Как совместить спорт и отдых с грилем – полезные советы от «Мираторга»

Майские дни знаменуют собой наступление сезона шашлыка и гриля.

А дальше слова «лето» и «гриль» (или «шашлык») вообще не существуют отдельно друг от друга. Но как совмещается отдых на природе с грилем и физической активностью?! Запросто! Стремление к активному отдыху – не повод отказаться от удовольствия провести время на природе за приготовлением вкусного мяса на гриле. Достаточно прислушаться к советам от «Мираторга».

Совет первый – используйте полезные специи – имбирь, тимьян, чеснок, орегано, розмарин, а также гарниры из печёных овощей. Вместо традиционного майонеза используйте лимонный сок, горчицу или йогурт. Эти приправы не только усиливают натуральный вкус мяса, но и помогают сохранять активность – расщепляют жиры и улучшают пищеварительный процесс.

Совет второй – движение и спорт! Пикник на природе – это не только гриль на свежем воздухе, но и возможность активно двигаться, устроить соревнования или поиграть в спортивные игры. Чем не идея – «Гриль-спортлото»: перед пикником писать на специальных билетиках, что именно будет положено на гриль-решётку – и какая активность этому соответствует. Например, колбаски – погонять на велосипедах, крылышки – обязательно прогуляться по лесу, стейки – сразиться в футбол, шашлык – поиграть в волейбол, а сделать на гриле бургеры – это однозначно бадминтон.

«Мираторг» предлагает проводить время с максимальным удовольствием – и для этого использовать продукцию для гриля своего производства. Шашлыки уже ровно порезаны и замаринованы, купаты — разделены на удобные порции. А главное – вся продукция произведена из безопасного мяса и проверена по 210 показателям качества. В компактной упаковке её удобно брать с собой на пикник – она не нуждается в трудозатратах, её достаточно достать из упаковки и положить на гриль. Надёжная герметичная упаковка сохраняет свежесть и – главное! – сочность мяса. Оптимальный размер кусков для быстрого приготовления на гриле обеспечивает равномерную прожарку.

К старту гриль-сезона «Мираторг» запускает акцию «На старт! Внимание! Гриль!». При покупке продукции для гриля из свинины, говядины, мяса птицы регистрируйте чеки и участвуйте с 1 июня по 31 августа в специальной акции: раз в неделю разыгрываются призы на сумму 200 тыс рублей, а раз в месяц — 500 тыс. рублей. Все участники при регистрации чека получают кешбек за покупку — в зависимости от суммы покупки до 15%.

«Компания расширяет ассортимент мясных продуктов на любой вкус, чтобы дать потребителю максимальный выбор. В связи с растущей популярностью продуктов сезона гриль мы продолжаем выводить на рынок новинки этой серии. Мы продумали все нюансы, чтобы готовить мясо на гриле было быстро и просто. Команда агрохолдинга делает всё возможное, чтобы люди не тратили время на мариновку и подготовку мяса. А сэкономленное время можно посвятить любимым занятиям на природе», – говорят в пресс-службе агрохолдинга «Мираторг».

Итак, чего нельзя делать ни в коем случае на пикнике? Правильно – просто сидеть за столом. Движение – жизнь! Следуйте советам от «Мираторга» и живите здорово!