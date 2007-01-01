«Упрекнуть мне команду не в чем»: «Калуга» проиграла пятигорскому «Машуку-КМВ»

В субботу, 11 мая, в матче тринадцатого тура Второй Лиги «А» «Калуга» принимала пятигорский «Машук-КМВ» на стадионе «Спутник». К разочарованию калужских болельщиков, победу в напряженной и эмоциональной игре праздновали гости со счетом 2:1.

Обе команды вышли на поле после довольно болезненных и неприятных поражений. «Машук-КМВ» уступил ивановскому «Текстильщику» со счетом 0:3. После этого команда опустилась на четвертую строчку турнирной таблицы. А у «Калуги», после поражения в Костроме, словно началась полоса невезения, которая, эмоционально и физически утомила наших футболистов. И без того непростой календарь осложнила перенесенная на 8 мая игра с брянским «Динамо», в котором «Калуга» уступила гостям со счетом 1:2.

Из-за минимального промежутка между матчами в стартовом составе «Калуги» произошли неожиданные ротации. Повязку капитана главный тренер Михаил Белов доверил полузащитнику Ивану Козлову, а нападающий Вадим Карев играл в защите вместо Ивана Рапакова. На позицию нападающего Дмитрия Каменщикова встал Максим Ставцев. Вместо Дмитрия Захарова на поле вышел Даниил Полях, вместо Данила Князева Даниил Новиков.

Наша команда начала создавать опасные моменты сразу же после стартового свистка. На 3 минуте пятигорский голкипер Дмитрий Саганович отразил атаку молодого нападающего Максима Ставцева. На 7 минуте себя проявил Данил Полях и ударил по воротам после передачи Ивана Козлова.

Полях уже успел стать любимчиком калужских болельщиков и проявляет себя на каждом выходе на поле.

Несколько игр нападающему пришлось пропустить, чтобы немного восстановить силы.

Футболисту не раз доставалось от эмоциональных игроков команды соперника, которые пропагандируют довольно агрессивный футбол.

На 17 минуте Полях снова создал опасный момент, но Саганович спас ворота своей команды. На 21 минуте после многочисленных ударов по воротам ему удалось забить гол с передачи Максима Ставцева.

Команда и болельщики эмоционально отпраздновали забитый мяч.

Погода менялась с такой же скоростью, как результаты команд в «серебре». В начале игры светило яркое солнце, затем над полем насупились тучи, прошел небольшой дождь в сопровождении сильного ветра.

«Машук-КМВ» не заставил своих болельщиков долго ждать. На 28 минуте Ислам Пеков сделал передачу на Руслана Суанова, который положил мяч в ворота «Калуги» с головы. На 31 минуте гости заработали штрафной, но не реализовали его.

В начале первого тайма «Калуга» играла в одни ворота, но в остальное время обе команды поочередно забирали инициативу. На 38 минуте калужане стали разыгрывать мяч на своей половине поля, чем мгновенно воспользовались гости. Марат Тлехугов забил с передачи Анзора Хутова.

В начале второго тайма Дмитрий Захаров заменил Тимура Абдрашитова, Дмитрий Каменщиков заменил Максима Ставцева и вернул себе повязку капитана. На 43 и 45 минуте Поляху вновь досталось. После второго падения ему оказывали медицинскую помощь за пределами поля. В это время у «Машук-КМВ» было несколько стандартов, но они не привели к изменению счета.

На 51 минуте Илья Клементьев заменил Богдана Рогочего.

Игроки пятигорской команды продолжали создавать мелкие фолы, но до желтых карточек так и не дошло.

Такая тактика раздражала калужских болельщиков, которые активно пытались этому противостоять с трибун.

«Калуга» же терзала защиту гостей, из-за чего «Машук КМВ» стал в разы меньше атаковать, уделяя все время защите ворот. Пока наша команда активно плела сети своих атак на чужой половине поля, фанаты «Калуги» в едином порыве кричали: «Вперед, Калуга!» и «Сине-белый, только сине-белый»!

Команду снова пришел поддержать травмированный капитан команды Николай Суханов, которого так ждут на поле.

Капитан команды Дмитрий Каменщиков несколько раз занимал ударную позицию, но пятигорских гостей спасал голкипер и штанга. Также ворота снова атаковал Данил Полях, а под конец игры рядом со стойкой со штрафного пробил Артем Гуца. К сожалению, большое количество опасных моментов калужанам так и не удалось реализовать.

К концу игры обстановка все больше накалялась и на поле, и на трибунах. Футболисты из Пятигорска чересчур часто оказывались в положении лежа, то ли из-за судорог от усталости, то ли, чтобы потянуть время, что значительно замедляло темп. Однако к основному времени было добавлено всего четыре минуты.

«Калуге» так и не удалось сравнять счет, несмотря на активный штурм ворот гостей.

На пресс-конференции главный тренер ФК «Машук-КМВ» Артур Садиров отметил, что ему нравится наша команда и город.

- Очень тяжелая игра. Наверное одна из самых трудных в моей карьере, но я себе так ее и представлял, ребят пытался в этом убедить, - уточнил он. - «Калуга» играющая команда. Мы обожглись с ними при ряде очень хороших моментов в первом круге. Приходит время возвращать долги. В той игре мы не забили пенальти, мы не реализовали выход один в один, попали в штангу и при одном угловом нам прилетел гол. Эта игра была для меня особенной. «Калуга» играла восьмого числа, мы этот момент тоже мониторили. Мы видели, что большая ротация была, это могло стать как плюсом, так и минусом. Мы сыграли на ваших минусах, реабилитировались. «Калуге» желаю удачи, сильная команда и вдвойне приятно поэтому сегодня забирать три очка.

Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов был расстроен результатом, но уточнил, что все еще впереди.

-Мы достаточно сильно расстроены, но упрекнуть мне команду не в чем, кроме двух эпизодов в первом тайме. Стандартное положение для нас не сложное, но один игрок сыграл неудачно и нам забили. В целом команда проявила характер, старались и создали давление и моменты в двух таймах. Подводит реализация и не хватает футбольного такого фарта, все рядышком летает. Футбольный бог от нас отвернулся, повернуть его можно через тренировки, огромное желание, когда коллектив и команда могут собраться и сконцентрироваться. Мы будем исправлять ситуацию.

Подобная ротация дело неизбежное?

- Это связано с перенесенной игрой. По вчерашней тренировке было видно, что игроки в не очень хорошем физическом состоянии. Даже есть игроки, которые вышли в основе, но не смогли себя сегодня проявить. Они не были до конца восстановлены. Та группа, которая вышла, отыграла хорошо, не считая результата первого тайма. Все еще впереди, у нас еще шесть игр.

Будем надеяться, что нашим футболистам хватит моральных и физических сил для того, чтобы не опустить руки и порадовать болельщиков не только красивым футболом, но и результатом. Все-таки он был и остается главным в футболе.

Сможет ли «Калуга» повернуть к себе лицом футбольного бога и обратить его внимание на свою зрелищную игру в матче, который состоится уже 15 мая? Выездная игра с ульяновской «Волгой» пройдет на стадионе «Труд» в 18:00.

Сейчас «Калуга» занимает шестую строчку турнирной таблицы.