.

А мы напоминаем, что принять участие в конкурсе «Губернаторский дневник» могут школьники со 2 по 11 класс. Достаточно хорошо учиться и получить как можно больше пятерок.

 

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Karson

верните старый сайт. новый вообще отстой. ваш дизайнер служит в всу.

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